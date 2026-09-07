তৃতীয়ার দিন যুবভারতীতেই লাল-হলুদের চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্য়াচ, জানিয়ে দিলেন ক্রীড়ামন্ত্রী

তৃতীয়ার দিন যুবভারতীতেই লাল-হলুদের চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্য়াচ, জানিয়ে দিলেন ক্রীড়ামন্ত্রী
এক্স হ্যান্ডলে সোমবার এক ঘোষণায় ইন্দ্রনীল খাঁ জানিয়ে দিলেন, 13 অক্টোবর যুবভারতীতেই হবে ম্য়াচ ৷
Published : September 7, 2026 at 5:55 PM IST
কলকাতা, 7 সেপ্টেম্বর: দুর্গাপুজো বলে নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগের কোনও জায়গা নেই ৷ বরং, সূচি মেনে তৃতীয়ার দিন অর্থাৎ, 13 অক্টোবর সল্টলেকের যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে অনুষ্ঠিত হবে ইস্টবেঙ্গলের এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ-টু'য়ের ম্য়াচ ৷ জানিয়ে দিলেন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী ডঃ ইন্দ্রনীল খাঁ ৷
অতীতে উৎসবের মরশুমে নিরাপত্তাজনিত কারণে কলকাতা থেকে ডার্বির মতো গুরুত্বপূর্ণ ম্য়াচ সরে যাওয়ার নজির রয়েছে ৷ সেই নজিরের পুনরাবৃত্তি কি ঘটবে ? আগামী 13 অক্টোবর কলকাতায় ইস্টবেঙ্গলের এসিএল-টু ম্য়াচ নিয়ে তৈরি হয়েছিল তেমনই সন্দেহের বাতাবরণ ৷ ওইদিন যেহেতু দুর্গোৎসবের তৃতীয়া, তাই ইরাকের আল শোর্তা ক্লাবের বিরুদ্ধে লাল-হলুদের ম্য়াচ আয়োজনের ক্ষেত্রে উঠেছিল নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন ৷ দুর্গাপুজোর সময় এসিএল-টু'য়ের মতো প্রতিযোগিতায় পর্যাপ্ত নিরাপত্তা পাওয়া না-গেলে ম্য়াচের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন উঠে যাওয়া স্বাভাবিক ৷
কানাঘুষো শোনা যাচ্ছিল সেক্ষেত্রে যুবভারতীতে ম্য়াচ হলেও তা হতে পারে শূন্য গ্য়ালারিতে ৷ আবার ভিনরাজ্যে ম্য়াচ চলে যাওয়ার সম্ভাবনাও তৈরি হয়েছিল বৈকি ৷ কিন্তু সেসব সম্ভাবনায় সোমবার জল ঢাললেন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী ডঃ ইন্দ্রনীল খাঁ ৷ তিনি জানিয়ে দিলেন নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগের বালাই নেই ৷ তৃতীয়ার দিন দুর্গোৎসবের পাশাপাশি তিলোত্তমা মাতবে ফুটবলেও ৷ অর্থাৎ, সূচি মেনেই 13 অক্টোবর ইস্টবেঙ্গল যুবভারতীতে আল শোর্তা'র মুখোমুখি হবে ৷
ACL2 match of East Bengal vs Al Shorta to be held in Vivekananda Yuva Bharati Krirangan as per schedule (Oct 13). pic.twitter.com/rkxkwy3DxG— Dr.Indranil Khan (@IndranilKhan) September 7, 2026
আপামর লাল-হলুদ জনতাকে স্বস্তি দিয়ে এদিন ক্রীড়ামন্ত্রী এক্স হ্য়ান্ডলে লেখেন, "ইস্টবেঙ্গল বনাম আল শোর্তার মধ্যে এএফসি চ্য়াম্পিয়ন্স লিগ-টু'য়ের ম্য়াচ সূচি মেনে আগামী 13 অক্টোবর বিবেকানন্দ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনেই আয়োজিত হবে ৷" উল্লেখ্য চ্যাম্পিয়ন্স লিগ-টু'য়ের গ্রুপ পর্যায়ে যুবভারতীতে তিনটি ম্য়াচ খেলবে ইস্টবেঙ্গল ৷ 13 অক্টোবর পরবর্তী 3 নভেম্বর ও 24 নভেম্বর আরও দু'টি হোম ম্য়াচ খেলবে তারা ৷ সেই দু'টি ম্য়াচে লাল-হলুদের প্রতিপক্ষ যথাক্রমে ওমানের আল-সিব ও জর্ডানের আল-হুসেইন ৷
উল্লেখ্য, কুয়েতের আল-আরাবি'কে প্রিলিমিনারি রাউন্ডে হারিয়ে প্রথমবার চ্য়াম্পিয়ন্স লিগ-টু'য়ের যোগ্যতা অর্জন করেছে গতবছরের আইএসএল চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল ৷ গত 12 অগস্ট কুয়েতের ক্লাবটিকে ঘরের মাঠে 4-1 গোলে হারায় তারা ৷ লাল-হলুদের হয়ে গোলগুলি করেন জয় গুপ্তা, মহম্মদ রশিদ, ডেভিড লালহ্লানসাঙ্গা ও রোহিত দানু ৷