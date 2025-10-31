ETV Bharat / sports

গোলশূন্য ডার্বি, ফুটবল বুদ্ধিতে টেক্কা দিয়ে সুপার ফোরে ইস্টবেঙ্গল

গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে দুই দলের সাফল্যেই লুকিয়ে ছিল শেষ চারের টিকিট। আর তাতে বাজিমাত করল লাল হলুদ শিবির ৷

Published : October 31, 2025 at 10:13 PM IST

2 Min Read
মারগাও, 31 অক্টোবর: ইস্টবেঙ্গলের ট্যাকটিক্যাল ফুটবলের সামনে নতজানু মোহনবাগান সুপারজায়ান্ট। শেষমেশ গোলশূন্য ডার্বি। গোলপার্থক্যে এগিয়ে থাকায় ইস্টবেঙ্গল পৌঁছে গেল শেষ চারে। আর মোহনবাগান সুপারজায়ান্টের সুপার কাপ জয়ের স্বপ্ন রয়ে গেল অধরাই।

বৃষ্টি ভেজা মাঠ সবসময়ই খেলার পক্ষে কঠিন। টানা বৃষ্টির ফলে মাঠ আরও অনুপযোগী হয়ে ওঠে। সেখানে ভালো ফুটবল খেলা প্রায় অসম্ভব। শুক্রবার সন্ধ্যায় গোয়ায় ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগান সুপারজায়ান্টের সুপার কাপ ডার্বি হল এমনই একটি মাঠে। বৃষ্টির কারণে মাঠের অবস্থা এতটাই খারাপ যে মনে হচ্ছিল কলকাতার দুই প্রধানকে ভুল করে কোনও একটি খাটালে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। অথচ ম্যাচটি দুই দলের কাছেই ছিল কোয়ার্টার সামিল। গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে দুই দলের সাফল্যেই লুকিয়ে ছিল শেষ চারের টিকিট। আর তাতে বাজিমাত করল লাল হলুদ শিবির ৷

অস্কার ব্রুজোঁ শেষ চারের টিকিট পেতে পাঁচ বিদেশি সমৃদ্ধ একাদশ নামালেন ৷ আবার ম্যাকলারেনকে সামনে রেখে অলড্রেট এবং আলবার্তোকে নিয়ে তিন বিদেশিতে প্রথম একাদশ সাজালেন হোসে মোলিনা। রক্ষণ সামলে আক্রমণ হানার ছকে দাপট দেখাল ইস্টবেঙ্গল। বিপিন সিংয়ের হেড পোস্টে লেগে প্রতিহত হওয়া ছাড়া মিগুয়েলের জোরালো শটও বাঁচান বিশাল কাইথ। আপুইয়ার একমাত্র শট ইস্টবেঙ্গলের গোলরক্ষককে তেমন কোনও কঠিন পরীক্ষার মুখে ফেলেনি।

বলতেই হবে প্রথমার্ধের নিয়ন্ত্রণ ছিল লাল হলুদের পায়ে। মাঝমাঠে মিগুয়েল-রশিদ-ক্রেসপোর দাপটে সবুজ মেরুন আক্রমণ ডানা মেলেনি। রাকিপ এবং জয় গুপ্তার কড়া ট্যাকেলের সামলে মনবীর সিং ও লিস্টন কোলাসোও দাগ কাটতে পারলেন না। তবে এটাও ঠিক, একাধিক ফাউল এবং কড়া ট্যাকেলের জেরে দুই দলের খেলা প্রত্যাশিত মানে পৌঁছতে পারল না।

বিরতির পরেও দাপট দেখাল সেই লাল হলুদ। বল দখল থেকে রক্ষণের বোঝাপড়ায় অস্কারের ছেলেরা সবুজ মেরুন আক্রমণকে থামালেন। গোল করার মতো বল পেলেন না ম্যাকলারেন। লিস্টন আর সাহালকে তুলে নিতে হল। পেত্রাতোস,কামিন্সকে নামিয়েও লাল হলুদ প্রাচীরে ফাটল ধরাতে পারেনি মোহনবাগান সুপারজায়ান্ট।

সতীর্থদের দারুণ সঙ্গ দিলেন ইস্টবেঙ্গলে নবাগত হিরোশিও। নির্ধারিত সময়ের অল্প সময় আগে সওল ক্রেসপো চোট পেয়ে বাইরে চলে চলে গেলেও রক্ষণ বিভাগকে নেতৃত্ব দিলেন শৌভিক ৷ সবমিলিয়ে ডার্বি শেষে শেষ চারে ইস্টবেঙ্গল। এফসি গোয়ার পরে দ্বিতীয় দল হিসেবে শেষ চারে পৌঁছে গেলেন অস্কার ব্রুজোঁর ছেলেরা।

