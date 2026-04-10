অ্যাওয়ে ম্য়াচে সামনে চেন্নাইয়িন, সমস্যা সরিয়ে মরণ-কামড়ের লক্ষ্যে ইস্টবেঙ্গল

অ্যাওয়ে ম্য়াচে সামনে চেন্নাইয়িন, সমস্যা সরিয়ে মরণ-কামড়ের লক্ষ্যে ইস্টবেঙ্গল
ফিফা বিরতির পর শনিতে আইএসএলে ফিরছে ইস্টবেঙ্গল ৷ চেন্নাইয়িনের বিরুদ্ধে প্রথম অ্যাওয়ে ম্য়াচে নামছে লাল-হলুদ ৷
Published : April 10, 2026 at 4:33 PM IST
কলকাতা, 10 এপ্রিল: মিডফিল্ডার মহম্মদ রশিদ এবং ডিফেন্ডার কেভিন সিবিলের প্রত্যাবর্তন জল্পনা জিইয়ে রেখে চেন্নাইয়িন ম্যাচের নীল নকশা তৈরি করছেন অস্কার ব্রুজোঁ ৷ শনিবার চেন্নাইয়িন এফসি'র বিরুদ্ধে চলতি আইএসএলের প্রথম অ্যাওয়ে ম্যাচ ইস্টবেঙ্গলের ৷ আইএসএলের বর্তমান প্রেক্ষাপটে প্রতিটি ম্যাচই ফাইনাল ৷ ফলত ফিফা বিরতিকে কাজে লাগিয়ে গত ছ'ম্যাচের ভুল শুধরে যেমন নতুন করে ঘুরে দাঁড়াতে চাইছে লাল-হলুদ, তেমনই চোট সমস্যা সরিয়ে নতুন স্টান্স নিতে চাইছে তারা ৷
আর ব্রুজোঁর সেই পরিকল্পনায় কেভিন সিবিলে এবং মহম্মদ রশিদ গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ৷ কোচ ধোঁয়াশা বজায় রাখলেও চুটিয়ে অনুশীলন সারছেন দুই ফুটবলার ৷ বিশেষ করে আর্জেন্তাইন সিবিলে জুটি বেঁধে আনোয়ারের সঙ্গে প্রতিপক্ষের আক্রমণ সামলাতে তৈরি ৷ গোড়ালির চোটে মহম্মদ রশিদকে ঘিরে দিনকয়েক আগে অনিশ্চয়তার তৈরি হলেও তা জোরালো নয় ৷ শনিবার 18 জনের দলে থাকবেন প্যালেস্তাইন ফুটবলার ৷ সম্ভবত পরিবর্ত হিসেবে নামবেন ৷ তবে তাঁকে পরিস্থিতি বুঝে ব্য়বহার করার পক্ষে ব্রুজোঁ ৷ শুক্রবার চেন্নাই উড়ে যাওয়ার আগে সকালে অনুশীলন সারল ইস্টবেঙ্গল ৷
বিরতির আগে মহামেডান স্পোর্টিংকে বড় ব্যবধানে হারানোর পর এখন পরিস্থিতি বদলেছে ৷ প্রতিপক্ষ দলগুলো পয়েন্ট হারাচ্ছে ৷ যাতে সুবিধা হয়েছে ইস্টবেঙ্গলের ৷ যেমন বৃহস্পতিবার শীর্ষে থাকা মুম্বই সিটি ড্র করেছে জামশেদপুরের বিরুদ্ধে ৷ কোচ তাঁর দুই বিদেশি সম্পর্কে জল্পনা রাখলেও সাতটি ম্যাচে মরণ-কামড় যে দিতে চান, তা বুঝিয়ে দিয়েছেন ৷ ব্রুজোঁর কথায়, "ফিফা বিরতির আগে আমরা ভালো ছন্দে ছিলাম, যেমনটা আমরা মহমেডান স্পোর্টিংয়ের বিরুদ্ধে দেখিয়েছি ৷ তবে এই ধরনের বিরতি সব দলের উপরেই প্রভাব ফেলে ৷ তাই এটা সুবিধা না অসুবিধা, সেটা বলা কঠিন ৷"
Bracing 🆙 for our first #ISL away encounter of the season! 🔴🟡— East Bengal FC (@eastbengal_fc) April 10, 2026
🆚 Chennaiyin FC
🏟️ JLNS, Chennai
⏰ 5 PM tomorrow
📺 Live on FanCode & Sony Sports Ten 2#JoyEastBengal #CFCEBFC pic.twitter.com/vPnMo37heh
তাঁর সংযোজন, "এটুকু বলতে পারি, মানসিকভাবে এই বিরতিটা আমাদের জন্য খুবই দরকার ছিল ৷ জুলাই থেকে টানা অনুশীলন করে আসছি ৷ তাই এই মানসিক বিশ্রামটা খুব প্রয়োজন। একইসঙ্গে আমরা এই সময়টা ফুটবলারদের শারীরিক সক্ষমতা বাড়াতে কাজে লাগিয়েছি ৷" চোট সারিয়ে শনিবার চলতি আইএসএলে প্রথম ম্য়াচ খেলবেন সিবিলে। ফিটনেসে বাড়তি নজর দেওয়ার পর দলের অনুশীলনে নিঙড়ে দিলেন নিজেকে ৷
প্রতিপক্ষ চেন্নাইয়িন এফসি ছন্দে নেই ৷ তবে ঘরের মাঠে তারা যে প্রতিপক্ষ ইস্টবেঙ্গলকে প্যাঁচে ফেলার চেষ্টা করবে, অস্কার সেটা জানেন ৷ তাই প্রতিপক্ষকে নিয়ে সমীহের সুর তাঁর গলায় ৷ মহামেডানের বিরুদ্ধে সাত গোলে জয় এলেও একাধিক সুযোগ নষ্ট হয়েছিল ৷ এই বিষয়টিও মাথায় রাখছে ইস্টবেঙ্গল ৷ মিগুয়েল ফিগেরা এবং ইউসেফ এজ্জেজারিকে নিয়ে আলাদা আলোচনায় সারলেন কোচ ৷ প্রসঙ্গত, সুপার কাপে দুই দলের দ্বৈরথে শেষ হাসি হেসেছিল ইস্টবেঙ্গল ৷ এবারও টেক্কা দিয়ে তিনে উঠে আসার প্রতিজ্ঞা লাল-হলুদে ৷