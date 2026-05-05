মিগুয়েল-স্বস্তি নিয়ে মুম্বই 'বধে'র ছক, জিতলে আজ দু'য়ে ইস্টবেঙ্গল

মিগুয়েল-স্বস্তি নিয়ে মুম্বই 'বধে'র ছক, জিতলে আজ দু'য়ে ইস্টবেঙ্গল
আজ জিতলে জামশেদপুরের সমান সংখ্যক পয়েন্ট নিয়ে দু'য়ে উঠে আসবে লাল-হলুদ ৷
Published : May 5, 2026 at 1:53 PM IST
কলকাতা, 5 মে: নতুন মরশুমের কোনও রূপরেখা স্পষ্ট না-থাকায় 31 মে'র পর ইস্টবেঙ্গলের কোচের পদে থাকবেন না অস্কার ব্রুজোঁ ৷ কোচেরই সুর ইস্টবেঙ্গলের লগ্নিকারী সংস্থার প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে ৷ তবে সেই ভাবনা আপাতত তুলে রেখে ইস্টবেঙ্গল আপাতত চলতি আইএসএলের শেষ চারটি ম্যাচের পরিকল্পনায় মগ্ন ৷ যার মধ্যে প্রথমটি মঙ্গলবার মুম্বই সিটি এফসি'র বিরুদ্ধে খেলবে তারা ৷ যে ম্য়াচ জিতে চ্যাম্পিয়নশিপের দৌড়ে একেবারে সামনের সারিতে চলে আসতে চাইছে লাল-হলুদ বাহিনী ৷
ন'ম্যাচে 18 পয়েন্ট নিয়ে ইস্টবেঙ্গল এই মুহূর্তে পাঁচ নম্বরে ৷ একটি ম্যাচ বেশি খেলে মুম্বই এক পয়েন্টে এগিয়ে রয়েছে ৷ জিতলে 10 ম্য়াচে 21 পয়েন্ট নিয়ে দু'য়ে উঠে আসবে অস্কার ব্রুজোঁ অ্যান্ড কোম্পানি ৷ 11 ম্য়াচে একই পয়েন্ট নিয়ে এই মুহূর্তে শীর্ষে জামশেদপুর ৷ ফলে ডার্বির থেকেও গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে মুম্বই ফুটবল এরিনায় আজকের ম্যাচ ৷
অস্কার বলেছেন, "মুম্বইয়ের অবস্থা আমাদের মতোই ৷ শিরোপার লড়াইয়ে টিকে থাকতে দু'দলের কাছেই 'ডু-অর-ডাই' ম্যাচ ৷ মুম্বই দলে ভারতীয় ফুটবলারদের মান যথেষ্ট ভালো ৷ প্রতিটি বিভাগে ভালো ফুটবলাররা রয়েছেন ৷" প্রায় একইসঙ্গে যোগ করেছেন, "এই মরশুমে মুম্বইয়ের পরিসংখ্যান যথেষ্ট ভালো এবং নিজেদের মাঠে তারা একটি শক্তিশালী দল হিসেবে খেলতে চায় ৷ বলের দখল রেখে ওরা খেলতে চায় ৷ বিশেষ করে মাঝমাঠ দিয়ে আক্রমণ গড়ে তোলে ৷ এরপর দুই উইঙ্গারের গতিকে ব্যবহার করে সুযোগ তৈরি করে ৷ তাই আমাদের সতর্ক থাকতে হবে ৷"
⚔️ Matchday 🔟 🆚 Mumbai City FC
🏟️ Mumbai Football Arena
⏰ 7.30 PM
প্রতিপক্ষকে নিয়ে সমীহের সুরে করে কথা বললেও ইস্টবেঙ্গলের কাছে ভালো খবর মিগুয়েল ফিগেরার নির্বাসন মুক্তি ৷ ব্রাজিলিয়ান মিডফিল্ডারের মাঠে ফেরা, চোট সারিয়ে মহম্মদ রশিদ এবং আনোয়ারের ফিট হয়ে ওঠায় ইস্টবেঙ্গল পূর্ণ শক্তি নিয়েই আরব সাগরের তীরে জয়ের লক্ষ্যে নামতে পারবে ৷ নতুন মরশুম নিয়ে কোচ এবং টিম ম্যানেজমেন্ট বার্তা দিলেও ফুটবলাররা ধাপে ধাপে পেশাদারি মানসিকতায় এই পর্বটা সামলাতে চাইছে ৷ প্রতিপক্ষের বল দখলে রেখে ফুটবল খেলার ছক ভাঙতে ইস্টবেঙ্গলও মাঝমাঠ ও রক্ষণ আটোসাঁটো করে নামতে চায় ৷
আক্রমণে শুরু করবেন অ্যান্টন সোবার্গ ৷ ইউসেফ এজ্জেজারি হয়তো পরিবর্ত হিসেবেই নামতে চলেছেন ৷ মিগুয়েলকে একটু পিছন থেকে ব্যবহার করা হবে ৷ সেক্ষেত্রে এডমুন্ড লালরিনডিকা আক্রমণের দায়িত্ব সামলাবেন ৷ তাই বলা যায় নতুন মরশুমের অনিশ্চয়তার মধ্যে সাফল্যের আলোয় বর্তমান মরশুমটা শেষ করতে চায় ইস্টবেঙ্গল ৷ সেই লক্ষ্যেই মিশন মুম্বইয়ে লাল-হলুদ ৷