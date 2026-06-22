গোল করলেন সালাহ, 92 বছরের খরা কাটিয়ে বিশ্বকাপে প্রথম জয় মিশরের

গোল করলেন সালাহ, 92 বছরের খরা কাটিয়ে বিশ্বকাপে প্রথম জয় মিশরের
গোল করে ও করিয়ে ম্য়াচের সেরা মোহামেদ সালাহ ৷ মিশরের সামনে পরবর্তী পর্বে যাওয়ার হাতছানি ৷
Published : June 22, 2026 at 11:39 AM IST
ভ্য়াঙ্কুভার, 22 জুন: ফুটবলের মহামঞ্চে ব্যর্থ ফুটবল তারকাদের যদি তালিকা প্রস্তুত করা যায়, তাহলে মোহামেদ সালাহ'র নাম থাকবে উপরের সারিতে ৷ 2018 সালে বিশ্বকাপে তাঁর জোড়া গোল থাকলেও মিশরের পারফরম্য়ান্স ছিল হতাশাজনক ৷ গ্রুপ পর্ব থেকেই বিদায় নিয়েছিল তারা ৷ এরপর 2022 কাতার বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছিল মিশর ৷ 2026 বিশ্বকাপে এসে কাঙ্খিত ফলাফল পেল পিরামিডের দেশ ৷ সালাহও গোল করলেন ৷ আর নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে বিশ্বকাপের ইতিহাসে নিজেদের প্রথম জয় ছিনিয়ে নিল মিশর ৷
1934 সাল বিশ্বকাপে প্রথম অংশ নিয়েছিল মিশর ৷ এই নিয়ে চতুর্থবার ফুটবলের মহামঞ্চে আবির্ভাব হয়েছে তাদের ৷ কিন্তু সোমবারের আগে পর্যন্ত 'দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ'-এ তাদের নামের পাশে কোনও জয় ছিল না ৷ শেষমেশ ঘুচল 92 বছরের খরা ৷ নিউজিল্যান্ডকে 3-1 গোলে হারিয়ে প্রথমবার বিশ্বকাপের নকআউটে যাওয়ার সুযোগ মিশরের সামনে ৷
নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে এদিনও প্রথমার্ধে নিষ্প্রভ ছিলেন সালাহ ৷ লিভারপুল ছেড়ে নয়া মরশুমে নতুন কোনও ক্লাবে যোগ দেবেন তারকা উইঙ্গার ৷ তার আগে মিশরের সর্বাধিক গোলস্কোরারের বিশ্বকাপের মঞ্চে জ্বলে ওঠার প্রতীক্ষায় ছিলেন অনুরাগীদের ৷ কিউয়িদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয়ার্ধে ম্য়াচ-উইনিং পারফরম্য়ান্সে যেন অনুরাগীদের আশ্বস্ত করলেন সালাহ ৷ মিশরের এদিন তিনটি গোলের সবক'টিই বিরতির পর ৷ এর মধ্যে দ্বিতীয় গোলটি সালাহ'র ৷ এরপর তৃতীয় গোলটির পিছনেও অবদান রাখলেন মিশর তারকা ৷
প্রথমার্ধের শেষে এদিন নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে এক গোলে পিছিয়ে ছিল আফ্রিকার দেশটি ৷ 15 মিনিটে কর্নার থেকে জোরালো হেডারে নিউজিল্য়ান্ডকে এগিয়ে দেন ফিন সারম্য়ান ৷ প্রথমার্ধজুড়ে দাপট ছিল 'হোয়াইট ফার্ন' ব্রিগেডেরই ৷ তবে গোলসংখ্যা আর বাড়েনি ৷
A first-ever #FIFAWorldCup win for Egypt! 🌟— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 22, 2026
দ্বিতীয়ার্ধে মোস্তাফা জিকো'র গোলে সমতা ফেরায় মিশর ৷ 58 মিনিটে মোহামেদ হ্য়ানির ঠিকানা লেখা ক্রস থেকে হেডে 1-1 করে যান জিকো ৷ 67 মিনিটে স্কোরশিটে নাম তোলেন সালাহ ৷ বক্সের মধ্যে জিকো'র সঙ্গে ওয়াল খেলে মাটি ঘেঁষা শটে চলতি বিশ্বকাপের প্রথম গোলটি তুলে নেন প্রাক্তন লিভারপুল তারকা ৷
Updated standings for Groups G and H 🙌#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 22, 2026
82 মিনিটে সালাহর কর্নার থেকে হেডে গোল করেন ত্রেজেগুয়েত ৷ যা তিন পয়েন্ট নিশ্চিত করে মিশরের ৷ জয়ের ফলে দু'ম্য়াচে চার পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ-জি'র শীর্ষে মিশর ৷ দু'পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় ও তৃতীয়স্থানে যথাক্রমে ইরান ও বেলজিয়াম ৷ শেষ ম্য়াচে মিশর খেলবে ইরানের বিরুদ্ধে ৷ সেই ম্য়াচে এক পয়েন্ট পরবর্তী পর্বে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট সালাহ'দের ৷