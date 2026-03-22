ছক বদলে মিনি ডার্বি জয়ের ডাক, সমর্থকদের চাহিদা পূরণ করতে চান ব্রুজোঁ

ছক বদলে মিনি ডার্বি জয়ের ডাক, সমর্থকদের চাহিদা পূরণ করতে চান ব্রুজোঁ
প্রাথমিকভাবে ইস্টবেঙ্গল বনাম মহামেডান ম্য়াচটি হওয়ার কথা ছিল গত 21 মার্চ ৷ কিন্তু নিরাপত্তাজনিত কারণে তা পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে দু'দিন ৷
Published : March 22, 2026 at 5:12 PM IST
কলকাতা, 22 মার্চ: বিভিন্ন দলের উত্থান-পতনের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে আন্তর্জাতিক বিরতিতে যাওয়ার আগে প্রথম পাঁচে ঢুকে পড়তে চাইছে ইস্টবেঙ্গল ৷ সেই লক্ষ্যে সোমবার যুবভারতীতে কোনও পয়েন্ট না-পাওয়া মহামেডান স্পোর্টিংয়ের বিরুদ্ধে জয়ের খোঁজে অস্কার ব্রুজোঁর দল ৷ গত তিন ম্যাচের দু'টিতে ড্র এবং একটিতে হেরে সাত পয়েন্ট নষ্ট করেছে ইস্টবেঙ্গল ৷ আট পয়েন্ট নিয়ে আপাতত ছ'য়ে মশালব্রিগেড ৷
প্রথম দু'ম্যাচে ফুটবলে যে আশা জেগেছিল তা শেষ তিন ম্যাচে ধাক্কা খেয়েছে ৷ পরিস্থিতির চাপ বুঝতে পারছেন অস্কার ব্রুজোঁ ৷ ইতিমধ্যে কোচ সরানোর দাবি উঠেছে সমর্থকদের একাংশে ৷ যদিও লগ্নিকারী সংস্থা অস্কার ব্রুজোঁর উপর আস্থা রেখেছে ৷ ফুটবলারদের সঙ্গেও বৈঠক করে পাশে থাকার বার্তা দিয়েছে ৷ এমন সময় চনমনে ফুটবলাররা জয়ের সরণিতে ফেরাকেই তাই পাখির চোখ করছেন ৷ যা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তাদের প্রথম পাঁচে নিয়ে আসবে বিরতির আগে ৷
জয়ে ফিরতে ব্রুজোঁ স্ট্র্য়াটেজিতেও বদল আনছেন ৷ সিঙ্গল স্ট্রাইকারের ছক ছেড়ে ইউসেফ এজ্জেজারির সঙ্গে ডেভিড লালহ্লানসাঙ্গাকে জুড়ে দিচ্ছেন তিনি ৷ ফলে বসতে হবে এডমুন্ড লালরিনডিকাকে ৷ মিনি ডার্বিতেও সম্ভবত পিভি বিষ্ণু লেফট-ব্যাকে ৷ মিগুয়েল ফিগেরাকে উইংয়ে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে ৷ আর বিপিং সিংকে ডান দিকে ব্যবহার করতে চলেছেন লাল-হলুদ কোচ ৷ একাদশে ফুটবলারদের দায়িত্ব এবং জায়গা বদলে ব্রুজোঁ জয়ের অঙ্ক সাজাচ্ছেন ৷ প্রতিপক্ষ মহামেডানের বিরুদ্ধে যে কোনও দলই গোলের উৎসবে মাতছে ৷ ব্রুজোঁ অবশ্য তা নিয়ে মন্তব্যে করতে রাজি নন ৷ বরং প্রতিপক্ষকে সমীহ করে বলছেন, "কেরালা ব্লাস্টার্সও শূন্য পয়েন্ট নিয়ে এসেছিল ৷ মহামেডানের ভারতীয় ফুটবলাররা যথেষ্ট প্রতিভাবান ৷ হীরা, মহীতোষ, অমরজিৎ, ইসরাফিল যথেষ্ট ভালো ফুটবলার ৷ আমরা যদি বাড়তি আত্মবিশ্বাসী হয়ে নামি তাহলে তা ভালো হবে না ৷ আমাদের সতর্ক থাকতে হবে ৷"
দলে কেভিন সিবিলে এবং রামসাঙ্গা তলাইচুন ছাড়া সকলেই ফিট ৷ কেরালার বিরুদ্ধে শেষ মিনিটে গোল হজম করায় নিশ্চিত জয় হাতছাড়া হয়োছিল। মনসংযোগের ঘাটতিতেই এই বিপত্তি বলছেন কোচ ৷ তাঁর কথায়, "ওই ম্যাচের পরে ফুটবলারদের সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা করেছি ৷ মিগুয়েল চোট পাওয়ায় মনসংযোগ ধাক্কা খেয়েছিল ৷ আশা করি ফুটবলাররা অবস্থাটা বুঝতে পেরেছে ৷" পাশাপাশি লাল-হলুদ সমর্থকদের মানসিক অস্থিরতার বিষয়ে সহানুভূতিশীল কোচ ব্রুজোঁ ৷ তিনি বলেন, "ইস্টবেঙ্গল সমর্থকরা দেশের সেরা ৷ তারা দলকে শীর্ষে দেখতে চায় ৷ ভালো না খেললে তো তারা উষ্মা প্রকাশ করবেনই ৷ সমর্থকদের চাহিদা পূরণের জন্য আমাদের ভালো খেলতে হবে ৷ তারা যা বলতে চায় সেটা আমাদের শুনতে হবে ৷"