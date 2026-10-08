মরশুমে দ্বিতীয়বার খেতাবি লড়াইয়ে ইস্ট-মোহন, নির্ধারিত সময়েই শিল্ড ফাইনালের নিষ্পত্তি চান দুই কোচ

মরশুমে দ্বিতীয়বার খেতাবি লড়াইয়ে ইস্ট-মোহন, নির্ধারিত সময়েই শিল্ড ফাইনালের নিষ্পত্তি চান দুই কোচ
হাবাসের লক্ষ্য মরশুমের দ্বিতীয় সর্বভারতীয় ট্রফি ৷ অন্য়দিকে ডিম্পেরিসের নজরে ডুরান্ড ফাইনালে হারের বদলা ৷
Published : October 8, 2026 at 1:29 PM IST
কলকাতা, 8 অক্টোবর: সৌজন্যের করমর্দন থাকলেও পরস্পরকে দেখে নেওয়ার বার্তা শরীরিভাষায় স্পষ্ট ৷ আইএফএ শিল্ড ফাইনালে ডার্বির উত্তাপ টের পেতে আন্তোনিও লোপেজ হাবাস এবং প্যানাগিওটিস ডিম্পেরিসের বুধবার কুশল বিনিময়ের ছবিটাই যথেষ্ট ৷ হাবাস ভারতীয় ফুটবলে এক দশকের অভিজ্ঞতায় পাকাপোক্ত ৷ অন্যদিকে নবাগত ডিম্পেরিসের শুরুটা মোহনবাগানের মতো ক্লাবে একেবারেই ভালো হয়নি ৷ ডুরান্ড কাপ ফাইনালে 1-4 গোলে হারের পর শিল্ড ফাইনাল জিতে সবুজ-মেরুনের গ্রিক হেডস্যর যখন সমর্থকদের আস্থা অর্জন করতে চাইবেন ৷ উল্টোদিকে হাবাস তখন নামবেন মরশুমের দ্বিতীয় সর্বভারতীয় ট্রফিটা ঘরে তোলার লক্ষ্যে ৷
মোহনবাগান কোচ যখন আইএসএলের চারদিন আগে ডার্বির মতো কড়া চ্যালেঞ্জ সামলাতে হচ্ছে বলে অসন্তুষ্ট ৷ হাবাসও অনেকাংশে নারাজ ৷ কারণ আইএসএলের প্রথম ম্য়াচের আগে চ্য়াম্পিয়ন্স লিগ-টু'য়ে আল শোর্তার চ্যালেঞ্জ সামলাতে হবে তাঁর দলকে ৷ তবে অপছন্দের পরিস্থিতিতেও দুই কোচ জানালেন, জয়ই পাখির চোখ ৷ সাংবাদিক সম্মেলনে বুধবার হাবাস বলেন, "ফাইনালের জন্য আমরা 100 শতাংশ প্রস্তুত ৷ ফুটবলারদের উপর আমার পূর্ণ বিশ্বাস আছে ৷ একইসঙ্গে প্রতিপক্ষকে আমরা যথেষ্ট সমীহ করছি ৷ তবে আগামিকালের ম্যাচটি ডুরান্ড কাপের ফাইনালের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হবে ৷ আমাদের সেই অনুযায়ী প্রস্তুত হতে হবে ৷" চ্যাম্পিয়ন্স লিগ-টু'য়ের দ্বিতীয় ম্যাচ এবং আইএসএল দুয়ারে কড়া নাড়ছে ৷ এই অবস্থায় ডার্বির ধকল কোনও দলই নিতে পছন্দ করে না ৷ ইস্টবেঙ্গলও করছে না ৷ বিষয়টি নিয়ে অস্বস্তি থাকলেও লাল-হলুদ সাজঘরের ভাবনায় কেবলই 30তম শিল্ড জয়ের ভাবনা ৷
লাল-হলুদ হেডস্যর আরও বলেন, "চ্য়াম্পিয়ন্স লিগ-টু'য়ের ম্যাচ সামনে থাকলেও এখন আমাদের মনোযোগ সম্পূর্ণ ফাইনালেই ৷ একজন পেশাদার হিসেবে ম্যাচে 100 শতাংশ মনোযোগ দেওয়াটাই গুরুত্বপূর্ণ ৷ চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ম্যাচের প্রস্তুতির জন্য আমাদের হাতে আরও চার-পাঁচ দিন থাকবে ৷ তাই এখন সেই ম্যাচ নিয়ে ভাবছি না ৷ তবে জাতীয় দলের খেলোয়াড়দের মানসিকভাবে আবার ক্লাবের পরিবেশে ফিরিয়ে আনা সহজ নয় ৷ ওরা জাতীয় দলের হয়ে নিজেদের দায়িত্ব পালন করেছে। এখন আমাদের কাজ হল আগামিকালের জন্য সেরা একাদশ তৈরি করা ৷"
