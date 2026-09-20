অল্পের জন্য হাতছাড়া সোনা, দলগত বিভাগের পর সিঙ্গলসেও রুপো এলাভেনিলের
দলগত বিভাগের পর ব্যক্তিগত ইভেন্টেও রুপো ৷ এশিয়ান গেমসে দেশকে দ্বিতীয় পদকটি দিলেন শুটার এলাভেনিল ভালারিভান ৷
Published : September 20, 2026 at 1:26 PM IST
নাগোয়া (জাপান), 20 সেপ্টেম্বর: দলগত বিভাগে দেশকে রুপো দেওয়ার পর ব্যক্তিগত ইভেন্টে পদকের রং বদলাতে মরিয়া ছিলেন তিনি ৷ কিন্তু ব্যক্তিগত ইভেন্টেও সোনা এল না এলাভেনিল ভালারিভানের ঝুলিতে ৷ 10 মিটার এয়ার রাইফেলসের ব্য়ক্তিগত ইভেন্টেও রুপো জিতলেন তামিলনাড়ুর শুটার ৷ দশমিক ভগ্নাংশে জাপানের তাইচি হিনাতা'র কাছে সোনা হাতছাড়া হল এলাভেনিলের ৷
সোনম মাস্কার ও বিদর্ষ বিনোদের সঙ্গে দলগত বিভাগে দিনের শুরুতে ভারতকে রুপো এনে দিয়েছিলেন এলাভেনিল ৷ মেয়েদের 10 মিটার এয়ার রাইফেলসের দলগত রুপো চলতি এশিয়ান গেমসে ভারতের প্রথম পদক ৷ চিনের কাছে হেরে মেয়েদের দলগত ইভেন্টে সোনা হাতছাড়া হয় ভারতের ৷ পোডিয়াম ফিনিশের পথে 1898 পয়েন্ট নিয়ে শেষ করেন তিন ভারতীয় শুটার ৷ দলগত ইভেন্টে সবচেয়ে উজ্জ্বল এলাভেনিল সংগ্রহ করেন 634.1 পয়েন্ট ৷ অন্যদিকে 1904.2 স্কোর করে সোনা জিতে নেয় চিন ৷
এরপর যোগ্যতা অর্জন পর্বে 633.5 পয়েন্ট সংগ্রহ করে ব্যক্তিগত ইভেন্টের ফাইনালে প্রবেশ করেন গতবছর কায়রোয় অনুষ্ঠিত বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জজয়ী শুটার ৷ যোগ্যতা অর্জনে সপ্তমস্থানে শেষ করেন তিনি ৷ তৃতীয়স্থানে শেষ করে ব্যক্তিগত ইভেন্টের ফাইনালে পৌঁছেছিলেন দলগত ইভেন্টে রুপোজয়ী এলাভেনিলের সতীর্থ সোনমও ৷ কিন্তু ফাইনালে ষষ্ঠস্থানে শেষ করে পদক হাতছাড়া হল তাঁর ৷
🥈🇮🇳 SILVER FOR ELAVENIL VALARIVAN!— Sports India (@SportsIndia3) September 20, 2026
Elavenil Valarivan clinches Silver in the Women’s 10m Air Rifle Individual Final at the Asian Games! 🎯
🇮🇳 Elavenil — 252.4🥈
Elavenil led for much of the final but narrowly missed out on gold in the final shots.
🔥 2nd shooting medale pic.twitter.com/1TjmBAYypD
ফাইনালের লাস্ট ল্যাপ পর্যন্ত ব্যক্তিগত ইভেন্টে সোনার দৌড়েই ছিলেন এলাভেনিল ৷ কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাজিমাত করে যান জাপানি শুটার ৷ 253.0 স্কোর করে পোডিয়াম শীর্ষে ফিনিশ করেন হিনাতা ৷ অন্যদিকে এলাভেনিল রুপো জয়ের পথে স্কোর করেন 252.4 ৷ যা চলতি গেমসে ভারতের দ্বিতীয় পদক ৷ একই ইভেন্টে ব্রোঞ্জ জিতে নেন দক্ষিণ কোরিয়ার বান হিওজিন ৷ তাঁর সংগ্রহে 230.54 পয়েন্ট ৷ দলগত বিভাগে রুপো জয়ের জন্য এলাভেনিল, সোনম ও বিদর্ষ'কে অভিনন্দন জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ৷ তিনি লেখেন, "তোমাদের প্রশংসনীয় কীর্তিতে এশিয়ান গেমসে ভারত পদকের খাতা খুলেছে ৷ যা দেশের জন্য অত্যন্ত গর্বের ৷ তোমাদের আরও সাফল্যের জন্য শুভেচ্ছা রইল ৷"
Heartiest congratulations to Elavenil Valarivan, Vidarsa K Vinod and Sonam Uttam Maskar on winning Silver Medal in the Women’s 10m Air Rifle Team event at the Asian Games 2026. Your commendable achievement has opened India’s medal account at the Games and brings immense pride to…— President of India (@rashtrapatibhvn) September 20, 2026
এছাড়া মেয়েদের 60 কেজি ট্র্যাডিশনাল এমএমএ ইভেন্টে নিশ্চিত হয়েছে ভারতের আরও একটি পদক ৷ মঙ্গোলিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারিয়ে ভারতের সুচিকা তারিয়াল ৷ উল্লেখ্য, এবারই প্রথম এশিয়াডে অন্তর্ভুক্তি হয়েছে এমএমএ ৷ তবে ভারতের পদক হাতছাড়া হয়েছে টেকবলে ৷ সাড়া জাগিয়েও নয়া অন্তর্ভুক্তি হওয়া এই খেলায় দেশকে ঐতিহাসিক পদক এনে দিতে ব্যর্থ হলেন কুইমসি ডি'সুজা ৷ আয়োজক জাপানেরই প্রতিদ্বন্দ্বী যুনিয়া সাকামোতো'র কাছে ব্রোঞ্জ পদকের ম্য়াচে 0-2 ব্যবধানে হেরে যান কুইমসি ৷