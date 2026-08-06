একাদশে পরিবর্তনের সম্ভাবনা কম, গত ম্য়াচের ফর্ম ধরে রেখে নকআউটে চোখ ইস্টবেঙ্গলের

একাদশে পরিবর্তনের সম্ভাবনা কম, গত ম্য়াচের ফর্ম ধরে রেখে নকআউটে চোখ ইস্টবেঙ্গলের
ডুরান্ড কাপের নকআউট নিশ্চিত করার লক্ষ্য আগামিকাল সাউথ ইউনাইটেডের মুখোমুখি লাল-হলুদ ব্রিগেড ৷
Published : August 6, 2026 at 8:16 PM IST
কলকাতা, 6 অগস্ট: ডার্বি হারের ধাক্কা সরিয়ে দ্বিতীয় ম্যাচে আট গোলে জয় ৷ যা ডুরান্ডের নকআউট পর্বে যাওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল করেছে ইস্টবেঙ্গলের ৷ শুক্রবার সাউথ ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে কেবল জিতলেই শেষ আটে ৷ গোলপার্থক্যের কাঁটা দূর করতে দুই-তিন গোলই যথেষ্ট হতে পারে ৷ তবে গোলপার্থক্যের বিষয়টি মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে লাল-হলুদ থিঙ্কট্যাঙ্কের মাথায় শুধুই জয়ের অঙ্ক ৷ ইতিমধ্যেই দলের চার বিদেশি অনুশীলনে নেমে পড়েছেন ৷ নাইজেরিয়ান স্ট্রাইকার এফিয়ং এনসুংগুসি চ্য়াম্পিয়ন্স লিগ-টু'য়ের কোয়ালিফায়ারের আগে আসছেন বলেই শোনা যাচ্ছে ৷ যদিও সে ম্য়াচে তাঁর মাঠে নামার সম্ভাবনা কম ৷
কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাস অবশ্য একটি করে ম্যাচ ধরে এগোতে চাইছেন ৷ কলকাতা লিগ, ডুরান্ডের পাশাপাশি নজরে মহাদেশীয় টুর্নামেন্টও ৷ কলকাতা লিগের দলের সঙ্গে সিনিয়র দলের সম্পর্ক খুব একটা নেই ৷ তবে প্রাক-মরশুম প্রস্তুতি পর্বে তিনটে টুর্নামেন্টেই সমান মনোযোগ ৷ কলকাতা লিগে দল দৌড়চ্ছে ৷ ডার্বিতে হারের ধাক্কা সরিয়ে ডুরান্ডে ছন্দে ফেরার ইঙ্গিত দিচ্ছে ৷ এএফসি'তে তাই ভালো খেলার প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে ৷ শুক্রবার সাউথ ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে প্রথম একাদশে বদলের সম্ভাবনা কম। নিউটাউনে ফেডারেশনের সেন্টার অব এক্সেলেন্সের মাঠে ইস্টবেঙ্গলের প্র্যাকটিসে অবশ্য কাকপক্ষীর প্রবেশও নিষেধ ৷
সিআইএসএফ-এর বিরুদ্ধে মহম্মদ রশিদ এবং দানি রামিরেজ সিংহভাগ সময় মাঠে ছিলেন ৷ শুক্রবারও দু'জনে শুরু করবেন। নয়া স্প্যানিশ ডিফেন্ডার নাচো মনসালভেও হালকা চোট সারিয়ে সুস্থ ৷ ম্য়াচের আগে দু'দিন চুটিয়ে অনুশীলন সারলেন ৷ আঠারো জনের দলে থাকবেন গত ম্য়াচে অল্প সময়ের জন্য মাঠে থাকা অ্য়াতলেতিকো মাদ্রিদ অ্যাকাডেমির এই ফসল ৷ শুক্রবার তাঁর মাঠে থাকার সময়ও হয়তো বাড়বে ৷ সদ্য অনুশীলনে যোগ দিয়েছেন অজি আক্রমণাত্মক মিডফিল্ডার ক্রিস ইকোনোমিডিস। তিনিও আঠারো জনের দলে থাকবেন ৷ কিছুটা সময়ের জন্য তাঁকে দেখে নেওয়ার সুযোগ হাবাস হাতছাড়া করতে রাজি নন।
ইস্টবেঙ্গল অনুশীলনে যোগ দিয়েছেন নবাগত আসিফ খান ৷ একমাত্র দানিশ ফারুখ ছাড়া পুরো দল পুরোদমে অনুশীলনে মগ্ন ৷ ডুরান্ডে দলের দু'ম্যাচের সামগ্রিক পারফরম্যান্সে হাবাস খুশি বলে জানিয়েছেন ৷ লাল-হলুদের আগামিকালের প্রতিপক্ষ দ্বিতীয় ম্যাচে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের বিরুদ্ধে আট গোল হজম করেছে ৷ তবু তাদের হালকাভাবে নিতে রাজি নন স্প্যানিশ কোচ ৷ আই লিগ দ্বিতীয় ডিভিশনের দলটির খেলায় বাঁধন রয়েছে বলে মত তাঁর ৷ শুরু থেকেই আক্রমণের রাস্তায় হাঁটতে চান তিনি ৷ একইসঙ্গে রক্ষণের সঙ্গে আক্রমণের বোঝাপড়া অটুট রাখার ভাবনা তাঁর ব্লু-প্রিন্টে ৷ তাই জয় যেমন প্রাধান্য, তেমনই দাপুটে ফুটবলে গোলের ব্যবধানও খানিকটা বাড়িয়ে নেওয়া লাল-হলুদ থিঙ্কট্যাঙ্কের ভাবনায় থাকছে ৷