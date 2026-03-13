ইস্টবেঙ্গলের অন্তর্ঘাতের শঙ্কা ! কেরালা ম্য়াচের আগে বিস্ফোরক অভিযোগ ব্রুজোঁর

ইস্টবেঙ্গলের অন্তর্ঘাতের শঙ্কা ! কেরালা ম্য়াচের আগে বিস্ফোরক অভিযোগ ব্রুজোঁর
দু'ম্য়াচে পাঁচ পয়েন্ট নষ্টের পর জয়ের সরণিতে ফিরতে মরিয়া লাল-হলুদ ৷
Published : March 13, 2026 at 5:32 PM IST
কলকাতা, 13 মার্চ: অস্কার ব্রুজোঁ কি অর্ন্তঘাতের শঙ্কায় শঙ্কিত ? শনিবার যুবভারতীতে কেরালা ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে নামার চব্বিশ ঘণ্টা আগে বিস্ফোরক ইস্টবেঙ্গল হেডস্যর ৷ প্রাক-ম্য়াচ সাংবাদিক সম্মেলনের শেষভাগে একটি নিরীহ প্রশ্নের উত্তরে লাল-হলুদ কোচের অব্যক্ত উষ্মা সামনে চলে এল ৷ যা মোটেই ভালো বিজ্ঞাপন নয় ক্লাবের জন্য ৷
লাল-হলুদ কোচের কাছে প্রশ্ন ছিল, "মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট এক নম্বরে ৷ প্রতিটি ম্যাচ জিতছে ৷ দারুণ শুরু করেও ইস্টবেঙ্গল পাঁচ পয়েন্ট নষ্ট করে পিছিয়ে পড়েছে ৷ সমর্থকদের এই পরিস্থিতিতে কী বার্তা দেবেন আপনি ?" উত্তরে অস্কার ব্রুজোঁ বলেন, "আমাদের সমর্থকদের নিয়ে আমি নিশ্চিত বলতে পারি যে, তাঁরা হতাশ করেনি ৷ এই সপ্তাহে আমি অনেক বার্তা পেয়েছি ৷ বিভিন্ন ফ্যান গ্রুপের সঙ্গে দু’টি অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম ৷ সেখানে আমি দেখেছি, সমর্থকদের নিয়ে যে হতাশা বা ক্ষোভের গল্প ছড়ানো হচ্ছে ৷ সেটা আসলে একটা ধারণা।"
ব্রুজোঁর সংযোজন, "সমর্থকেরা দলের পাশেই আছে ৷ গত কয়েকবছরে কত কোচকে সমর্থকদের চাপে পড়তে হয়েছে ৷ এটা নতুন কিছু নয় ৷ আমার আগেও অনেক কোচ, অনেক সহকর্মী এই পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছেন ৷ তাই আমি এই গল্পে বিশ্বাস করি না যে, সমর্থকরা দল থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে ৷ হ্যাঁ, ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত কিছু মানুষ রয়েছে যাঁরা দলের অগ্রগতি বা উন্নতি দেখতে চায় না ৷ শেষ কয়েকটি ম্যাচে তাঁরা আমার উদ্দেশে এবং ফুটবলারদের উদ্দেশে চিৎকার করেছে ৷ আমরা জানি তাঁরা কারা ৷ যখন পরিস্থিতি খারাপ থাকে, তখনই এই মানুষগুলো সামনে আসে এবং নিজেদের চেহারা দেখায়।"
বিস্ফোরক অভিযোগের পর ব্রুজোঁর আশ্বাস তিনি এখন ক্লাবকে বিভক্ত হতে দেবেন না ৷ ক্লাব বহুবছর ধরে যে সমস্যার মধ্যে ছিল, তার কারণগুলো খুব পরিষ্কার বলে জানান লাল-হলুদের স্প্যানিশ কোচ ৷ পুরনো সমস্য়াগুলো ইস্টবেঙ্গলের অগ্রগতির অন্তরায় হবে না বলেও আশ্বাস অস্কার ব্রুজোঁর গলায় ৷ এদিকে গত দু'ম্য়াচে পাঁচ পয়েন্ট নষ্ট করা ইস্টবেঙ্গল কেরালা ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে জয়ের সরণিতে ফিরতে মরিয়া ৷ শনিবারের ম্য়াচে মিগুয়েল ফিগেরার দায়িত্ব বদলেরও ইঙ্গিত দিলেন অস্কার ব্রুজোঁ ৷
Our frames from #EBFCFCG, presented by Kingfisher Strong Power Soda 📸 (1/4)#ISL #JoyEastBengal @kingfisherworld pic.twitter.com/SYapq3pZXq— East Bengal FC (@eastbengal_fc) March 12, 2026
আর্জেন্তাইন ডিফেন্ডার কেভিন সিবিলে আন্তর্জাতিক বিরতির পর সপ্তম ম্যাচে ফিরতে পারেন বলে জানালেন অস্কার ব্রুজোঁ ৷ পাশাপাশি কেরালার বিরুদ্ধে সাউল ক্রেসপো পুরো সময় না-হলেও কিছু সময় মাঠে থাকবেন ৷ শুক্রবারের প্র্যাকটিসে অবশ্য ক্রেসপো ছিলেন না ৷ ব্রুজোঁ যেমন বললেন, "সাউল ক্রেসপো আমাদের দলের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একজন ফুটবলার ৷ গত সপ্তাহেও আমরা এটা নিয়ে কথা বলেছিলাম ৷ সে দলের অধিনায়কও ৷ সাউল যখন মাঠে থাকে তখন দল বিভিন্ন পরিস্থিতিতে খেলাকে অনেক বেশি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে ৷"
সবমিলিয়ে অন্তর্ঘাত আশঙ্কা, চোট সমস্য়া সরিয়ে শনিবার জয়ের সরণিতে ফিরতে বদ্ধপরিকর ব্রুজোঁর ইস্টবেঙ্গল ৷ যা চলতি আইএসএলে দলকে খানিক এগিয়েই শুধু দেবে না, যা হয়ে উঠতে পারে লক্ষ্যপূরণের টার্নিং পয়েন্টও ৷