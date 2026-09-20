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অল্পের জন্য হাতছাড়া সোনা, দলগত বিভাগের পর সিঙ্গলসেও রুপো এলাভেনিলের

দলগত বিভাগের পর ব্যক্তিগত ইভেন্টেও রুপো ৷ এশিয়ান গেমসে দেশকে দ্বিতীয় পদকটি দিলেন শুটার এলাভেনিল ভালারিভান ৷

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রুপো জিতলেন এলাভেনিল ভালারিভান (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 20, 2026 at 1:26 PM IST

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নাগোয়া (জাপান), 20 সেপ্টেম্বর: দলগত বিভাগে দেশকে রুপো দেওয়ার পর ব্যক্তিগত ইভেন্টে পদকের রং বদলাতে মরিয়া ছিলেন তিনি ৷ কিন্তু ব্যক্তিগত ইভেন্টেও সোনা এল না এলাভেনিল ভালারিভানের ঝুলিতে ৷ 10 মিটার এয়ার রাইফেলসের ব্য়ক্তিগত ইভেন্টেও রুপো জিতলেন তামিলনাড়ুর শুটার ৷ দশমিক ভগ্নাংশে জাপানের তাইচি হিনাতা'র কাছে সোনা হাতছাড়া হল এলাভেনিলের ৷

সোনম মাস্কার ও বিদর্ষ বিনোদের সঙ্গে দলগত বিভাগে দিনের শুরুতে ভারতকে রুপো এনে দিয়েছিলেন এলাভেনিল ৷ মেয়েদের 10 মিটার এয়ার রাইফেলসের দলগত রুপো চলতি এশিয়ান গেমসে ভারতের প্রথম পদক ৷ চিনের কাছে হেরে মেয়েদের দলগত ইভেন্টে সোনা হাতছাড়া হয় ভারতের ৷ পোডিয়াম ফিনিশের পথে 1898 পয়েন্ট নিয়ে শেষ করেন তিন ভারতীয় শুটার ৷ দলগত ইভেন্টে সবচেয়ে উজ্জ্বল এলাভেনিল সংগ্রহ করেন 634.1 পয়েন্ট ৷ অন্যদিকে 1904.2 স্কোর করে সোনা জিতে নেয় চিন ৷

এরপর যোগ্যতা অর্জন পর্বে 633.5 পয়েন্ট সংগ্রহ করে ব্যক্তিগত ইভেন্টের ফাইনালে প্রবেশ করেন গতবছর কায়রোয় অনুষ্ঠিত বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জজয়ী শুটার ৷ যোগ্যতা অর্জনে সপ্তমস্থানে শেষ করেন তিনি ৷ তৃতীয়স্থানে শেষ করে ব্যক্তিগত ইভেন্টের ফাইনালে পৌঁছেছিলেন দলগত ইভেন্টে রুপোজয়ী এলাভেনিলের সতীর্থ সোনমও ৷ কিন্তু ফাইনালে ষষ্ঠস্থানে শেষ করে পদক হাতছাড়া হল তাঁর ৷

ফাইনালের লাস্ট ল্যাপ পর্যন্ত ব্যক্তিগত ইভেন্টে সোনার দৌড়েই ছিলেন এলাভেনিল ৷ কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাজিমাত করে যান জাপানি শুটার ৷ 253.0 স্কোর করে পোডিয়াম শীর্ষে ফিনিশ করেন হিনাতা ৷ অন্যদিকে এলাভেনিল রুপো জয়ের পথে স্কোর করেন 252.4 ৷ যা চলতি গেমসে ভারতের দ্বিতীয় পদক ৷ একই ইভেন্টে ব্রোঞ্জ জিতে নেন দক্ষিণ কোরিয়ার বান হিওজিন ৷ তাঁর সংগ্রহে 230.54 পয়েন্ট ৷ দলগত বিভাগে রুপো জয়ের জন্য এলাভেনিল, সোনম ও বিদর্ষ'কে অভিনন্দন জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ৷ তিনি লেখেন, "তোমাদের প্রশংসনীয় কীর্তিতে এশিয়ান গেমসে ভারত পদকের খাতা খুলেছে ৷ যা দেশের জন্য অত্যন্ত গর্বের ৷ তোমাদের আরও সাফল্যের জন্য শুভেচ্ছা রইল ৷"

এছাড়া মেয়েদের 60 কেজি ট্র্যাডিশনাল এমএমএ ইভেন্টে নিশ্চিত হয়েছে ভারতের আরও একটি পদক ৷ মঙ্গোলিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারিয়ে ভারতের সুচিকা তারিয়াল ৷ উল্লেখ্য, এবারই প্রথম এশিয়াডে অন্তর্ভুক্তি হয়েছে এমএমএ ৷ তবে ভারতের পদক হাতছাড়া হয়েছে টেকবলে ৷ সাড়া জাগিয়েও নয়া অন্তর্ভুক্তি হওয়া এই খেলায় দেশকে ঐতিহাসিক পদক এনে দিতে ব্যর্থ হলেন কুইমসি ডি'সুজা ৷ আয়োজক জাপানেরই প্রতিদ্বন্দ্বী যুনিয়া সাকামোতো'র কাছে ব্রোঞ্জ পদকের ম্য়াচে 0-2 ব্যবধানে হেরে যান কুইমসি ৷

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