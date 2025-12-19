মাঝরাস্তায় গুলি করে খুন বার্সেলোনা ফুটবলারকে, শোকস্তব্ধ ফুটবল বিশ্ব

মাঝরাস্তায় গুলি করে খুন বার্সেলোনা ফুটবলারকে, শোকস্তব্ধ ফুটবল বিশ্ব
মারিয়ো পিনেইদার মৃত্যুতে শোকবার্তা জ্ঞাপন করা হয়েছে ইকুয়েডরের বার্সেলোনা স্পোর্টিং ক্লাবের তরফে ৷
হায়দরাবাদ, 19 ডিসেম্বর: রাস্তার মাঝে আততায়ীদের গুলিতে প্রয়াত বার্সেলোনা স্পোর্টিং ক্লাবের (ইকুয়েডর) ডিফেন্ডার মারিয়ো পিনেইদা ৷ স্থানীয় সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, বুধবার গুয়াইয়াকুইলে দুই আততায়ী বাইকে এসে গুলি চালিয়ে হত্য়া করে বছর তেত্রিশের ফুটবলারকে ৷ পিনেইদা ছাড়াও দুষ্কৃতি হামলায় মৃত্যু হয়েছে তাঁর মায়েরও ৷ গুরুতর আহত আরও এক ৷ সেদেশের সরকারের তরফে পিনেইদার মৃত্যুর খবরে সিলমোহর দেওয়া হলেও বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি ৷
পুলিশও প্রাক্তন ইকুয়েডর ফুটবলারের খবরের সত্যতা স্বীকার করে নিয়েছে ৷ প্রিয় ফুটবলারের মৃত্যুর খবরে শোকস্তব্ধ বার্সেলোনা স্পোর্টিং ক্লাব ৷ পিনেইদার উদ্দেশে তাঁর ক্লাব শোকবার্তায় লিখেছে, "বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা বার্সেলোনা অনুরাগীমহলে তুমি বিশেষ স্থানে রয়ে যাবে ৷ এই ভালোবাসা তোমার অর্জন করা ৷ সবকিছুর জন্য ধন্যবাদ ৷ আমরা তোমায় মিস করব মারিয়ো ৷"
Siempre tendrás un lugar especial en el barcelonismo, Marito, te lo ganaste por todo ese 💛 que diste.— BARCELONA S.C. (@BarcelonaSC) December 18, 2025
Gracias por todo, te extrañamos.
Por siempre Mario 🙏🏻 pic.twitter.com/c4009hHMaQ
দেশের জার্সিতে চার বছর আগে শেষ ম্য়াচটি খেলা পিনেইদা ইকুয়েডরের হয়ে খেলেছেন ন'টি ম্যাচ ৷ 2018 ও 2022 বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে ইকুয়েডর জাতীয় দলের শরিক ছিলেন তিনি ৷ 2021 সালে কোপা আমেরিকায় জাতীয় দলের হয়ে শেষ ম্য়াচ খেলেছিলেন এই ডিফেন্ডার ৷ মাঝে দু'টি মরশুম লোনে অন্য ক্লাবে গেলেও 2016 থেকে পিনেইদার ঠিকানা ছিল বার্সেলোনা স্পোর্টিং ক্লাব ৷ যে ক্লাবে 224টি প্রতিযোগিতামূলক ম্য়াচ খেলে তিনটি গোল ও 10টি অ্য়াসিস্ট রয়ে গেল প্রয়াত ডিফেন্ডারের নামের পাশে ৷
2022 সালে বার্সেলোনা থেকে লোনে ব্রাজিলের বিখ্যাত ক্লাব ফ্লুমিনেন্সে যোগ দিয়েছিলেন পিনেইদা ৷ ওই বছর ক্লাবকে একটি চ্যাম্পিয়নশিপ জয়েও সাহায্য করেছিলেন তিনি ৷ প্রাক্তন ফুটবলারের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করে সেই ঘটনার কথাই স্মরণ করেছে ব্রাজিলের ক্লাবটি ৷ যে জায়গায় পিনেইদাকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে, সেই গুয়াইয়াকুইল বর্তমানে মাদক পাচারের আখড়া ৷ আর তাকে কেন্দ্র করে গোষ্ঠী সংঘর্ষ-মারামারি আকছার ঘটে চলেছে সেখানে ৷
O Fluminense Football Club recebeu com profundo pesar a notícia do falecimento de Mario Pineida, atleta que defendeu o clube em 2022.— Fluminense F.C. (@FluminenseFC) December 17, 2025
Pineida chegou ao Tricolor no início da temporada em que nos sagramos juntos campeões cariocas. O Fluminense manifesta solidariedade aos… pic.twitter.com/c4H19edKHm
বিবিসি'র রিপোর্ট অনুযায়ী চলতি বছর জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বরে গুয়াইয়াকুলে প্রায় 1,900টি খুনের ঘটনা ঘটেছে ৷ যা ইকুয়েডরের মধ্যে সর্বাধিক ৷ গত সেপ্টেম্বরেই দ্বিতীয় ডিভিশনের ক্লাবে খেলা তিন ফুটবলারকে হত্যা করা হয় সেখানে ৷ এক বিবৃতিতে ইকুয়েডর ফুটবল ফেডারেশনের তরফে পিনেইদার মৃত্যুতে তাঁর প্রিয়জনদের সমবেদনা জ্ঞাপনের পাশাপাশি হিংসার ঘটনার কড়া নিন্দা করা হয়েছে ৷