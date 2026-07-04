ইতিহাস গড়ে প্রি-কোয়ার্টারে মিশর, নকআউটে প্রথম জয়ের অপেক্ষা বাড়ল অজি'দের

ইতিহাস গড়ে প্রি-কোয়ার্টারে মিশর, নকআউটে প্রথম জয়ের অপেক্ষা বাড়ল অজি'দের
বিশ্বকাপের নকআউটে প্রথম জয়ের স্বাদ নিয়ে প্রি-কোয়ার্টারে আর্জেন্তিনার সামনে মিশর ৷
Published : July 4, 2026 at 9:43 AM IST
টেক্সাস, 4 জুলাই: প্রথমবার নকআউটে পৌঁছে ইতিহাস তৈরি হয়েছিল আগেই ৷ শনিবার বিশ্বকাপের শেষ ষোলোয় পা রেখে সেই ইতিহাসকে আরেকটু সমৃদ্ধ করে নিল মিশর ৷ পেনাল্টি শুটআউটে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে পরের পর্বে পৌঁছে গেলেন মোহামেদ সালাহ'রা ৷
এর আগে 2006 এবং 2022 সালে শেষ ষোলোয় পৌঁছলেও অস্ট্রেলিয়া নকআউটে কখনও জয় পায়নি ৷ অর্থাৎ, বিশ্বকাপে প্রথম নকআউট জয়ের লক্ষ্যে এদিন টেক্সাসে মুখোমুখি হয়েছিল দুই দেশ ৷ দু'দলেরই তাগিদটা পরিলক্ষিত হয় ম্যাচজুড়ে ৷ তুল্যমূল্য লড়াই অতিরিক্ত সময়েও দু'দলকে আলাদা করতে না-পারায় ম্যাচ গড়ায় পেনাল্টি শুটআউটে ৷ বিশ্বকাপের ইতিহাসে এই প্রথম দু'দল শুটআউটে অবতীর্ণ হল ৷ যেখানে মিশর প্রথম চারটি শটের সবক'টি থেকে গোল করলেও অস্ট্রেলিয়ার হয়ে নিশানায় অব্যর্থ থাকতে পারেননি হ্যারি সাউটার ও লুকাস হেরিংটন ৷
শুটআউটে 4-2 গোলে জিতে শেষ ষোলোয় ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্তিনার সামনে পিরামিডের দেশ ৷ ম্যাচে গোল না-পেলেও শুটআউটে এদিন পানেনকা শটে গোল করেন মিশরের নয়নের মণি মোহামেদ সালাহ ৷ রাউন্ড অব-32'তে জয়ের পর সালাহ বলেন, "আমরা ইতিহাস তৈরি করেছি ৷ অবশ্যই খুব ভাল লাগছে ৷ বিশ্বফুটবলের সেরা মঞ্চে আমরা প্রত্যেকটা মুহূর্ত উপভোগ করছি ৷ ইতিহাস সৃষ্টি করতে পেরে খুশি ৷"
Egypt wins on penalties and goes through to the Round of 16! 👏#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 3, 2026
শুরুটা দাপটে করেছিল অস্ট্রেলিয়া ৷ কিন্তু খেলার গতির বিপরীতে 13 মিনিটে ইমাম আশৌরের গোলে এগিয়ে যায় মিশর ৷ করিম হাফিজের সেন্টার থেকে দুরন্ত হেডে গোল করে যান আল-আহলি ফুটবলার ৷ এরপর রক্ষণ সামলে অজি আক্রমণ সামলানোর রাস্তায় হেঁটেছিল তারা ৷ ম্যাচের নিয়ন্ত্রণও ধীরে ধীরে নিজেদের পায়ে নিয়েছিল আফ্রিকার দেশটি ৷ কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে আত্মঘাতী গোল অস্ট্রেলিয়াকে সমতায় ফেরায় ৷ একইসঙ্গে মিশরের পরিকল্পনার আঘাত হানে ৷
🇪🇬 Egypt have qualified for the Round of 16!#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 3, 2026
আত্মঘাতী গোলটি করেন মহম্মদ হ্যানি। এই নিয়ে বিশ্বকাপের চলতি সংস্করণ 13টি আত্মঘাতী গোলের সাক্ষী থাকল, যা সর্বাধিক ৷ এরপর অবশ্য দু'দলের সাবধানী ফুটবল আর বিশেষ রোমাঞ্চ তৈরি করেনি ৷ অতিরিক্ত সময় পেরিয়ে ম্যাচ গড়ায় টাইব্রেকারে ৷ যেখানে প্রথম এবং চতুর্থ শটে ব্যর্থ সাউটার ও হেরিংটন ৷ তবে মিশরের হয়ে চারটি শটই জালে রেখে ইতিহাস তৈরি করেন মাহমুদ সাবের, ব়্যামি রাবিয়া, মোহামেদ সালাহ ও হোসাম আবদেলমাগুইদ ৷