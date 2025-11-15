ইডেনের বাইশ গজ নিয়ে ভারতীয় ড্রেসিংরুমে অসন্তোষ, পছন্দের পিচ দেওয়া হয়েছিল জানালেন সৌরভ

ইডেনের বাইশ গজ নিয়ে ভারতীয় ড্রেসিংরুমে অসন্তোষ, পছন্দের পিচ দেওয়া হয়েছিল জানালেন সৌরভ
6 বছর পর ইডেনে ফের পাঁচদিনের ক্রিকেট । সেবার বাংলাদেশের বিরুদ্ধে পিঙ্ক টেস্ট শেষ হয়েছিল আড়াই দিনেরও কম সময়ে ৷
Published : November 15, 2025 at 8:30 PM IST
কলকাতা, 15 নভেম্বর: ইডেনে ভারত এবং দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্টের প্রথম দু'দিনে উইকেট পতনের ধারাবাহিক প্রদর্শনী দেখে অদৃশ্য চাপের স্রোত নিশ্চিতভাবে বয়ে চলেছে । চাপের এই মানসিক স্থিতি এখন দুই শিবিরেই । কারণ পিচের চরিত্র যেভাবে বদল হচ্ছে, তাতে কত রানের টার্গেট জয় তুলে নেওয়ার জন্য সহজ তা নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না ৷
টেস্টের প্রথম দু'দিনেই পড়েছে 26টি উইকেট ৷ কোনও দলই ছুতে পারেনি 200 রানের গণ্ডি ৷ দ্বিতীয় দিনের শেষে দ্বিতীয় ইনিংস 7 উইকেট হারিয়ে 63 রানে এগিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা ৷ আরও 30 রান যদি অধিনায়ক তেম্বা বাভুমা তাঁর দলের বাকি ব্যাটারদের নিয়ে তুলতে পারেন, তাহলে লড়াই জমে যেতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।
ইডেনের পিচ এত তাড়াতাড়ি খারাপ হবে তা ভারতীয় শিবির আশা করেনি। সিএবি প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় বলছেন, “ভারতীয় শিবির থেকে যা চাওয়া হয়েছে সেই পিচই দেওয়া হয়েছে ৷ চারদিন ধরে পিচে জল না-দেওয়া হলে যা হওয়ার তাই হয়েছে । এখন কিউরেটর সুজন মুখোপাধ্যায়কে দায় ঠেললে তো হবে না ।”
6 বছর পরে ইডেনে টেস্ট ম্যাচের আসর ৷ গোলাপি বলের টেস্ট ম্যাচ হয়েছিল বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ৷ সেবারও আড়াই দিনের কম সময়ে টেস্ট শেষ হয়েছিল ৷ এবারও একই পরিস্থিতি তৈরি হতে চলেছে । অথচ দর্শক পরিপূর্ণ টেস্ট ম্যাচে পাঁচদিন ধরে ব্যাটার-বোলারদের লড়াই হোক, এমনটাই চেয়েছিল সিএবি ৷ দ্বিতীয় দিনে একচল্লিশ হাজার দর্শক উপস্থিত ছিলেন ৷ ঠান্ডার আমেজ মেখে রবিবাসরীয় দুপুরে ক্রিকেটীয় উত্তাপ দেখতে আধা লক্ষ মানুষ ভিড় করবে, এটাই ছিল আশা সিএবি'র। অথচ যা পরিস্থিতি তাতে সেই আশা কার্যত নেই । হয়তো প্রথম দু'ঘণ্টাতেই ম্যাচের যবনিকা পতন হতে চলেছে । যা টেস্ট ক্রিকেটের ভালো বিজ্ঞাপন বলে মনে করছে না সিএবি ৷ যা নিয়ে হতাশ প্রেসিডেন্ট থেকে সিএবি কর্তারা ৷
