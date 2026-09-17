এজিএম হলেও নির্বাচন স্থগিত সিএবি'তে; সৌরভ বললেন, 'দেখা যাক কী হয়'

এজিএম হলেও নির্বাচন স্থগিত সিএবি'তে; সৌরভ বললেন, 'দেখা যাক কী হয়'
বুধবার ছিল মনোনয়ন জমা করার শেষদিন ৷ কিন্তু জমা পড়েনি কোনও মনোনয়ন ৷
Published : September 17, 2026 at 12:08 PM IST
কলকাতা, 17 সেপ্টেম্বর: নির্বাচনের দিনক্ষণ সব ধার্য থাকলেও গত সোমবার ছ'জন জেলাশাসকের 'পত্রবোমা'য় কেটেছিল তাল ৷ ফলত তিনটি পদের জন্য বেঙ্গল ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচন না-হওয়ার ইঙ্গিতটা ছিলই ৷ সেটাই বাস্তবায়িত হল বুধবার সন্ধ্যায় ৷ এদিন অর্থাৎ, মনোনয়ন জমা করার শেষদিন পেরোলেও জমা পড়ল না কোনও মনোনয়ন ৷ ফলত আগামী 24 সেপ্টেম্বর সিএবি'র বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হলেও সেখানে সচিব, যুগ্ম-সচিব এবং অ্যাপেক্স কমিটির একটি শূন্য পদে নির্বাচন স্থগিত হয়ে গেল ৷
সিএবি'র ইলেক্টোরাল অফিসার সুশান্ত উপাধ্যায় জানিয়েছেন, বুধবার সন্ধ্যা ছ'টা পর্যন্ত শাসক-বিরোধী কোনও পক্ষই শূন্যপদের জন্য মনোনয়ন জমা দেয়নি। ফলে বার্ষিক সাধারণ সভা সূচি মেনে আয়োজিত হলেও সেখানে নির্বাচন হবে না ৷ সচিব এবং যুগ্ম সচিব শূন্য বঙ্গ ক্রিকেটের গভর্নিং বডি পরিচালনায় কোনও সমস্যা হতে পারে কি ? পাশাপাশি কতদিনের মধ্যেই বা শূন্যপদ পূরণ করতে হবে ? নিয়ম বলছে ষাট দিনের মধ্যে শূন্যস্থান পূরণ করা আবশ্যিক ৷ কিন্তু প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্য়ায় জানাচ্ছেন, বার্ষিক সাধারণ সভা হওয়াটা জরুরি ৷ মেয়াদের কোনও সময়সীমা নেই ৷ প্রয়োজনে পরের বার্ষিক সভা পর্যন্ত বিষয়টি টেনে নেওয়া যেতে পারে ৷
সিএবি প্রেসিডেন্টের এই মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে অবশ্য সুশান্ত উপাধ্যায় জানিয়েছেন, তাঁর দায়িত্ব নির্বাচন আয়োজনের ৷ বাকিটা সিএবির আভ্যন্তরীণ বিষয়। প্রশাসনিক কাজকর্ম কীভাবে সম্পন্ন হবে ? সৌরভ বলছেন, "সিএবি পরিচালনায় কোনও সমস্যা হবে না ৷ দেখা যাক কবে কী হয় ৷" তবে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বিষয়টির আইনের দিকও খতিয়ে দেখছে বঙ্গ ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা ৷ আট জেলাশাসকের তরফে বার্ষিক সভা পিছিয়ে দেওয়ার মর্মে চিঠি এসে পৌঁছেছিল সিএবি'তে (সোমবার ছয় জেলাশাসকের পরবর্তীতে চিঠি এসেছিল আরও দুই জেলাশাসকের তরফে) ৷ ফলত পরিস্থিতি যখন ঘোরালো হয়ে উঠছে, তখন রাজ্য সরকারের সর্বোচ্চ মহল থেকে নাকি নির্বাচন না-করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে খবর ৷ তারপরেই সিএবি'তে নির্বাচনী আবহে ভাটা পড়ে ৷
বলা হচ্ছে বোর্ডের নিয়ম মেনে নির্বাচন করার বিষয়ে বিরোধী শিবির থেকে দাবি করা হয়েছে ৷ কিন্তু তার বাস্তবায়ন সিএবি'র নিয়মে আবার ধাক্কা খাচ্ছে। সেদিক থেকে সিএবি সূত্রের খবর, নির্বাচন করতে চাইলে করা যেতই ৷ কিন্তু প্রশাসনের শীর্ষস্তর থেকে নির্বাচন যাতে না-হয়, তেমনই নির্দেশ আসায় ধীরে চলো নীতি গ্রহণ করা হয়েছে ৷