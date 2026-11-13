ডার্বিতে নেই আনোয়ার ! দিলজিতের কনসার্টের জেরে সূচি বদল ইস্টবেঙ্গলের
আগামী 21 ডিসেম্বর যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে নর্থ-ইস্ট ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে মুখোমুখি হওয়ার কথা ছিল হাবাসের দলের ৷ যা অনুষ্ঠিত হবে জানুয়ারিতে ৷
Published : November 13, 2026 at 4:04 PM IST
কলকাতা, 13 নভেম্বর: আনোয়ার আলিকে নিয়ে অস্বস্তি বেড়েই চলেছে ইস্টবেঙ্গলে ৷ আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের চিন্তা বাড়িয়ে আগামী 29 নভেম্বরের বড় ম্যাচে নেই ইস্টবেঙ্গল ডিফেন্ডার ৷ খুব স্বাভাবিকভাবেই তার আগে আগামী 20 নভেম্বর চলতি আইএসএলের প্রথম হোম ম্য়াচেও পাওয়া যাবে না তারকা ডিফেন্ডারকে ৷ যে ম্য়াচে স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লির মুখোমুখি হবে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা ৷
এমনকী এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ-টুয়ে লাল-হলুদের পরবর্তী ম্য়াচ আগামী 24 নভেম্বর ৷ সেই ম্য়াচেও রক্ষণে দিয়েগো জিভুলিচের নয়া সঙ্গীকে খুঁজে নেওয়ার গুরুদায়িত্ব এখন হাবাসের কাঁধে ৷ আনোয়ার আলিকে নিয়ে অস্বস্তির মধ্যে আইএসএলের একটি ম্য়াচের সূচিও বদলে গেল ইস্টবেঙ্গলের ৷ আগামী 21 ডিসেম্বর যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে নর্থ-ইস্ট ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে মুখোমুখি হওয়ার কথা ছিল হাবাসের দলের ৷ কিন্তু সংশ্লিষ্ট ম্য়াচটি অনুষ্ঠিত হবে আগামী 12 জানুয়ারি ৷ বৃহস্পতিবার সোশাল মিডিয়ায় সূচি পরিবর্তনের কথা ঘোষণা করেছে আইএসএল ৷ লাল-হলুদের ম্য়াচের সূচি পরিবর্তনের কারণ গায়ক-অভিনেতা দিলজিৎ দোসাঞ্জের কনসার্ট ৷ প্রসঙ্গত, কলকাতায় অনুষ্ঠানের জন্য দিলজিৎ প্রথমে ইডেন পছন্দ করেছিলেন ৷ সূত্রের খবর, অনুমতি পাওয়ার জন্য তিনি নাকি সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছিলেন ৷ এমনকী সিএবিতেও ফোন করেছিলেন তিনি ৷
কিন্তু বঙ্গ ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে ম্যাচের প্রস্তুতির কথা বলে স্টেডিয়াম দিতে অপারগ বলে জানিয়ে দেয়। এরপর যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে দিলজিতের জলসা আয়োজনের অনুমতি মেলে ৷ নানা কারণে ভারতীয় ফুটবলে যখন দৈন্যদশা, তখন এমন একটা ঘটনা দেশের ফুটবলকে আরও একটু পিছিয়ে দিল বৈকি ৷ 21 ডিসেম্বরের বদলে ঘরের মাঠে ইস্টবেঙ্গল হাইল্যান্ডার্সের বিরুদ্ধে 12 জানুয়ারি খেলবে বিকেল পাঁচটা থেকে ৷ সে যাইহোক, আন্তর্জাতিক বিরতিতে আপাতত ছুটিতে লাল-হলুদ ফুটবলাররা ৷ কয়েকজন ফুটবলার ভারতীয় দলের প্রতিনিধিত্ব করতে নিউজিল্যান্ড সফরে এবং সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে খেলছেন।
এদিকে নিউজিল্যান্ড সফরের প্রথম ম্য়াচে ভারতীয় দল বৃহস্পতিবার পাঁচ গোলে পরাজিত ৷ ইস্টবেঙ্গলের মতোই কিউয়ির দেশে ডিফেন্ডার আনোয়ার আলির অনুপস্থিতিতে ভারতীয় রক্ষণেরও কঙ্কালসার চেহারা আরও প্রকট হয়েছে ৷ এদিকে ইস্টবেঙ্গলের আসন্ন ম্যাচগুলোতে জিভুলিচের সঙ্গী কে হবেন ? সেটা বড় প্রশ্ন ৷ নাচো মনসালভে দলের সঙ্গে থাকলেও অল্প সময়ে কতোটা মানিয়ে নিতে পারবেন তা নিয়ে রয়েছে প্রশ্ন ৷ তাই স্প্যানিশ ডিফেন্ডারকে নিয়ে বেশি আশা না-করাই ভালো ৷ হাবাস চেন্নাইয়িন এফসি ম্যাচকে একটি খারাপ দিন বলে উল্লেখ করেছিলেন ৷ কিন্তু আনোয়ারের অনুপস্থিতিতে রক্ষণের বেহাল দশা কাটাতে দাওয়াই কী ? আগামী 15 নভেম্বর থেকে সেই উত্তর সমাধানে নামতে হবে স্প্যানিয়ার্ডকে ৷ কারণ ওইদিন থেকেই ফের অনুশীলন শুরু লাল-হলুদের ৷