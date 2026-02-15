অনিশ্চিত ক্রেসপোও, চোট-কাঁটা নিয়ে সোমে আইএসএল অভিযানে লাল-হলুদ

অনিশ্চিত ক্রেসপোও, চোট-কাঁটা নিয়ে সোমে আইএসএল অভিযানে লাল-হলুদ
শনিবার রাতে অসুস্থ বোধ করায় রবিবার অনুশীলনে অনুপস্থিত স্প্যানিশ মিডফিল্ডার ৷
কলকাতা, 15 ফেব্রুয়ারি: বিলম্বিত আইএসএলে অভিযান শুরুর আগে চোট এবং অসুস্থতা কাঁটায় জর্জরিত ইস্টবেঙ্গল ৷ সোমে আইএসএলের প্রথম ম্যাচে যুবভারতীতে প্রতিপক্ষ নর্থ-ইস্ট ইউনাইটেড ৷ ডুরান্ড চ্যাম্পিয়নদের বিরুদ্ধে নামার আগে অস্কার ব্রুজোঁর অস্বস্তির তালিকায় যুক্ত হল সাউল ক্রেসপোর নাম। শনিবার রাতে অসুস্থ বোধ করায় রবিবার অনুশীলনে অনুপস্থিত স্প্যানিশ মিডফিল্ডার ৷
নাওরেম মহেশ সিং, মহম্মদ রাকিপের চোটের খবর পুরনো ৷ এরপর একমাত্র বিদেশি স্টপার কেভিন সিবিলে হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে অন্তত চার ম্যাচের জন্য ছিটকে গিয়েছেন ৷ রবিতে প্রাক-ম্যাচ সাংবাদিক সম্মেলনে দলের চোট আঘাত নিয়ে লাল-হলুদ হেডস্যর বলেন, "সব সমস্যার সমাধান আছে ৷ চোট আমাদের হাতে নেই। আমরা পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রস্তুতি নিচ্ছি ৷ চোট, অসুস্থতার জন্য যাঁরা পারবে না, তাঁদের পরিবর্তে যাঁরা নামবে তাঁরা সেরাটা দেবে ৷ সাউলের শনিবার রাতে কিছু সমস্যা হয়েছে আশা করি সোমবার মাঠে নামতে পারবে ৷"
তবে ছোট লিগে ইস্টবেঙ্গলের সবচেয়ে বড় শঙ্কা বোধহয় সিবিলের চোট ৷ আর্জেন্তাইন ছিটকে যাওয়ায় লালচুংনুঙ্গা এবং জিকসন সিংকে দিয়ে অভাব ঢাকার চেষ্টায় লাল-হলুদ থিঙ্কট্যাঙ্ক ৷ এ ব্য়াপারে ব্রুজোঁ বলেন, "চিকিৎসার পর এখন রিকভারি চলছে সিবিলের ৷ চোটটা হ্যামস্ট্রিংয়ে হয়েছে ৷ দু'সপ্তাহ পর কেভিন ভারতে ফিরে আসবে ৷ দুই থেকে তিন ম্য়াচ ওকে পাওয়া যাবে না। তবে আমাদের রক্ষণভাগে বিকল্প ফুটবলার আছে ৷" আইএসএলের প্রথম ম্যাচ খেলতে নামার আগে ইস্টবেঙ্গলের লক্ষ্য নিয়ে সরাসরি কোনও মন্তব্য করতে চাননি স্প্যানিশ কোচ ৷ তবে শব্দের মারপ্যাঁচে ধাপে-ধাপে লক্ষ্যপূরণের ইঙ্গিত দিয়েছেন ৷ তাঁর কথায়, "আমি দায়িত্ব নিয়েছিলাম শেষবার লিগের মাঝপথে ৷ এবার কিন্তু শুরু থেকে আছি ৷ দলগঠন করেছি ৷ পছন্দ করে ফুটবলার দলে নিয়েছি ৷ গতবছর অনেক চেষ্টা করে সাফল্য পাইনি ৷ এবার আশা করছি ইতিবাচক ফলাফল হবে ৷ জানি অনুরাগীরা শুধু ট্রফি জিততে চায় ৷ আমরা সেই লক্ষ্যপূরণেরই চেষ্টা করছি ৷"
সিবিলে নেই ৷ ক্রেসপোকে নিয়ে অনিশ্চয়তার মধ্যে মিগুয়েল ফিগেরা, মহম্মদ রশিদ এবং ইউসেফ এজ্জেজারি- তিন বিদেশিতে ভর করে হাইল্যান্ডার্স চ্যালেঞ্জ পেরোতে চাইছে ইস্টবেঙ্গল ৷ সেই লক্ষ্যপূরণে অবশ্য লাল-হলুদের ভারতীয় ব্রিগেডের ভালো খেলা জরুরি ৷ তাই বিদেশি নির্ভরতা ছেড়ে আনোয়ার আলি, বিপিন সিং, ডেভিড লালহ্লানসাঙ্গাদের প্রমাণ করার ম্যাচও সোমবার ৷ কোচের পাশে বসে রশিদ জানালেন, প্রথম আইএসএল খেলতে নামার আগে তিনি রোমাঞ্চিত ৷ একইসঙ্গে দলের নির্দিষ্ট লক্ষ্যের কথাও তাঁর মুখে ৷ তবে আপাতত নর্থ-ইস্ট ম্য়াচই পাখির চোখ ৷
প্রায় আড়াই মাস পর ইস্টবেঙ্গল প্রতিযোগিতামূলক ফুটবলে। মাঝের সময়টা দোলাচলে কেটেছে ৷ তা সত্ত্বেও ইতিবাচক থাকার চেষ্টা করেছে দল ৷ অবশেষে কাঙ্খিত আইএসএলে বল গড়ানো শুরু ৷ রশিদ বলছেন, "আমরা মানসিকভাবে খুবই চাঙ্গা ৷ ছয়-সাত মাস ধরে একসঙ্গে অনুশীলন করছি ৷ কোনও সন্দেহ নেই শেষ পাঁচ মাস খুব কঠিন ছিল ৷ তবে অতীত ভুলে সামনে তাকাতে চাই ।" তাঁর সংযোজন, "আমরা সমর্থকদের কথা বুঝতে পারি ৷ তারা ট্রফিজয়ের অপেক্ষায় রয়েছেন ৷ তারাই আমাদের শক্তি ৷ আমরা আশা করি মরশুমের প্রথম ম্যাচে সকলে মাঠে আসবেন ৷ লক্ষ্য এবং স্বপ্নপূরণে পাশে থাকবেন ৷"