যে ধরনের বাইশ গজ ভারতীয় শিবির থেকে চাওয়া হয়েছিল, তা নানান বিতর্কের অধ্যায় পেরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কম জল দেওয়া, হেভি রোলার দিয়ে রোলিং করা সবই করা হয়েছে । তারপরেও এই পারফরম্যান্স যাতে পুরো রণকৌশল বুমেরাং হয়ে ফিরতে পারে ৷ দ্বিতীয় দিনের শেষে পিচ নিয়ে মর্নি মরকেল বলেন, “আমরাও ভাবিনি পিচ এত দ্রুত খারাপ হয়ে যাবে । প্রথম দিনে দেখে মনে হচ্ছিল ভালো উইকেট। কিন্তু উপমহাদেশে এ ধরনের চ্যালেঞ্জ থাকেই—খেলোয়াড়দের দ্রুত মানিয়ে নিতে হয় ।”
দ্বিতীয় দিনের শেষে দক্ষিণ আফ্রিকা 63 রানে এগিয়ে ৷ প্রতিপক্ষ কতটা এগিয়ে গেলে চ্যালেঞ্জ কঠিন হয়ে যাবে, তা নিয়ে কাঁটাছেড়া চলছে ভারতীয় সাজঘরে । গৌতম গম্ভীরের ডেপুটি বলেন, “এই ধরনের উইকেটে যে কোনও বল বিপদ আনতে পারে। কিন্তু তেম্বা বাভুমা দেখিয়েছে, সঠিক পরিকল্পনা থাকলে রান করা সম্ভব। ছোট ছোট লক্ষ্য স্থির করে, কঠিন সময় কাটিয়ে, স্ট্রাইক রোটেট করে এগোতে হবে ৷”
189 রানে থেমে গিয়েছিল ভারতীয় ইনিংস ৷ পছন্দের উইকেটে নিজেদের ব্যর্থতা নিয়ে ভরতীয় সাজঘরের অন্দরমহলে কাঁটাছাড়া চলছে । মর্কেল বলছেন, “হ্যাঁ, আরও অন্তত 50 থেকে 60 রান বেশি করলে ভালো হত । কারণ নতুন ব্যাটারদের এই পিচে দ্রুত মানিয়ে নিয়ে শুরু করা কঠিন । কিন্তু ভয় বা চিন্তার কিছু নেই—সবাই জানে কীভাবে এই পরিস্থিতিতে খেলতে হয়। আমাদের শুধু বড় জুটি গড়তে হবে ।”
একই সঙ্গে তাঁর সংযোজন, “আমরা সবাই মিলেই পরিকল্পনা করি। বাইরে থেকে আমরা পরামর্শ দিই, আর মাঠে অধিনায়করা নিজেদের মতো সিদ্ধান্ত নেন। প্রত্যেকের আলাদা স্টাইল আছে, তাতে ভুল নেই—শিখে নেওয়াই আসল।”
ওয়াশিংটন সুন্দরকে দলে নেওয়া হলেও মাত্র এক ওভার বল করানো হয়েছে । যা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে । মর্কেল বলেন, “এটা কোনও স্থায়ী নিয়ম নেই । আমরা প্রতিটি ম্যাচে কন্ডিশন দেখে সেরা 11 বেছে নিয়ে থাকি। ওয়াশিংটন যখনই সুযোগ পেয়েছে, দারুণ ব্যাট করেছে । ও ফর্মে আছে, তাই ওকে উপরে পাঠানো ছিল সাহসী কিন্তু সঠিক সিদ্ধান্ত । এতে নীচের ব্যাটিং অর্ডারেও আমাদের কিছু বাড়তি অপশন তৈরি হয়।”
2019 সালে ঘরের মাঠে প্রথম দিন-রাতের টেস্ট ম্যাচ খেলেছিল ভারত ৷ প্রতিপক্ষ ছিল বাংলাদেশ ৷ আড়াই দিনেরও কম সময়ে টেস্ট জিতেছিল ভারত । ছ'বছর পর ইডেন টেস্টে তারই পুনরাবৃত্তি হতে চলেছে ৷