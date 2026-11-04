সুযোগ নষ্টের খেসারত, ওমানের আল সীবের কাছে 0-2 গোলে হারল ইস্টবেঙ্গল
EBFC vs SEB: মঙ্গলবার ঘরের মাঠে ক্লান্তি এবং সুযোগ নষ্টের প্রদর্শনী ইস্টবেঙ্গলের জয়ের পথে কাঁটা ছড়ালো। ওমানের আল সীবের কাছে 0-2 ব্যবধানে পরাজিত ইস্টবেঙ্গল।
Published : November 4, 2026 at 10:14 AM IST
কলকাতা, 4 নভেম্বর: আর্ন্তজাতিক মঞ্চে একটি সুযোগ নষ্টের অর্থ জয়ের থেকে দূরত্ব বাড়িয়ে ফেলা। এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ টু-এর মূলপর্বের খেলায় ধারাবাহিক ভাবে সুযোগ নষ্টের প্রদর্শনী প্রথম ম্যাচ থেকে শুরু করেছে, যার খেসারত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় দিল আন্তেনিও লোপেজ হাবাসের ছেলেরা। ওমানের আল সীবের কাছে 0-2 ব্যবধানে পরাজিত ইস্টবেঙ্গল।
85 মিনিটে অ্যক্সেল মেয়ের প্রথম গোল। ম্যাচের সংযুক্ত সময়ে আল সীবের দ্বিতীয় গোল পরিবর্ত হিসেবে মাঠে নামা জাহির সুলেমানি আল আখবারির। দুই পয়েন্ট ঝুলিতে, এই হারের পরে হয়তো অঙ্কের বিচারে ইস্টবেঙ্গলের আশা থাকবে। কিন্তু ভরসা করার মতো নয়।
ইস্টবেঙ্গল বনাম আল সিব ম্যাচে 11,735 জন দর্শক উপস্থিত ছিলেন। প্রথম সাক্ষাতে ওমানের ক্লাব দলটির বিরুদ্ধে ড্র করে এসেছিল ইস্টবেঙ্গল। মঙ্গলবার ঘরের মাঠে ক্লান্তি এবং সুযোগ নষ্টের প্রদর্শনী ইস্টবেঙ্গলের জয়ের পথে কাঁটা ছড়ালো। বাড়তি চিন্তা লাল হলুদ শিবিরে যোগ হল আনোয়ারের চোট। ঘরের মাঠে এর আগে আর শোর্তার বিরুদ্ধে দুগোলে এগিয়ে থেকে তিন গোল হজম করেছিল। সেই ম্যাচেও সুযোগ নষ্টের প্রদর্শনী হারের কারণ।
4 মিনিটে ইস্টবেঙ্গলের প্রথম আক্রমণ। পেনাল্টি বক্সের মধ্যে এডমুন্ড বল পান বিপিনের থেকে। তিনি আল সীব গোলরক্ষককে কাটিয়ে ঢুকে বাঁ পায়ে শট নেন। কিন্তু তাঁর শট লক্ষ্যে ছিল না। 10 মিনিটে ফের সুযোগ নষ্ট ইস্টবেঙ্গলের। বক্সের বাইরে থেকে রশিদের থেকে বল পেয়ে দানি রামিরেজের বাঁ পায়ে নেওয়া শট অল্পের জন্য বাইরে যায়।
এই সময় ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ লাল হলুদের। ওমানের ক্লাব দলটি রক্ষণ সামলে প্রতিআক্রমনে লাল হলুদ গোল মুখ খোলার চেষ্টা করছিল। কিন্তু আনোয়ার, জিভুলিচ জুটির বিরুদ্ধে সুবিধা করতে তারা পারছিল না। বরং, ম্যাচের রাশ পায়ে নিয়ে ইস্টবেঙ্গল গোল করার পরিস্থিতি তৈরি করছিল বারবার। 13 মিনিটে ফের সুযোগ নষ্ট। এবার ডেভিড গোল করতে পারেননি এডমুণ্ডের পাস থেকে।
17 মিনিটে চোটের ধাক্কায ইস্টবেঙ্গলের। হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট নিয়ে মাঠ ছাড়লেন আনোয়ার আলি। তাঁকে তুলে নামানো হলো সন্দীপ মান্ডিকে। আনোয়ার মাঠ ছাড়ায় বড় ধাক্কা খেল ইস্টবেঙ্গল। সাত নভেম্বর আইএসএলে প্রতিপক্ষ চেন্নাইয়িন এফসি। সেই ম্যাচে আনোয়ারকে নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন থাকল।
সুযোগ নষ্ট এবারের ইস্টবেঙ্গলের বড় সমস্যা। দিনের সহজতম সুযোগ নষ্ট মহম্মদ রশিদের। 20 মিনিটে ইস্টবেঙ্গলের মাঝমাঠ থেকে ভাসানো বল এডমুন্ড পেয়ে তা তিনি মাটি ঘেঁষা শট নেন। কিন্তু তা আল সীবের গোলরক্ষকের হাত থেকে বেরিয়ে আসলে ফিরতি বল বিপিন সিং বাড়িয়ে দেন সামনে থাকা রশিদকে। গোললাইনের এক হাত দূরে দাঁড়িয়ে থাকা রশিদ হেড করলেও বাইরে যায়।
এরপরও একাধিক সুযোগ তৈরি করেছিল ইস্টবেঙ্গল। তবে সুযোগ নষ্টের রোগ এগিয়ে যেতে দেয়নি। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেও আক্রমণে ইস্টবেঙ্গল। তবে গোল নষ্টের রোগ অব্যাহত। 47 মিনিটে জয় গুপ্তার বাড়ান বলের নাগাল পাননি ডেভিড। 49 মিনিটে প্রথম সুযোগ পায় আল সীব। কিন্তু সহজ হেড নষ্ট করেন অ্যালেক্স। 60 মিনিটে হাবাস একে লোবোকে নামান ডেভিডের পরিবর্তে। তিনি আসায় ইস্টবেঙ্গলের আক্রমণের ঝাঁজ বাড়ে। কিন্তু সেই গোলমুখে ব্যর্থতা ইস্টবেঙ্গলকে এগোতে দেয়নি।