ডার্বির সাফল্যে আশার আলো, কলকাতায় সেমিফাইনাল খেলতে চেয়ে চিঠি ইস্টবেঙ্গলের

ডার্বি ড্র করে সুপার কাপে শেষ চারের টিকিট নিশ্চিত হওয়ার পরেই লাল-হলুদ সাজঘরের গুমোট পরিবেশ উধাত্ত ।

eastbengal
কলকাতায় সেমিফাইনাল খেলতে চেয়ে চিঠি ইস্টবেঙ্গলের (ছবি: ইস্টবেঙ্গলের এক্স হ্যান্ডেল)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 1, 2025 at 10:48 PM IST

কলকাতা, 1 নভেম্বর: ডার্বি ভুলে সুপার কাপে সেমিফাইনালে চোখ অস্কার ব্রুজোর । বিমান বিভ্রাটে কলকাতা ফিরতে সমস্যায় পড়েছিলেন লাল-হলুদ ফুটবলাররা । শেষ পর্যন্ত মোহনবাগান দলের সঙ্গেই একই বিমানে কলকাতায় ফেরেন ইস্টবেঙ্গল খেলোয়াড়রা।

গতকালের ডার্বিতে রেফারির বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নিয়ে ক্ষোভ রয়েছে ইস্টবেঙ্গলের । ফুটবলাররা বিমানবন্দরে বসেও সেইসব নিয়ে আলোচনা করেন । তবে ডার্বি পেরিয়ে সেমিফাইনালে পৌঁছে যাওয়ায় সে সব এখন অতীত । এদিকে ম্যাচ শেষ হওয়ার পর মাঠেই দলের হেড অফ ফুটবলের সঙ্গে একপ্রস্থ আলোচনা সারেন ইস্টবেঙ্গলের শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার। পরে টিম হোটেলে কোচ অস্কার ব্রুজোর সঙ্গেও কথা বলেন তিনি। শেষ চারের টিকিট নিশ্চিত হওয়ার পরেই লাল-হলুদ সাজঘরের গুমোট পরিবেশ উধাত্ত ।

চলতি সুপার কাপের সেমিফাইনাল চলতি মাসের শেষ সপ্তাহে আয়োজিত হতে চলেছে ৷ ফাইনাল সম্ভবত হবে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে । গোয়ায় 25 অক্টোবর থেকে 22 নভেম্বর পর্যন্ত সুপার কাপ হওয়ার কথা থাকলেও সময়সীমা পরিবর্তন হয়েছে । পরিবর্তিত সূচি কবে ঘোষণা করা হবে, তা জানানো হয়নি । গোয়ায় সুপার কাপ আয়োজিত হলেও দর্শক সমাগম হয়নি । তাই সেমিফাইনাল কার্যত ফাঁকা গ্যালারিতে খেলার বদলে কলকাতায় খেলতে চেয়ে চিঠি দিয়েছে ইস্টবেঙ্গল ।

গত শনিবার ডেম্পোর বিরুদ্ধে সুপার কাপের প্রথম ম্যাচটি ড্র করার পর, সবথেকে 'খারাপ কোচের' তকমা পেয়েছিলেন অস্কার ব্রুজো । কিন্তু পরিস্থিতি বদলে যায় ডার্বির সাফল্যের পরে । 'শ্রেষ্ঠ কোচ' হয়ে গেলেন তিনি । চেন্নাইয়িনের বিরুদ্ধে বড় ব্যবধানে জয়ের কারণে, সুপার কাপের ডার্বিতে খেলতে নামার আগে কিছুটা সুবিধাজনক জায়গায় ছিলেন তিনি। ড্র করতে পারলেই সেমিফাইনালের টিকিট পাকা করার সুবিধে ছিল তাঁর দলের কাছে । আর ডার্বিতে সেটাই করে দেখালেন মিগুয়েল, রশিদরা ।

কিছুদিন আগেই শিল্ড ফাইনাল ডার্বিতে হারলেও শুক্রবার গোয়ায় সুপার কাপের ডার্বিতে ইতিবাচক ফুটবল খেলে ইস্টবেঙ্গল । ভয়ডরহীন ফুটবল উপহার দেন লাল-হলুদ ফুটবলাররা । অস্কার ব্রুজো বলেন, "দলকে নিয়ে অনেক সমালোচনা হয়েছিল । তাই কিছুটা চাপের মধ্যে ছিলাম আমরা। তবে আমি জানতাম, ফুটবলারদের নিয়ে কীভাবে এগিয়ে যেতে হবে । যা ফলাফল হয়েছে তাতে আমি খুশি ।"

ডার্বি ম্যাচে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন মহম্মদ রশিদ । সুপার কাপের সেমিফাইনালে যেতে পেরে যথেষ্ট খুশি তিনি । সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, "দল ডার্বিতে দারুণ পারফরম্যান্স করেছে । সেখানে অনেকটাই কৃতিত্ব কোচের । তিনি সবসময় আমাদের উৎসাহ দিয়েছেন। সেই কারণেই আমরা এই ফুটবলটা খেলতে পেরেছি ।"

লাল-হলুদ রক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন ধারাবাহিকভাবে পালন করে চলেছেন আনোয়ার আলি । ম্যাচ শেষে মাঠ ছাড়ার সময় তিনি জানান, গ্রুপের অন্যতম কঠিন ম্যাচে আমরা ভালো ফুটবল খেলেছি এবং সেমিফাইনালে জায়গা পাকা করেছি । এবার আমাদের লক্ষ্য সুপার কাপের শেষ দু'টি ম্যাচ জিতে ট্রফি ঘরে তোলা।

