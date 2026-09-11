চ্যাম্পিয়নশিপ রাউন্ডের শুরুতে ড্র, লিগের খেতাবি লড়াইয়ে ধাক্কা লাল-হলুদের

চ্যাম্পিয়নশিপ রাউন্ডের শুরুতে ড্র, লিগের খেতাবি লড়াইয়ে ধাক্কা লাল-হলুদের
বারাসতে সুপার সিক্সের অন্য ম্য়াচে ভবানীপুরকে 2-0 গোলে হারাল সাদা-কালো ব্রিগেড ৷
Published : September 11, 2026 at 7:05 PM IST
কলকাতা, 11 সেপ্টেম্বর: মোহনবাগানের সিনিয়র দলের বিরুদ্ধে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে ড্র করলেও কলকাতা লিগের পরবর্তী পর্বের শুরুটা ভালো হল না ইস্টবেঙ্গলের ৷ কলকাতা লিগে সুপার সিক্স বা চ্যাম্পিয়নশিপ রাউন্ডের প্রথম ম্যাচ গোলশূন্য ড্র করল লাল-হলুদ ৷ বলা ভালো সুপার সিক্সের প্রথম ম্যাচ ড্র করে খেতাবি লড়াইয়ে ধাক্কা খেল ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা ৷ অন্যদিকে সুপার সিক্স জমিয়ে দিল ইউনাইটেড এসসি এবং মহামেডান স্পোর্টিং ৷ বারাসতে সুপার সিক্সের অন্য ম্য়াচে ভবানীপুরকে 2-0 গোলে হারাল সাদা-কালো ব্রিগেড ৷ ফলে 5-1 গোলে জিতে চ্যাম্পিয়নশিপ রাউন্ডে যাত্রা শুরু করায় লিগ জয়ের পথে সুবিধাজনক জায়গায় মোহনবাগান ৷
যদিও মোহনবাগানের মতো সিনিয়র ফুটবলারদের নামিয়ে নয় ৷ ইস্টবেঙ্গল জুনিয়র ফুটবলারদের নিয়েই সুপার সিক্স শুরু করল ৷ ডার্বিতে ভালো ফলাফলের পরবর্তী ম্যাচে পয়েন্ট হারানোর একটা আশঙ্কা থাকে ৷ শুক্রবার যেন ময়দানের সেই প্রাচীন প্রবাদ আরও একবার সত্যি হল ৷ যে উজ্জীবিত ফুটবল গত সোমবার বারাসতে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে খেলেছিলেন অর্চিষ্মান বিশ্বাসের ছেলেরা, সেই মরিয়া ফুটবল শুক্রবার ইস্টবেঙ্গলের পারফরম্যান্সে দেখা যায়নি ৷ কোচ যেমন ম্য়াচ শেষে স্বীকার করে নিলেন আত্মতুষ্টি এই খারাপ ফুটবলের অন্যতম কারণ ৷ একইসঙ্গে অবশ্য চাকু মান্ডির অফিসের খেলা, বিজয় মুর্মুর কার্ড সমস্যা, মনোতোষ মাঝির ভাঙা নাকের সমস্যা এবং বিক্রম প্রধানের হ্যামস্ট্রিং চোট লাল-হলুদের সমস্যা বাড়াল ৷ সঙ্গে যুক্ত হল মাঠের খারাপ অবস্থা ৷
লাল-হলুদ কোচ অর্চিষ্মান বিশ্বাস জানালেন, গ্রুপ পর্বে ভালো ফলাফল সত্ত্বেও খেতাব তিনটি ম্যাচের পারফরম্যান্সে নির্ণয় হবে এটা মানা কঠিন ৷ যদিও লিগের সূচি নিয়ে তাঁর কোনও অভিযোগ নেই ৷ আপাতত বাকি দু'ম্যাচে জয় তুলে নেওয়াকেই পাখির চোখ করছেন তিনি ৷ শুক্রবার পুরো নব্বই মিনিটে ইস্টবেঙ্গলের পারফরম্যান্সে নজরকাড়ার মত কিছু নেই ৷ ডার্বির নায়ক মহম্মদ বিলাল ইউনাইটেড এসসি'র রক্ষণে আটকে রইলেন ৷ আকাশ হেমব্রমও একইভাবে প্রতিপক্ষ রক্ষণে পথ হারালেন ৷ ফলে লাল-হলুদ আক্রমণের যে ঝাঁঝ প্রতিপক্ষকে নাস্তানাবুদ করে সেটাই অদৃশ্য ৷ বিজয় মুর্মুর অভাব অনুভূত হল প্রতিপদে ৷
FT | Our C'ship Round opener ends in a stalemate.— East Bengal FC (@eastbengal_fc) September 11, 2026
We'll come back stronger 🆚 Mohammedan.#CFL pic.twitter.com/t16LXsYRNx
মহামেডান স্পোর্টিং'য়ের পর ইস্টবেঙ্গলকেও আটকে দিল ইউনাইটেড এসসি ৷ কোচ লালকমল ভৌমিক জানালেন তাঁরাও চ্যাম্পিয়ন হওয়ার চেষ্টা করবেন। সবমিলিয়ে চলতি কলকাতা লিগে সবচেয়ে বিশ্রী এবং বৈচিত্র্যহীন ফুটবল উপহার দিল ইস্টবেঙ্গল ৷ কঠিন সময়ে ম্যাচ বের করার মধ্যেই চ্যাম্পিয়ন হওয়ার রসদ লুকিয়ে থাকে ৷ ইস্টবেঙ্গল যা আজ করে দেখাতে পারেনি ৷ ফলে ড্র করে লিগের খেতাবি দৌড়ে বড়া ধাক্কা খেল তারা ৷