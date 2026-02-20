শনিতে প্রতিপক্ষ দিল্লি, চ্যাম্পিয়নশিপের ভাবনা সরিয়ে সচেতন ব্রুজোঁ

শনিতে প্রতিপক্ষ দিল্লি, চ্যাম্পিয়নশিপের ভাবনা সরিয়ে সচেতন ব্রুজোঁ
দিল্লির বিরুদ্ধে নামার আগে সাইড-ব্যাক রাকিপকে নিয়ে বড়সড় আপডেট দিলেন ইস্টবেঙ্গল কোচ ৷
Published : February 20, 2026 at 4:16 PM IST
কলকাতা, 20 ফেব্রুয়ারি: ট্রফির ভাবনায় দিগভ্রান্ত হয়ে বাড়তি চাপ নেওয়া নয় ৷ ম্যাচ বাই ম্যাচ ধরে লক্ষ্যপূরণের দর্শন অস্কার ব্রুজোঁর লাল-হলুদে ৷ আসলে চলতি মরশুমে ভালো খেললেও ইস্টবেঙ্গল ঘরপোড়া ৷ তাই আধিপত্য নিয়ে আইএসএলের প্রথম ম্যাচ জিতলেও এখনই চ্যাম্পিয়নশিপ নিয়ে ভাবিত নন ব্রুজোঁ ৷ স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লির মুখোমুখি হওয়ার আগে প্রাক-ম্যাচ সাংবাদিক সম্মেলনে লাল-হলুদ কোচ বলেন, "জানি ট্রফি জেতাটা সহজ নয় ৷ এটা নিয়ে সমর্থকদের প্রত্যাশা থাকাটা স্বাভাবিক ৷ তবে খেতাবজয়ের জন্য আমরা ম্যাচ ধরে ভাবছি। আমরা আপাতত ফিফা বিরতি পর্যন্ত লক্ষ্য স্থির রেখেছি ৷"
কেভিন সিবিলের পরিবর্তে সেন্টার-ব্যাকে আনোয়ার আলির পাশে জিকসন সিং খেলেছেন প্রথম ম্য়াচে ৷ তাঁকে নিয়েই এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে এসেছিলেন লাল-হলুদ কোচ ৷ শনিবার প্রতিপক্ষ স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লি, যারা হায়দরাবাদ এফসি'র নতুন রূপ ৷ সবমিলিয়ে 'ওল্ড ওয়াইন ইন নিউ বোটল' দিল্লির বিরুদ্ধে নামার আগে সচেতন অস্কার ৷ ইস্টবেঙ্গল কোচ বলেন, "দিল্লি পুরোপুরি অচেনা নয় ৷ এর আগে কয়েকটি ম্যাচ খেলেছে ৷ ওরা পজেশনাল ফুটবল খেলে ৷ প্রচুর পাস খেলে মাঝমাঠের দখল নেওয়ার চেষ্টা করে ৷ সুপার কাপ ও আইএসএলের প্রথম ম্যাচে ওদের খেলা দেখে আমরা শনিবারের ম্যাচের পরিকল্পনা সাজাচ্ছি ৷"
চোট কাঁটা নিয়ে আইএসএলের অভিযান শুরুর ম্য়াচ খেলেছে ইস্টবেঙ্গল ৷ সাইড-ব্যাক মহম্মদ রাকিপ, অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার নাওরেম মহেশ সিং ও বিদেশি সেন্টার-ব্যাক কেভিন সিবিলের চোট নিয়ে আশঙ্কার মেঘ ৷ তবে দিল্লি ম্যাচের আগে কিছুটা খুশির খবর শোনালেন লাল-হলুদ হেডস্যার ৷ তাঁর কথায়, "রাকিপ আগামিকালের ম্য়াচে 18 জনের দলে থাকবে ৷ মহেশ আগামী 15 দিনের মধ্যে ফিট হয়ে যাবে ৷ কেভিন আগামী সপ্তাহেই স্পেন থেকে চলে আসছে ৷ নতুন বিদেশি অ্যান্টন (সোবার্গ) ডেনমার্ক থেকে চুটিয়ে ট্রেনিং করছে । ফিটনেস সংক্রান্ত সমস্যা তাঁর নেই ৷"
প্রথমবার আইএসএলের প্রথম ম্যাচ জিতে অনেকটা আত্মবিশ্বাসী ইস্টবেঙ্গল ৷ দু'দিন ছুটির পর লক্ষ্মীবারে দিল্লি ম্যাচের অনুশীলন শুরু করেছে লাল-হলুদ ৷ সেখানে মূলত সেটপিস মুভমেন্ট ও পাসিং অনুশীলন নজর দেন ব্রুজোঁ ৷ প্রথম ম্যাচে জিতলেও খেলার খামতি রয়েছে ৷ বিশেষ করে ফিটনেস নিয়ে ছোটখাটো সমস্যা রয়েছে ৷ অস্কার ব্রুজোঁ যেমন বলছেন, "শেষ ম্যাচে অনেকেই 60-70 মিনিটের পর ভালো খেলতে পারেনি ৷ পেশিতে টান ধরছিল ৷ এই সমস্যা নিয়ে সাজঘরে আলোচনা করেছি ৷ তবে প্রথম একাদশ কী হবে সেটার জন্য ম্যাচের দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করুন ৷" সিবিলের অনুপস্থিতিতে প্রথম ম্য়াচে সেন্টার-ব্যাক হিসেবে আনোয়ারের পাশে ভালো ফুটবল খেলেছেন জিকসন ৷ তাঁর এই মাল্টি-স্কিল কাজে লাগাতে চাইছেন ব্রুজোঁ ৷
জিকসনের প্রশংসায় তিনি বলেন, "জিকসন ভিন্ন জায়গায় খেলতে পারে ৷ এর আগে অন্য কোচের অধীনে একাধিক পজিশনে খেলেছে ও ৷ আমিও সেটাই কাজে লাগাচ্ছি ৷ আমি ওর সঙ্গে কথা বলে সবকিছু ঠিক করছি ৷ গত ম্যাচে দারুণ খেলেছে ৷" কোচের প্রশংসায় উজ্জীবিত জিকসনও বলছেন, "জানি লিগ ছোট হওয়ায় বেশ কঠিন ৷ আমরা সেভাবেই প্রস্তুতি নিয়েছি ৷ শুরুতে জয় এসেছে ৷ এবার আমরা স্বপ্নপূরণের জন্য সেরাটা দেব।" পাশাপাশি আর্জেন্তাইন সিবিলের অনুপস্থিতিতে অনভ্যস্ত পজিশনে নিজেকে নিংড়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দিলেন জিকসন ৷