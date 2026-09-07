সিনিয়র দল নামিয়েও জিততে ব্যর্থ মোহনবাগান, বারাসতে লিগের বড় ম্য়াচ ড্র

সিনিয়র দল নামিয়েও জিততে ব্যর্থ মোহনবাগান, বারাসতে লিগের বড় ম্য়াচ ড্র
দু'দশক বাদে বারাসতে অনুষ্ঠিত লিগের ডার্বিতে সিনিয়র মোহনবাগানকে রুখে দিল জুনিয়র ইস্টবেঙ্গল ৷
Published : September 7, 2026 at 7:21 PM IST
বারাসত, 7 সেপ্টেম্বর: ডুরান্ড ডার্বিতে চার গোল হজম এখনও টাটকা ৷ তাই সিনিয়র দলের ফুটবলারদের নামিয়ে সোমবারের কলকাতা ডার্বিটা যেনতেন প্রকারে জিততে চেয়েছিল মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট ৷ পক্ষান্তরে চ্য়াম্পিয়ন্স লিগ-টু'য়ের কথা মাথায় রেখে লিগের ডার্বিতে সিনিয়রদের না-ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন আন্তোনিও লোপেজ হাবাস ৷ ফলত সবুজ-মেরুনের কাছে লড়াইটা বেশ সহজ হয়ে গিয়েছিল ৷ কিন্তু ইস্টবেঙ্গলের দামাল ছেলেদের লড়াইয়ের সামনে হুল ফোটাতে পারল কই সাহাল, আপুইয়া, শুভাশিস, মনবীরদের নিয়ে গড়া দল ৷ দু'দশক বাদে বারাসতে অনুষ্ঠিত লিগের ডার্বিতে সিনিয়র মোহনবাগানকে রুখে দিল জুনিয়র ইস্টবেঙ্গল ৷ বড় ম্য়াচ শেষ হল 1-1 গোলে ৷
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