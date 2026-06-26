দু'দশক বাদে বিশ্বকাপের নকআউটে, জার্মানিকে হারিয়ে রূপকথা লিখল ইকুয়েডর

দু'দশক বাদে বিশ্বকাপের নকআউটে, জার্মানিকে হারিয়ে রূপকথা লিখল ইকুয়েডর
ব্রাজিল-আর্জেন্তিনার পর লাতিন আমেরিকার তৃতীয় দেশ হিসেবে বিশ্বকাপে জার্মানিকে হারাল ইকুয়েডর ৷
Published : June 26, 2026 at 10:30 AM IST
নিউইয়র্ক, 26 জুন: প্রথম ম্যাচে আইভরি কোস্টের বিরুদ্ধে 0-1 গোলে হার ৷ দ্বিতীয় ম্যাচে ছোট্ট দ্বীপরাষ্ট্র কুরাসাও'য়ের বিরুদ্ধে গোলশূন্য ড্র ৷ প্রথম দু'ম্যাচে গোলের খাতা খুলতে না-পারা ইকুয়েডর যে জার্মানির বিরুদ্ধে সাঙ্ঘাতিক কিছু করবে, হয়তো ভাবতে পারেননি অতি বড় সমর্থকরাও ৷ কিন্তু বিশ্বকাপ যে নতুন নতুন সব রূপকথা উপহার দেয় ৷ শুক্রবার নিউইয়র্কের নিউ জার্সি স্টেডিয়ামে তেমনই এক রূপকথা লিখল ইকুয়েডর ৷ চারবারের চ্যাম্পিয়ন জার্মানিকে হারিয়ে নকআউটে জায়গা করে নিল লাতিন আমেরিকার দেশটি ৷
গ্রুপ-ই'তে তৃতীয় স্থানে তারা শেষ করল বটে ৷ কিন্তু চার পয়েন্ট সংগ্রহ করে তৃতীয় স্থানাধিকারী সেরা আট দলের মধ্যে জায়গা করে নিল তারা ৷ শুধু কি তাই ? ব্রাজিল-আর্জেন্তিনার নজির ছুঁয়ে বিশ্বকাপে বিরল কীর্তি অর্জন করল ইকুয়েডর ৷ লাতিন আমেরিকার দেশ হিসেবে ইউরোপ জায়ান্ট জার্মানিকে এর আগে বিশ্বকাপের মঞ্চে হারানোর নজির ছিল কেবল ব্রাজিল ও আর্জেন্তিনার ৷ অর্থাৎ, মহাদেশের তৃতীয় দেশ হিসেবে এদিন জার্মানিকে ধরাশায়ী করল ইকুয়েডর ৷
পিছিয়ে পড়েও ব়্যাংকিংয়ে বেশ খানিকটা এগিয়ে থাকা জার্মানির বিরুদ্ধে এদিন বাজিমাত করল লাতিন আমেরিকার দেশটি ৷ যা 20 বছর বাদে তাদের পৌঁছে দিল বিশ্বকাপের নকআউটে ৷ গোল করলেন নিলসন আঙ্গুলো এবং গঞ্জালো প্লাতা ৷ কিন্তু এদিন ম্যাচ শুরুর দু'মিনিটের মধ্যে লেরয় সেনের গোল পিছিয়ে দেয় ইকুয়েডর'কে ৷ বক্সের মধ্যে ফ্লোরিয়ান উইর্ৎজে'র সাজিয়ে দেওয়া বল জালে রাখেন গালাতাসারে ফুটবলার ৷ এই গোল বিশ্বকাপের ইতিহাসে জার্মানির দ্বিতীয় দ্রুততম গোল ৷
Ecuador take their first win of #FIFAWorldCup 2026 🇪🇨— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 25, 2026
যাইহোক, সেই গোল ফিরিয়ে দিতে বিশেষ সময় নেয়নি ইকুয়েডর ৷ ন'মিনিটের মাথায় বক্সের বাইরে থেকে নেওয়া আঙ্গুলোর শট জালে জড়িয়ে গেলে চলতি বিশ্বকাপের প্রথম গোলটি পায় ইকুয়েডর ৷ প্রথমার্ধ 1-1 গোলেই শেষ হয় ৷ বল পজেশনে জার্মানি টেক্কা দিলেও দ্বিতীয়ার্ধেও লড়াই চলে তুল্যমূল্য ৷ শেষপর্যন্ত কর্নার থেকে প্লাতার গোল পার্থক্য গড়ে দেয় ৷
Group E draws to a close and two more teams secure their place in the Round of 32 🇩🇪🇪🇨 #FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 25, 2026
কর্নার থেকে ভেসে আসা বল হেডে ফ্লিক করেন কেভিন রড্রিগেজ ৷ জার্মান গোলরক্ষক ম্যানুয়েল ন্যুয়েরের নাগাল এড়িয়ে আলতো টোকায় তা জালে রাখেন প্লাতা ৷ জার্মানি দ্বিতীয়ার্ধ জুড়ে বেশ কিছু বিক্ষিপ্ত সুযোগ তৈরি করলেও দ্বিতীয়বার ইকুয়েডরের রক্ষণ ভাঙতে পারেনি ৷ শেষপর্যন্ত 2-1 ব্যবধান ধরে রেখে নকআউট নিশ্চিত করে ইকুয়েডর ৷
হারলেও ছ'পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ শীর্ষে থেকেই নকআউটে পৌঁছল জার্মানরা ৷ গ্রুপের অন্য ম্যাচে কুরাসাও'কে 2-0 গোলে হারিয়ে দ্বিতীয় স্থানে শেষ করে পরের রাউন্ডে গেল আইভরি কোস্ট ৷ দুই অর্ধে এদিন দু'টি গোল করেন নিকোলাস পেপে ৷