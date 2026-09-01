সাত উইকেটে নায়ক মুকেশ, মধ্যাঞ্চলকে হারিয়ে দলীপ ট্রফির ফাইনালে বৈভব'রা

সাত উইকেটে নায়ক মুকেশ, মধ্যাঞ্চলকে হারিয়ে দলীপ ট্রফির ফাইনালে বৈভব'রা
2012-13 মরশুমের পর ফাইনালে অংশ নেবে দু'বারের চ্যাম্পিয়নরা ৷ খেতাবি লড়াইয়ে উত্তরাঞ্চল এবং দক্ষিণাঞ্চলের মধ্যে বিজয়ীর মুখোমুখি হবে তারা ৷
Published : September 1, 2026 at 5:27 PM IST
বেঙ্গালুরু, 1 সেপ্টেম্বর: বঙ্গ পেসার মুকেশ কুমারের সাত উইকেট ৷ দুই ইনিংস মিলিয়ে দারুণ ব্য়াটিং প্রথমবার দলীপ ট্রফি খেলতে নামা বৈভব সূর্যবংশীর ৷ সবমিলিয়ে মধ্যাঞ্চলকে হারিয়ে দলীপ ট্রফির ফাইনালে পৌঁছে গেল পূর্বাঞ্চল ৷ 2012-13 মরশুমের পর খেতাবি লড়াইয়ে অংশ নেবে দু'বারের চ্যাম্পিয়নরা ৷
159 রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে তৃতীয়দিন ম্য়াচ জিতে নিল পূর্বাঞ্চল ৷ চার উইকেটে জিতল তারা ৷ দু'ইনিংস মিলিয়ে সাত উইকেট নিয়ে ম্য়াচের সেরা মুকেশ কুমার ৷ গত ম্য়াচে নিষ্প্রভ থাকলেও পাঁচ উইকেট নিয়ে সেমিফাইনালে উজ্জ্বল মহম্মদ শামিও ৷
মধ্যাঞ্চল বোলারদের দাপটে টস হেরে সেমিফাইনালে প্রথম ব্য়াটিং করা মধ্যাঞ্চল প্রথম ইনিংসে তোলে 266 রান ৷ সর্বাধিক 60 রান এসেছিল রিঙ্কু সিং'য়ের ব্য়াটে ৷ জবাবে সহ-অধিনায়ক বৈভব সূর্যবংশীর ব্যাটিং-বিক্রমের পরেও একই রানে অলআউট হয়ে যায় পূর্বাঞ্চলও ৷ সূর্যবংশী খেলেন 81 বলে 92 রান ৷ তাঁর ইনিংসে ছিল সাতটি ছয় ও সমসংখ্যক চার ৷ পাশাপাশি মূল্যবান 69 রান করেন আরেক ওপেনার অভিমন্যু ঈশ্বরণ ৷ কিন্তু মিডল এবং লোয়ার-অর্ডারের ব্যর্থতায় প্রথম ইনিংসে লিড পাওয়া হয়নি ঈশান কিষাণ অ্যান্ড কোম্পানির ৷ এপ্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো দলীপ ট্রফির ইতিহাসে প্রথমবার প্রথম ইনিংসে দু'দলের স্কোর টাই হয় ৷
সে যাইহোক, মুকেশ কুমার ও মহম্মদ শামি- বাংলার দুই পেসারের ধাক্কায় দ্বিতীয় ইনিংসে আরও করুণ অবস্থা হয় মধ্যাঞ্চলের ৷ 158 রানে অলআউট হয়ে যায় তারা ৷ সর্বাধিক 41 রান করেন ওপেনার অমন মোখাড়ে ৷ চার উইকেট নেন মুকেশ কুমার ৷ তিন উইকেট যায় শামির ঝুলিতে ৷
East Zone are into the final 👏— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) September 1, 2026
Mohd. Shami hits the winning runs 👌
They beat defending champions Central Zone by 4⃣ wickets 🙌#DuleepTrophy | #CZvEZ
Scorecard ▶️ https://t.co/kyExeix2VY pic.twitter.com/yzYIVMctVH
ছয় উইকেট হারাতে হলেও ম্য়াচের তৃতীয়দিন 39.3 ওভারে 162 রান তুলে ম্য়াচ জিতে নেয় পূর্বাঞ্চল ৷ দ্বিতীয় ইনিংসেও 40 রান আসে সূর্যবংশীর ব্য়াটে ৷ 41 বলে অপরাজিত 39 রান আসে অধিনায়র কিষাণের ব্য়াটে ৷ আট রানে অপরাজিত থাকেন শামি ৷ উইনিং স্ট্রোক আসে তাঁর ব্য়াটেই ৷ চার উইকেটে জিতে ফাইনাল নিশ্চিত করে পূর্বাঞ্চল ৷