আনোয়ার-রশিদকে নিয়ে ধোঁয়াশা সত্ত্বেও প্রথম চারের লক্ষ্যে স্থির ইস্টবেঙ্গল

আনোয়ার-রশিদকে নিয়ে ধোঁয়াশা সত্ত্বেও প্রথম চারের লক্ষ্যে স্থির ইস্টবেঙ্গল
প্রাথমিকভাবে ম্য়াচটি কলকাতায় হওয়ার কথা থাকলেও নির্বাচনী ধাক্কায় ওড়িশা এফসি'র বিরুদ্ধে গোয়ায় খেলতে হচ্ছে ইস্টবেঙ্গলকে ৷ নির্বাসনের কারণে নেই মিগুয়েল ৷
Published : April 27, 2026 at 8:48 PM IST
কলকাতা, 27 এপ্রিল: আনোয়ার আলি এবং মহম্মদ রশিদ মোটামুটি ম্য়াচ ফিট ৷ তবে তাঁদের প্রথম একাদশে রাখার বিষয়টি অস্কার ব্রুজোঁ আরও তলিয়ে দেখে সিদ্ধান্ত নিতে চান ৷ মঙ্গলবার গোয়ার মাটিতে ওড়িশা এফসি'র বিরুদ্ধে নামছে ইস্টবেঙ্গল। ম্যাচটি কলকাতায় হওয়ার কথা থাকলেও নির্বাচনী ধাক্কায় গোয়াতে হচ্ছে ম্য়াচটি ৷ তবে ভিনরাজ্যে ম্য়াচ হলেও প্রথম চারে ঢুকে পড়ার লক্ষ্যে স্থির লাল-হলুদ ৷ আর সেজন্য ওড়িশা ম্যাচে তিন পয়েন্ট জরুরি তাদের ৷
আট ম্যাচে 15 পয়েন্ট নিয়ে ইস্টবেঙ্গল এখন ছ'য়ে ৷ খাতায়-কলমে ওড়িশা এফসি পিছিয়ে থাকলেও তাদের হালকাভাবে নিতে নারাজ অস্কার ব্রুজোঁ অ্য়ান্ড কোম্পানি ৷ বেঙ্গালুরু এফসি'র বিরুদ্ধে গত ম্যাচে সিংহভাগ সময় দশজনে খেলে তিনবার পিছিয়ে পড়েও ড্র করেছে দল ৷ বাকি পাঁচ ম্যাচে সেই নাছোড় মানসিকতাই দেখতে চাইছেন ব্রুজোঁ ৷ ওড়িশার বিরুদ্ধে নামার আগে লাল-হলুদ কোচ বলছেন, "দলটা কঠিন মানসিকতা এবং লড়াইয়ের মনোভাব দেখিয়েছে ৷ গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়রা না-থাকলে দলের উপরই দায়িত্ব পড়ে একসঙ্গে এগিয়ে এসে ঘাটতি পূরণ করার ৷ বিশেষ করে (নাওরেম)মহেশ ও মিগুয়েল (ফিগেরা)র অনুপস্থিতি আমাদের সামলাতে হবে ৷"
কোচ জানালেন, গোড়ালির চোট অনেকটা কাটিয়ে উঠেছেন রশিদ ৷ আনোয়ারের কুঁচকির পেশি শক্ত হয়ে যাওয়ার সমস্যা হয়েছে ৷ দু'জনেই অনুশীলন করেছেন ৷ তবে আনোয়ার এবং রশিদকে পুরো সময় ব্যবহার করা হবে কি না, সে বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ম্য়াচের আগেই ৷ ব্রুজোঁ বলছেন, "এই মুহূর্তে প্রথম একাদশ চূড়ান্ত হয়নি। আনোয়ার, রশিদের মতো খেলোয়াড়দের অবস্থা আমাদের এখনও মূল্যায়ন করতে হবে ৷ তার ভিত্তিতেই আমরা দল নির্বাচন এবং ম্যাচ শুরু করার কৌশল ঠিক করব ৷" 3-5-2 নাকি 4-4-1-1, কোন ছকে ইস্টবেঙ্গল খেলবে তা নিয়ে জল্পনা অব্যাহত ৷ ইউসেফ এজ্জেজারি এবং অ্যান্টন সোবার্গ প্রথমবার একসঙ্গে নামবেন কি না, সেই ছবিও জল্পনার ঘেরাটোপে ৷ কারণ, রশিদের ফিটনেসের উপর অস্কারের নীল-নকশার পারমুটেশন-কম্বিনেশন নির্ভর করছে ৷
আইএসএলের উপরের সারিতে থাকা ছ'টি দল পয়েন্ট তালিকায় প্রায় গায়ে-গায়ে ৷ ফলে প্রতিটি দলই একে অপরের পারফরম্যান্সে নজর রাখছে ৷ সেকথা মাথায় রেখে অস্কার ব্রুজো বলছেন, "মরশুমে আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচটি গোয়ায় হতে চলেছে ওড়িশা এফসি'র বিরুদ্ধে ৷ ম্যাচটা জিতলে 18 পয়েন্টে পৌঁছব ৷ এরপর পয়েন্ট টেবিলের প্রথম ছ'য়ে থাকা তিন প্রতিপক্ষ মুম্বই সিটি এফসি, পঞ্জাব এফসি এবং মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের বিরুদ্ধে খেলব আমরা।"
তাঁর সংযোজন, "আমার মনে হয় ওড়িশার বিরুদ্ধে ম্যাচটি খুবই কঠিন এবং গুরুত্বপূর্ণ ৷ সম্ভবত লিগের এই প্রেক্ষাপটে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ ৷ এই ম্যাচই ঠিক করে দেবে আমরা প্রথম পাঁচে নাকি প্রথম তিনে শেষ করব ৷" সবমিলিয়ে মান্ডবীর তীরে ইস্টবেঙ্গলের আইএসএল সম্ভাবনা জিইয়ে থাকবে নাকি অস্ত যাবে, তা পরিষ্কার হবে আগামিকাল ৷