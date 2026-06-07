চল্লিশে নয় চালশে... এবার বিশ্বকাপে বয়স হার মানবে যাঁদের কাছে

চল্লিশে নয় চালশে... এবার বিশ্বকাপে বয়স হার মানবে যাঁদের কাছে
বিভিন্ন দেশের চল্লিশ পার করা আট ফুটবলার এবার সুযোগ করে নিয়েছেন বিশ্বকাপের স্কোয়াডে ৷ তালিকায় রয়েছে একাধিক তারকার নাম ৷ দেখে নিন চটজলদি ৷
Published : June 7, 2026 at 4:22 PM IST
হায়দরাবাদ, 7 জুন: 'চল্লিশে চালশে'৷ অর্থাৎ চল্লিশে পা দিলে মানুষের দৃষ্টি নাকি ঝাপসা হয়ে যায় ৷ বাংলার জনপ্রিয় এই প্রবাদ আর যাইহোক, বিশ্বকাপ ফুটবলের ক্ষেত্রে সাযুজ্য নয় ৷ কারণে বয়সকে বলে বলে গোল দিয়ে চল্লিশোর্ধ্ব একাধিক ফুটবলার এবার নামছেন বিশ্ব ফুটবলের মহামঞ্চে ৷
এদের মধ্যে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো, লুকা মদ্রিচ পরিচিত নাম ৷ কিন্তু স্বল্প পরিচিতির বৃত্তে থাকা এমন আরও ছয় ফুটবলার রয়েছেন যাঁরা যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডার মাটিতে অনুষ্ঠিত হতে চলা বিশ্বকাপে বয়সকে হার মানাবেন ৷ তালিকায় রয়েছেন স্কটল্য়ান্ডের ক্রেগ গর্ডন থেকে শুরু করে বসনিয়ার এডিন জেকো এবং আরও অনেকে ৷ সবমিলিয়ে চল্লিশ পেরনো আট ফুটবলারকে এবার দেখা যাবে বিশ্ব ফুটবলের সেরা মঞ্চে ৷ একনজরে দেখে নেওয়া যাক কারা এই আট ফুটবলার-
ক্রেগ গর্ডন (স্কটল্যান্ড): 2002 ফিফা বিশ্বকাপের ঠিক আগে পেশাদার ক্লাব ফুটবলে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন গর্ডন ৷ 2026 সালে দ্বিতীয় সর্বাপেক্ষা প্রবীণ ফুটবলার হিসেবে বিশ্বকাপে নামবেন বছর তেতাল্লিশের স্কটিশ ফুটবলার ৷ একইসঙ্গে আসন্ন বিশ্বকাপের সবচেয়ে প্রবীণ ফুটবলার হিসেবে নজির গড়বেন স্কটল্যান্ড দুর্গের শেষ প্রহরী ৷ 1998 সালের পর প্রথমবার বিশ্বকাপের মূলপর্বে প্রবেশ করেছে স্কটল্যান্ড ৷ সবমিলিয়ে প্রথম বিশ্বকাপে নামার সঙ্গে সঙ্গেই রেকর্ডবুকে নাম তুলবেন গর্ডন ৷
ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো (পর্তুগাল): সর্বাধিক ষষ্ঠবার বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ করে নজির গড়ার পথে রোনাল্ডো ৷ তবে দু'দশক ধরে বিশ্বকাপ জিততে না-পারার যন্ত্রণাটা এখনও বয়ে বেড়াচ্ছেন তিনি ৷ আবির্ভাব বিশ্বকাপের ঠিক 20 বছর বাদে এসে কেরিয়ারের অধরা মাধুরীকে ছুঁয়ে দেখার স্বপ্নে বুঁদ গ্রহের অন্যতম সেরা ফুটবলার ৷ কেরিয়ারের শেষবেলায় বিশ্বকাপ ধরা দিলে তা সিআর সেভেনের জন্য হবে 'চেরি অন দ্য কেক' ৷ সেইসঙ্গে সবচেয়ে প্রবীণ ফুটবলার হিসেবে বিশ্বজয়ের নজির গড়বেন পর্তুগালের হয়ে ইউরো, নেশনস লিগ জেতা ফুটবলার ৷