যা ইঙ্গিত তাতে আনোয়ার আলি, এডমুন্ড লালরিনডিকা, জয় গুপ্তাদের মতো জাতীয় শিবিরে থাকা ফুটবলারদের হয়তো শিল্ডের ফাইনালে হাবাস বাইরে রেখেই একাদশ সাজাতে চাইছেন ৷ তবু চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে থিঙ্কট্যাঙ্কের বাকি স্টাফদের সঙ্গে কথা বলতে চান ৷ এমনকী সংশ্লিষ্ট ফুটবলারদের সঙ্গেও কথা বলতে চান তিনি ৷ তাছাড়া সেমিফাইনালে অভিষেক হওয়া আকে লোবা, লুকাস জুলিনস্কির মতো বিদেশিদের সঙ্গে জাতীয় দলের খেলোয়াড়দের সমন্বয় গড়ে তোলার বিষয়টিকেও গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন তিনি ৷ কারণ নবাগত বিদেশিরা জাতীয় শিবিরে থাকা ফুটবলারদের সঙ্গে এখনও বেশি সময় কাটানোর সুযোগ পায়নি ৷
The boss on how the squad is shaping up... 💬 #JoyEastBengal | Antonio Lopez Habas https://t.co/rA1ujKv2XH— East Bengal FC (@eastbengal_fc) October 8, 2026
ফাইনাল টাইব্রেকারে গড়ালে বিশাল কাইথ ফের তেকাঠির নীচ ফ্যাক্টর হতে পারেন ৷ এ ব্যাপারে হাবাস বলছেন, "পেনাল্টি শুটআউট নিয়ে আলাদা করে কিছু বলার নেই। এই মুহূর্তে আমাদের পুরো দল হাতে নেই ৷ জাতীয় দল থেকে ফেরা ফুটবলারদের শারীরিক ও মানসিক অবস্থাও আমাদের দেখতে হবে ৷ মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ওদের দলের পরিকল্পনার সঙ্গে পুরোপুরি মানিয়ে নেওয়াটা কঠিন ৷" তাঁর সংযোজন, "আমি চাই ম্যাচটা 90 মিনিটের মধ্যে জিততে ৷"
অন্যদিকে শক্তিশালী দল নিয়েও মোহনবাগান যেন কিছুটা অগোছালো ৷ শিল্ড ফাইনালের আগে কোচ ডিম্পেরিস বলছেন, "ইস্টবেঙ্গলকে নিয়ে খুব বেশি ভাবছি না ৷ আমি আমাদের পারফরম্যান্স, আমার ফুটবলার এবং আমাদের কী করতে হবে সেদিকেই বেশি মনোযোগ দিচ্ছি।" ফাইনালে পৌঁছলেও শিল্ডের শেষ দু'টো ম্যাচে মোহনবাগানের পারফরম্যান্স মোটেই আশাব্যঞ্জক নয়। বিষয়টি না-এড়িয়ে বাগানে গ্রিক কোচ বলছেন, "নর্থ-ইস্টের বিরুদ্ধে আমরা অনেক সুযোগ তৈরি করেছিলাম, কিন্তু পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে সেটা করতে পারিনি। ফলে সমস্যাটা আরও বড় হয়েছে ৷"
Today, we play for the Shield 🔥💚♥️ #MBSG #JoyMohunBagan #আমরাসবুজমেরুন https://t.co/B9YCv0pjqv— Mohun Bagan Super Giant (@mohunbagansg) October 8, 2026
জাতীয় দল থেকে ফিরে ক্লাবের অনুশীলনে যোগ দিয়েছেন সাহার আব্দুল সামাদ, মনবীর সিং, অভিষেক টেকচাম সিংরা ৷ তিনটি আর্ন্তজাতিক ম্যাচের ঝক্কি সামলে ফের ক্লাব ফুটবলে ফিরে আসা মোটেই সহজ নয় ৷ তার উপর ক্লাব ফুটবলে ঘনঘন ম্যাচ। ডিম্পেরিস বলছেন, "আমাদের প্রস্তুত থাকা উচিত ৷ মোহনবাগানে এটাই জীবন ৷ প্রতি তিন-চার দিন অন্তর ম্যাচ ৷ তারপর চার দিন বাদেই আইএসএল ৷ আমাদের প্রস্তুত থাকতেই হবে ৷ আমার খেলোয়াড়দের উপর আস্থা আছে ৷"
হাবাসের সঙ্গে ডিম্পেরিস একটি বিষয়ে একমত ৷ দু'জনেই নির্ধারিত সময়ে ডার্বির নিষ্পত্তি চাইছেন ৷ বাগান কোচের কথায়, "কেউই টাইয়ে গিয়ে অতিরিক্ত সময় খেলতে চায় না ৷ প্রথমত, তিন-চার দিন পরেই আমাদের আইএসএলের প্রথম ম্য়াচ রয়েছে ৷ দ্বিতীয়ত, আমাদের বেশ কিছু খেলোয়াড়ের উপর অতিরিক্ত চাপ রয়েছে এবং আমরা চোট নিয়ে চিন্তিত ৷ আমার মনে হয় ইস্টবেঙ্গলও এমন পরিস্থিতি চাইবে না ৷ তবে যদি এমনটা হওয়ার থাকে তাহলে হবে ৷ জেমি ম্যাকলারেন এবং আশিস রাই দু’জনেই ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছে ৷ আশা করছি পরের ম্যাচগুলিতে আমরা ওদেরকে পাব।"