পঞ্জাবের কাছে আটকে কঠিন হল খেতাবি অঙ্ক, কোন পথে চ্যাম্পিয়ন হতে পারে লাল-হলুদ ?

পঞ্জাবের কাছে আটকে কঠিন হল খেতাবি অঙ্ক, কোন পথে চ্যাম্পিয়ন হতে পারে লাল-হলুদ ?
কোন কোন সমীকরণ কাজ করছে লাল-হলুদের আইএসএল জয়ের পিছনে ? দেখে নিন একনজরে ৷
Published : May 12, 2026 at 10:58 AM IST
কলকাতা, 12 মে: বড় ম্যাচ বা ডার্বি যে এবার আইএসএলের 'কার্যত' নির্ণায়ক হতে চলেছে, সেটা আঁচ করার করার জন্য খুব বড় ফুটবলবোদ্ধা হওয়ার প্রয়োজন পড়ে না ৷ কিন্তু লিগ-ডিসাইডারে নামার আগের ম্যাচটি কলকাতার দুই প্রধানের কাছে বোধহয় ছন্দ ঠিক রাখার জন্য ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ ছিল ৷ মঙ্গলবার কোচহীন ইন্টার কাশীকে হারিয়ে আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে নেওয়ার সম্ভাবনা মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের কাছে থাকলেও সেই সুযোগ হাতছাড়া করল ইস্টবেঙ্গল ৷ সোমবার ঘরের মাঠে পঞ্জাব এফসি'র কাছে আটকে গিয়ে খেতাবি অঙ্ক কঠিন করল তারা ৷ যুবভারতীতে গোলশূন্য শেষ হল ইস্টবেঙ্গল-পঞ্জাব ম্যাচ ৷
প্যানাগিয়োটিক ডিম্পেরিস প্রশিক্ষণাধীন দলকে এদিন হারালে ডার্বি জিতলেই চ্যাম্পিয়ন হয়ে যেত লাল-হলুদ ৷ কিন্তু পঞ্জাব ম্য়াচে পয়েন্ট নষ্ট করায় মোহনবাগানকে হারালেই যে বিষ্ণু-মিগুয়েলরা চ্যাম্পিয়ন, সেটা বলা যাবে না ৷ অপেক্ষা করতে শেষ ম্যাচ পর্যন্ত ৷ যদি না ইন্টার কাশী ম্যাচে মোহনবাগান পয়েন্ট নষ্ট করে ৷ স্কোরবোর্ড বলছে সোম সন্ধেয় যুবভারতীতে গোলশূন্য অমীমাংসিত ইস্টবেঙ্গল-পঞ্জাব দ্বৈরথ ৷ কিন্তু স্কোরবোর্ড দেখে ম্যাচে দু'দলের লড়াইয়ের ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। ম্যাচের সেরা ইস্টবেঙ্গল গোলরক্ষক প্রভসুখন গিল ৷
অস্কার ব্রুজোঁ বলেছিলেন পঞ্জাব এফসি ম্যাচ লিগের অন্যতম কঠিন ৷ লাল-হলুদ হেডস্যরের পূর্বাভাসে ভুল ছিল না ৷ ম্যাচ শুরুর আগে সাউল ক্রেসপোর ছিটকে যাওয়া ইস্টবেঙ্গলের নীল-নকশায় বদল আনে ৷ সৌভিক চক্রবর্তী নেমে 22 মিনিট মাঠে ছিলেন ৷ হলুদ-কার্ড দেখায় তাঁকে লাল কার্ডের আশঙ্কায় তুলে নেন অস্কার ব্রুজোঁ ৷ পরিবর্ত হিসেবে মাঠে নেমে জিকসন সিং অনবদ্য ৷ চলতি আইএসএলে জিকসন অন্যতম ধারাবাহিক ফুটবলার ৷
পঞ্জাব এফসি দলটি আইএসএলের অন্যতম পরিকল্পিত একটি দল। সারা মাঠ জুড়ে খেললেন দানি রামিরেজ। ছ'মিনিটে তাঁর শট পোস্টে লেগে বাইরে যায়। পঞ্জাবের যাবতীয় আক্রমণ তাঁর পা থেকেই তৈরি হচ্ছিল ৷ তা সত্ত্বেও অ্যাওয়ে ম্যাচে পঞ্জাব গোল পেল না কারণ কেভিন সিবিলে এবং আনোয়ার আলির অনবদ্য পারফরম্যান্স ৷ পাশাপাশি তেকাঠির নীচে দুর্ভেদ্য গিলের কথা বলতেই হবে। তিনটি নিশ্চিত গোল অবিশ্বাস্য দক্ষতায় বাঁচিয়ে ম্যাচের সেরা তিনি ৷
পঞ্জাবের আল্ট্রা-ডিফেন্সিভ ফুটবল এড়িয়ে ব্যক্তিগত মুন্সিয়ানায় ঘুরে দাঁড়ায় ইস্টবেঙ্গল ৷ প্রত্যাঘাতের নায়ক মিগুয়েল ফিগেরা। ব্রাজিলিয়ানের স্কিলের সামনে বারবার প্রতিপক্ষ দিগভ্রষ্ট ৷ 74 মিনিটে তাঁর নেওয়া শট পোস্টে প্রতিহত হয় ৷ যা থেকে গোল হলে লিগের সেরা বলে বিবেচিত হত ৷ শেষভাগে রশিদের শটও আগুয়ান পঞ্জাব গোলরক্ষক আর্শদীপের মাথার উপর দিয়ে ক্রসবারে লেগে ফিরে আসে ৷ ইস্টবেঙ্গলের মিগুয়েল এবং পঞ্জাবের রামিরেজ এই ম্যাচের চোখের আরাম। তবে গোল না-হলে কোনও ফুটবলই দাম পায় না ৷
FT | The boys tried their best, but #EBFCPFC ends goalless. #ISL pic.twitter.com/1260OfCsS5— East Bengal FC (@eastbengal_fc) May 11, 2026
সবমিলিয়ে এই ড্র ইস্টবেঙ্গলকে শীর্ষে রেখে খেতাবি দৌড়ে রেখে দিল বটে ৷ তবে জাঁকিয়ে বসতে দিল না ৷ তাই ইস্টবেঙ্গলের জয় দেখতে আসা 17 হাজার অনুরাগী তীরে এসে তরী ডোবার শঙ্কা নিয়ে ফিরলেন। পাশাপাশি ডার্বির আগে আনোয়ারের পেশির সমস্যা চিন্তা বাড়াবে ব্রুজোঁর ৷
- কোন পথে চ্যাম্পিয়ন হতে পারে ইস্টবেঙ্গল:
- মোহনবাগান আজ ইন্টার কাশীকে হারিয়ে দিলে শেষ দু'ম্যাচে জিততেই হবে ইস্টবেঙ্গলকে ৷
- মোহনবাগান আজ পয়েন্ট নষ্ট করলে ডার্বি জিতলেই চ্যাম্পিয়ন লাল-হলুদ ৷
- মোহনবাগান আজ পয়েন্ট নষ্ট করলে এবং ডার্বি ড্র হলেও শেষ ম্যাচে মোহনবাগানের ফলাফলের দিকে না-তাকিয়ে জিততে হবে ইস্টবেঙ্গলকে ৷