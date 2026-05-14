ইতিহাসে সারাহ টেলর, স্টোকসদের কোচিং করাবেন কিংবদন্তি মহিলা ক্রিকেটার
কার্ল হপকিন্সনের পরিবর্তে নিউজিল্যান্ড সিরিজে ইংল্য়ান্ডের ফিল্ডিং কোচের দায়িত্ব সামলাবেন টেলর ৷
Published : May 14, 2026 at 1:25 PM IST
লন্ডন, 14 মে: পুরুষ-মহিলা লিঙ্গভেদের ঊর্ধ্বে গিয়ে খেলার মাঠে ছক ভাঙার উদাহরণ রয়েছে একাধিক ৷ 1973 সালে ববি রিগস'কে হারিয়ে 'ব্যাটল অফ সেক্সেস' জিতেছিলেন মহিলা টেনিসের কিংবদন্তি বিলি জিন কিং ৷ 1992 সালে প্রথম মহিলা আইস হকি প্লেয়ার হিসেবে NHL খেলেছিলেন ম্য়ানন রেউম ৷ এবার তালিকায় বাইশ গজকে জুড়লেন ইংল্য়ান্ডের প্রাক্তন মহিলা ক্রিকেটার সারাহ টেলর ৷ বেন স্টোকসদের ফিল্ডিং কোচ হয়ে ইতিহাস গড়লেন কিংবদন্তি স্টাম্পার-ব্য়াটার ৷
দেশের হয়ে 226টি আন্তর্জাতিক ম্য়াচ খেলা প্রাক্তন মহিলা ক্রিকেটারকে সিনিয়র পুরুষ দলের ফিল্ডিং কোচের পদে নিয়োগ করল ইংল্য়ান্ড ক্রিকেট বোর্ড ৷ বুধবার এক ঘোষণায় আসন্ন নিউজিল্য়ান্ড সফরের জন্য টেলরকে ফিল্ডিং কোচের পদে নিয়োগ করেন বোর্ডের ডিরেক্টর রব কি ৷ সেইসঙ্গে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রথমবার কোনও পুরুষ দলের কোচের পদে বসলেন একজন মহিলা ক্রিকেটার ৷
অতীতে ইংল্য়ান্ড-এ দলে অ্য়ান্ড্রু ফ্লিনটফের পাশে কাজ করেছেন টেলর ৷ পরবর্তীতে সাসেক্স এবং ম্যাঞ্চেস্টার অরিজিনালসের হয়েও অভিজ্ঞতা কুড়িয়েছেন ৷ সেখানে নজরকাড়া পারফরম্য়ান্সই সিনিয়র পুরুষ দলের দরজা খুলে দিল তাঁর জন্য ৷ আগামী মাসে দেশের মাটিতে কিউয়িদের বিরুদ্ধে তিন ম্য়াচের টেস্ট সিরিজ খেলবেন বেন স্টোকসরা ৷ সেই সিরিজে নিয়মিত ফিল্ডিং কোচ কার্ল হপকিন্সনের কভার হিসেবে দায়িত্ব সামলাবেন সারাহ টেলর ৷ হপকিন্সন আইপিএলে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স শিবিরে যুক্ত থাকার কারণে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইংল্য়ান্ড ক্রিকেট বোর্ড ৷
Sarah Taylor has been appointed as fielding coach for the England men’s side 🚨— Sky Sports Cricket (@SkyCricket) May 13, 2026
The landmark announcement marks the most senior female coaching appointment for a major England men's team. pic.twitter.com/Ponx2wiPHB
খেলোয়াড় জীবনে পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে বিশ্ব ক্রিকেটের অন্যতম সেরা উইকেটরক্ষক হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করেছেন টেলর ৷ আন্তর্জাতিক কেরিয়ারে 128টি ক্যাচের পাশাপাশি তাঁর নামের রয়েছে 104টি স্টাম্পিং ৷ আগামী মাসে সাঁইত্রিশে পা দিতে চলা টেলরকে অস্থায়ী ফিল্ডিং কোচ নিয়েগ করে রব কি বলেছেন, "আমার মনে হয় এই কাজে ও অন্যতম সেরা ৷ অ্য়ান্ড্রু ফ্লিনটফ, এড বার্নে'র সঙ্গে বিস্তর কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর ৷"
উল্লেখ্য, অ্যাশেজে 1-4 ব্যবধানে হারের পর ইংল্য়ান্ডের ফিল্ডিং নিয়ে বিস্তর প্রশ্ন উঠেছিল ৷ বিশেষ করে সিরিজজুড়ে 11টি ক্য়াচ ফেলেছিলেন স্টোকসরা ৷ অজিভূমে বিশেষজ্ঞ ফিল্ডিং কোচ না-নিয়ে যাওয়ায় সমালোচনা হয়েছিল বিভিন্ন মহলে ৷ ফলত অ্য়াশেজ পরবর্তী সময়ে হপকিন্সন'কে ফিল্ডিং কোচের পদে পুনর্নিয়োগ করা হয় ৷ কিন্তু আইপিএলে যুক্ত থাকায় কেবলমাত্র নিউজিল্যান্ড সিরিজের জন্যই সারাহ টেলরকে নিয়োগের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে সেদেশের ক্রিকেট বোর্ড ৷