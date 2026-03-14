আস্থা রাখলেও কোচকে দলে ফোকাস করার অনুরোধ লাল-হলুদ শীর্ষকর্তার
অস্কারের হাত ধরেই সাফল্য় আসবে লাল-হলুদে ৷ আশাবাদী শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার ৷
Published : March 14, 2026 at 3:36 PM IST
কলকাতা, 14 মার্চ: আইএসএলের পঞ্চম ম্যাচে কেরালা ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে যখন জয়ে সরণিতে ফেরার চ্যালেঞ্জ, ঠিক সেইসময় বোমা ফাটালেন অস্কার ব্রুজোঁ ৷ ইস্টবেঙ্গল কোচ জানালেন, ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত একশ্রেণির মানুষ সভ্য-সমর্থকদের প্রভাবিত করছে কোচ এবং ফুটবলারদের বিরুদ্ধাচরণ করার ৷ কেরালা ব্লাস্টার্স ম্যাচের আগে সমর্থকদের বার্তা দেওয়ার প্রশ্নে লাল-হলুদ কোচের এহেন অব্যক্ত যন্ত্রণার প্রকাশে ময়দানে হইচই ৷
তাহলে কোচের অভিযোগের আঙুল কি ইস্টবেঙ্গলের প্রাক্তন কর্তাদের দিকে ? প্রাক-ম্যাচ সাংবাদিক সম্মেলনে কোচের বিস্ফোরক মন্তব্যকে কীভাবে দেখছেন বর্তমান কর্তাব্যক্তিরা ৷ শুক্রবার বিকেলে ইস্টবেঙ্গল শীর্ষকর্তা দেবব্রত ওরফে নীতু সরকার সাংবাদিকদের জানালেন, ক্লাবের সাফল্য যে অস্কারের হাত ধরে আসবে সে ব্যাপারে নিশ্চিত তাঁরা ৷ স্প্য়ানিশ কোচের প্রতি তাঁদের আস্থাও রয়েছে ৷ তবে বাইরের বিষয়ে বেশি কান না-দিয়ে ব্রুজোঁকে ফুটবলে ফোকাস করতে বললেন তিনি ৷
লাল-হলুদ শীর্ষকর্তার কথায়, "কোচের প্রতি আমরা আস্থাশীল ৷ আমাদের বিশ্বাস অস্কারের মাধ্যমেই সাফল্য আসবে ৷ এই মরশুমে কোচই তাঁর পছন্দমত দল গড়েছেন ৷ দলগঠনের জন্য কোম্পানিও বাড়তি অর্থ বরাদ্দ করেছে ৷ আমরা সকলে মিলে দলের সাফল্যের জন্য চেষ্টা করেছি ৷ আমার কোচের প্রতি একটাই অনুরোধ থাকবে যে, তুমি দলে মনোনিবেশ করো ৷ সারা বিশ্বে এমন মানুষরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে যারা সবসময় হতাশায় ভোগে এবং রি-অ্য়াক্ট করে ৷ আমাদের সভ্য-সমর্থকরা ক্লাবের সম্পদ ৷ তুমি তাদের আঘাত দিও না ৷"
কোচের গলায় অন্তর্ঘাতের কথা শুনে সমর্থকদের একাংশের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে ৷ আপাতত ইস্টবেঙ্গল কর্তারা পাল্টা মন্তব্যে পরিস্থিতি ঘোরালো করতে নারাজ ৷ তাই দেবব্রত সরকারের সংযোজন, "কোচ একজন পেশাদার ব্যক্তি ৷ সে আজ আছে কাল নেই ৷ তাঁর কথাকে আমরা গুরুত্ব দিচ্ছি না ৷ আমার আরও একটি অনুরোধ তোমার যদি কারও সম্পর্কে অভিযোগ থাকে তাহলে বোর্ড মিটিংয়ে তা জানাও ৷ আমরা তাহলে ব্যবস্থা নিতে পারি ৷" তাঁর সঙ্গে লগ্নিকারী সংস্থার কয়েকজনের এ বিষয়ে কথা হয়েছে বলেও জানান লাল-হলুদ শীর্ষকর্তা ৷
ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে কোচের সঙ্গে মতান্তর নতুন নয় ৷ ব্রুজোঁর মন্তব্যে কোচ বনাম ক্লাবের সাবেক কর্তাদের ছায়াযুদ্ধ আবার ফিরল বলা যায় ৷ আজই কেরালা ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে নামছেন ইউসুফ এজ্জেজারিরা ৷ পরবর্তী দু'টো ম্যাচের সাফল্যে অনেক কিছু নির্ভর করবে ৷ কোচ তাঁর অঙ্কে দলকে পরিচালনা করতে চাইছেন ৷ অন্যদিকে কর্তারা লাস্ট বেঞ্চ থেকে ফার্স্ট বেঞ্চার হতে চাইছেন ৷ এই টানাপোড়েনে ইস্টবেঙ্গলে অনাবশ্যক ঠান্ডা লড়াই ৷