শেষবেলায় সেঞ্চুরি খুরেইশি'র, দক্ষিণাঞ্চলকে হারিয়ে 14 বছর বাদে দলীপ সেরা পূর্বাঞ্চল

শেষবেলায় সেঞ্চুরি খুরেইশি'র, দক্ষিণাঞ্চলকে হারিয়ে 14 বছর বাদে দলীপ সেরা পূর্বাঞ্চল
2012-13 মরশুমের পর ফের দলীপ ট্রফি চ্যাম্পিয়ন হল পূর্বাঞ্চল ৷ ব্য়াট হাতে খেতাবজয়ের নায়ক অধিনায়ক ঈশান কিষাণ ৷
Published : September 10, 2026 at 4:06 PM IST
চেন্নাই, 10 সেপ্টেম্বর: পূর্বাঞ্চলের পাহাড়প্রমাণ 708 রানের জবাবে চতুর্থদিন প্রথম ইনিংসে দক্ষিণাঞ্চল গুটিয়ে গিয়েছিল 336 রানে ৷ ঈশান কিষাণ'দের খেতাব জয় নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল সেখানেই ৷ 372 রানে এগিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসে ফের ব্য়াটিং করতে নেমে চতুর্থদিনের শেষে পাঁচ উইকেটে 212 রান তুলেছিল পূর্বাঞ্চল ৷ অন্তিমদিন দ্বিতীয় ইনিংসে সেঞ্চুরি হাঁকালেন মহম্মদ কৌনায়িন খুরেশি ৷ সাত উইকেটে 388 রান তুলে দ্বিতীয় ইনিংস ডিক্লেয়ার করল পূর্বাঞ্চল ৷ সেইসঙ্গে প্রথম ইনিংসে লিড নেওয়ার সুবাদে দলীপ ট্রফি জিতে নিল তারা ৷
2012-13 মরশুমের পর ফের দলীপ ট্রফি চ্যাম্পিয়ন হল পূর্বাঞ্চল ৷ 14 বছর বাদে পূর্বাঞ্চলের তৃতীয়বার খেতাবজয়ের নায়ক অবশ্যই অধিনায়ক ঈশান কিষাণ ৷ অধিনায়ক হিসেবে ঘরোয়া ক্রিকেটে ফাইনাল ম্যাচ না-হারার রেকর্ড অক্ষুণ্ণ রাখলেন তিনি ৷ প্রথম ইনিংসে রেকর্ড ব্রেকিং 270 রানের পর দ্বিতীয় ইনিংসেও 80 রান আসে পূর্বাঞ্চল অধিনায়কের ব্যাটে ৷ ম্য়াচের সেরা তিনিই ৷
বোলারদের বধ্যভূমি এমএ চিদাম্বরম স্টেডিয়ামে শেষবেলার সেঞ্চুরি হাঁকালেন পূর্বাঞ্চল ব্য়াটার মহম্মদ কৌনায়িন ৷ দ্বিতীয় ইনিংসে 116 রানে অপরাজিত থাকলেন তিনি ৷ সপ্তম উইকেটে অনুকূল রায়ের সঙ্গে জুটিতে তিনি যোগ করেন 150 রান ৷ শেষবেলায় অনুকূল 64 রানে ফিরলেও থামানো যায়নি মহম্মদ কৌনায়িন'কে ৷ তাঁর 190 বলের ইনিংস সাজানো 13টি চার ও চারটি ছ'য়ে ৷ দ্বিতীয় ইনিংসে 99.2 ওভারে পূর্বাঞ্চল সাত উইকেটে 388 রান তোলার পর ইনিংস ডিক্লেয়ার করেন ঈশান ৷
𝘾.𝙃.𝘼.𝙈.𝙋.𝙄.𝙊.𝙉.𝙎 🏆— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) September 10, 2026
A dominant performance from East Zone in the Final against South Zone to clinch the #DuleepTrophy 2026 title on the basis of a first-innings lead 👏#EZvSZ pic.twitter.com/UOeg59cRpF
760 রানে পিছিয়ে থাকা দক্ষিণাঞ্চল দিনের বাকি সময়ের জন্য দ্বিতীয় ইনিংসে আর ব্যাটিংয়ে নামেনি ৷ সবমিলিয়ে প্রথম ইনিংসে এগিয়ে থাকার সুবাদে খেতাব ওঠে পূর্বাঞ্চলের হাতে ৷ ফাইনালে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেওয়া ঈশান প্রথম ইনিংসে 270 ও দ্বিতীয় ইনিংসে 80 রান করে ম্য়াচের সেরা ৷ 266 রান করে সিরিজ সেরা দক্ষিণাঞ্চল অধিনায়ক তিলক বর্মা ৷ যিনি 99 রানে আউট হন ফাইনালে ৷ পূর্বাঞ্চলের হয়ে ফাইনালে সর্বাধিক তিন উইকেট মুকেশ কুমারের ৷ জোড়া উইকেট যায় আরেক বঙ্গপেসার মহম্মদ শামির ঝুলিতে ৷