গুইলেরমো ওচোয়া (মেক্সিকো): লিয়োনেল মেসি এবং ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোকে ছুঁয়ে ষষ্ঠ বিশ্বকাপে অংশ নেওয়ার পথে মেক্সিকোর শট-স্টপার ওচোয়া ৷ জুলাইয়ে একচল্লিশে পা দিতে চলা ওচোয়ার অবশ্য আয়োজক মেক্সিকোর 26 জনের প্রাথমিক স্কোয়াডে থাকার কথা ছিল না ৷ কিন্তু লুস মালাগনের গুরুতর চোট প্রায় একবছর বাদে তাঁকে ফিরিয়ে এনেছে জাতীয় দলে ৷ বিশ্বকাপের স্কোয়াডেও জায়গা করে নিয়েছেন মেক্সিকো গোলরক্ষক ৷
লুকা মদ্রিচ (ক্রোয়েশিয়া): 2018 এবং 2022 বিশ্বকাপে যথাক্রমে রানার্স ও তৃতীয়স্থানে শেষ করা ক্রোয়েশিয়ার মাঝমাঠের অন্যতম কাণ্ডারী লুকা মদ্রিচ ৷ চল্লিশ বছর বয়সি এসি মিলানের ফুটবলার এবার খেলবেন কেরিয়ারের পঞ্চম বিশ্বকাপ ৷ শেষ বিশ্বকাপেও ছাপ রেখে যাওয়ার চেষ্টা করবেন ক্রোয়েশিয়া ফুটবলের এই নক্ষত্র ৷
এডিন জেকো (বসনিয়া-হার্জেগোভিনা): গত মার্চে চল্লিশ পূর্ণ করেছেন বসনিয়া-হার্জেগোভিনার সর্বকালের সর্বাধিক গোলস্কোরার এডিন জেকো ৷ দেশের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বকাপে এটি দ্বিতীয় আবির্ভাব হতে চলেছে শালকে ফুটবলারেরও ৷ জার্মান ক্লাবটিকে 2025-26 মরশুমে বুন্দেসলিগায় পৌঁছে দিয়ে বিশ্বকাপে আসছেন দুর্ধর্ষ এই স্ট্রাইকার ৷ দেশের জার্সিতে 73 গোল করা স্ট্রাইকারের উপর ভরসা রেখে 12 বছর বাদে বিশ্বকাপ প্রত্যাবর্তনে নজর কাড়ার অপেক্ষায় বসনিয়া-হার্জেগোভিনা ৷ প্লে-অফে চারবারের চ্য়াম্পিয়ন ইতালিকে হারিয়ে এবার বিশ্বকাপে জায়গা করে নিয়েছে ইউরোপের দেশটি ৷
ফার্নান্দো মুসলেরা (উরুগুয়ে): এই নিয়ে পঞ্চম বিশ্বকাপে নামছেন উরুগুয়ে শট-স্টপার ফার্নান্দো মুসলেরা ৷ 2010, 2014 এবং 2018 বিশ্বকাপে দলের প্রথম পছন্দের গোলরক্ষক অবশ্য আসন্ন প্রতিযোগিতায় ব্য়াক-আপ অপশন ৷ বিশ্বকাপ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই (16 জুন) চল্লিশ পূর্ণ করবেন মুসলেরা ৷ 2023 সালে মার্সেলো বিয়েলসা দায়িত্বগ্রহণের পর থেকে দলের বাইরে ছিলেন তিনি ৷ গত মার্চে জাতীয় দলে প্রত্যাবর্তন হয়েছে তাঁর ৷
ম্যানুয়েল ন্যুয়ের (জার্মানি): ইউরো 2024-এর পরই বর্ণময় কেরিয়ারে ইতি টেনেছিলেন তিনি ৷ কিন্তু অবসর ভেঙে 2026 বিশ্বকাপের দলে জায়গা করে নিয়েছেন জার্মানি গোলরক্ষক ম্যানুয়েল ন্যুয়ের ৷ যাঁকে তাঁর প্রজন্মের অন্যতম সেরা শট-স্টপার আখ্যা দেওয়া হয় ৷ 2014 বিশ্বজয়ী দলের সেই স্যুইপার-কিপারও এবার চল্লিশ পেরিয়ে পঞ্চম বিশ্বকাপটি খেলবেন ৷
ভোজিনহা (কেপ ভের্দে): দিন চারেক আগে চল্লিশ পূর্ণ করা কেপ ভের্দে গোলরক্ষক ভোজিনহা এবার বিশ্বকাপের অন্যতম প্রবীণ ফুটবলার ৷ প্রথমবার বিশ্বকাপে আত্মপ্রকাশ করতে চলা কেপ ভের্দের ইতিহাসে দ্বিতীয় সর্বাধিক ম্য়াচ খেলা ফুটবলার হলেন দুর্গের শেষ প্রহরী ভোজিনহা ৷