চ্যাম্পিয়ন্স লিগের নকআউটে লাল-হলুদের মেয়েরা, প্রথম ভারতীয় ক্লাব হিসেবে ঐতিহাসিক কীর্তি

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের নকআউটে লাল-হলুদের মেয়েরা, প্রথম ভারতীয় ক্লাব হিসেবে ঐতিহাসিক কীর্তি
অনুরাগীদের দীপাবলির উপহার দিল মশাল-গার্লস ৷ হেরেও চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ আটে পৌঁছে গেল অ্যান্থনি অ্যান্ড্রুজ অ্যান্ড কোং ৷
Published : November 8, 2026 at 10:46 AM IST
কলকাতা, 8 নভেম্বর: পাঁচ গোল হজম করে পুরুষ দল যখন চেন্নাইয়ের মাটিতে হেটমুণ্ড, ঠিক সেই সময় কলকাতার বুকে ইতিহাস রচনা করল ইস্টবেঙ্গলের মেয়েরা ৷ প্রথম ভারতীয় ক্লাব হিসেবে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের নকআউটে (কোয়ার্টার ফাইনাল) পৌঁছে গেল 'মশাল গার্লস' ৷ উত্তর কোরিয়ার 4.25 এসসির কাছে শনিবার 0-2 গোলে হারলেও ইতিহাস গড়তে অসুবিধা হল না অ্যান্থনি অ্য়ান্ড্রুজ অ্যান্ড কোম্পানির ৷ যা হয়তো লাল-হলুদ জনতার দীপাবলির সেরা গিফট ৷
কিশোরভারতীতে এদিন উত্তর কোরিয়ার ক্লাবটির বিরুদ্ধে মাঠে নামার আগে সমীকরণটা স্পষ্ট ছিল ইস্টবেঙ্গলের জন্য ৷ মায়ানমারের আয়েয়াওয়ারি এফসি কাছে ইরানের ক্লাব বাম খাতুন এফসি 0-3 ব্যবধানে হেরে যাওয়ায় চার গোলের কম ব্যবধানে হারলেই শেষ আট নিশ্চিত ছিল লাল-হলুদের ৷ ফলত 0-2 গোলে হারায় ইতিহাস গড়তে অসুবিধা হল না ফাজিলাদের ৷
তিনটি গ্রুপের প্রথম দু'টি দলের পাশাপাশি সেরা তৃতীয়স্থানাধিকারী দল হিসেবে পরের পর্বে উন্নীত হল ইস্টবেঙ্গল ৷ গ্রুপ-বি থেকে ইস্টবেঙ্গলের পাশাপাশি তৃতীয় স্থানাধিকারী দল হিসেবে গ্রুপ-সি থেকে কোয়ার্টারে পা রেখেছে চিনের বেজিং জিংতান ফুটবল ক্লাব ৷ এদিন উত্তর কোরিয়ার ক্লাবের আক্রমণাত্মক ফুটবলের সামনে প্রথমার্ধেই 0-2 গোলে পিছিয়ে পড়েছিল লাল-হলুদ ৷ গোল করে যান হান জিন হং এবং ওহ সোল সং ৷ ফলত ইতিহাস হাতছানি হওয়ার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছিল না ৷
A red-and-gold letter day in the history of Indian women's football ❤️💛🇮🇳 AWCL QUARTER-FINALS - HERE WE COME 🤩 #JoyEastBengal #MoshalGirlsInAsia https://t.co/JsKx9nfbz2— East Bengal FC (@eastbengal_fc) November 7, 2026
কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে ইস্টবেঙ্গল রক্ষণভাগ আর কোনও গোল হজম না-করায় কিশোরভারতী সাক্ষী থাকল ঐতিহাসিক মুহূর্তের ৷ যার জন্য লাল-হলুদ দুর্গের শেষ প্রহরী পান্থোই চানু এলাংবামের অবদান উল্লেখযোগ্য ৷ এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো প্রথম ম্য়াচে ভিয়েতনামের হো চি মিন সিটি এফসিকে 2-1 গোলে হারিয়েছিল ভারতসেরারা ৷ সেই জয়ই শেষ আটে পৌঁছে দিল তাদের ৷ এরপর দ্বিতীয় ম্য়াচে দক্ষিণ কোরিয়ার হুয়াচেয়ন কেএসপিও ফুটবল ক্লাবের কাছে 1-4 হেরেছিল লাল-হলুদের মেয়েরা ৷
দীপাবলির প্রাক্কালে এদিন ম্যাচ শেষের বাঁশি বাজার পরেই কিশোরভারতীর গ্যালারি থেকে নেমে আসে 'শক্তিরূপেণ' লেখা একটি টিফো ৷ কোচ অ্যান্থনি অ্যান্ড্রুজ-সহ গোটা দল গ্যালারির সামনে গিয়ে অনুরাগীদের অভিবাদন কুড়িয়ে নেন। জ্বলে ওঠে লাল-হলুদ রংমশাল।