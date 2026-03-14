শেষ মুহূর্তে গোল খেয়ে ফের পয়েন্ট নষ্ট, গো-ব্যাক শুনলেন ইস্টবেঙ্গল কোচ

শেষ মুহূর্তে গোল খেয়ে ফের পয়েন্ট নষ্ট, গো-ব্যাক শুনলেন ইস্টবেঙ্গল কোচ
টানা তিন ম্য়াচে সাত পয়েন্ট নষ্ট ৷ গ্য়ালারি থেকে গালিগালাজ উড়ে এল ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার ব্রুজোঁর জন্য ৷
Published : March 14, 2026 at 8:23 PM IST
কলকাতা, 14 মার্চ: স্বস্তি নামল না লাল-হলুদে ৷ চলতি আইএসএলে ফের পয়েন্ট নষ্ট ইস্টবেঙ্গলের ৷ টানা তিন ম্যাচে সাত পয়েন্ট নষ্ট করে ভালো কিছু করার সম্ভাবনাও কার্যত শেষ ৷ ফলত আইএসএলে প্রথম পাঁচ ম্যাচ পর গো-ব্যাক ধ্বনি ফিরল লাল-হলুদ গ্যালারিতে ৷
কেরালা ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে পুরো নব্বই মিনিটই হাসিমুখের বদলে উৎকণ্ঠায় সময় কাটালেন সদস্য-সমর্থকরা ৷ স্বস্তি ফেরানোর বদলে শেষ মুহূর্তে গোল হজমে 1-1 গোলে ড্র করে ফিরল ইস্টবেঙ্গল ৷ যে ফলাফলের প্রাপ্তি হিসেবে কোচ পেলেন সমর্থকদের গালিগালাজ ৷ শনিবাসরীয় যুবভারতীতে ইস্টবেঙ্গল এদিন প্রথমার্ধে 1-0 গোলে এগিয়ে ছিল ৷ 10 মিনিটে পেনাল্টি থেকে একমাত্র গোলটি করেন ইউসেফ এজ্জেজারি ৷ চলতি আইএসএলে পাঁচ নম্বর গোলটি করে ফেললেন তিনি ৷ শুরুতে এগিয়ে গেলেও ইস্টবেঙ্গল ব্রিগেডের আক্রমণের ঝাঁঝ এদিন সেভাবে দেখতে পাওয়া যায়নি ৷ উল্টে একাধিক গোলের সুযোগ নষ্ট করে কেরালা ব্লাস্টার্সকে ম্যাচে ফেরার সুযোগ করে দেয় অস্কার ব্রুজোঁ ব্রিগেড ৷
কঠিন ম্যাচ হোক কিংবা কঠিন সময়, সুযোগ নষ্ট সমস্যা জটিল করে ৷ ইস্টবেঙ্গল সেই সমস্যারই শিকার ৷ একাদশে প্রত্যাবর্তন করা ইস্টবেঙ্গল অধিনায়ক সাউল ক্রেসপো 18 মিনিটে গোল করার একটি সুবর্ণ সুযোগ পেয়েছিলেন ৷ কিন্তু তাঁর শট লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় ৷ ওই সময় গোলটি করে ফেললে স্টেডিয়ামে উপস্থিত 13 হাজারের মতো দর্শক উৎকণ্ঠায় থাকতেন না ৷ ম্য়াচ শেষে জয়ধ্বনির বদলে গালিগালাজ করে মাঠ ছাড়তেন না ৷
অন্যদিকে টানা চারটি হারের ধাক্কা সামলে যথেষ্ট সপ্রতিভ ফুটবল খেলল কেরালা ব্লাস্টার্স ৷ 44 মিনিটে প্রায় সমতা ফেরানোর মত পরিস্থিতি তৈরি করে ফেলেছিল তারা ৷ সত্যি বলতে পেনাল্টি না-পেলে হয়তো লাল-হলুদ ব্রিগেডই বেশি চাপে থাকত ৷ সময় যত গড়িয়েছে ইস্টবেঙ্গল প্রতিপক্ষের উপর আক্রমণের ঝড় তোলার পরিবর্তে ক্রমাগত পিছিয়ে পড়েছে ৷ অন্যদিকে বারবার লাল-হলুদ রক্ষণকে অস্বস্তিতে রেখে গিয়েছে কেরালা ৷ যার ফল তারা পায় একেবারে ম্য়াচের শেষ লগ্নে ৷
92 মিনিটে কর্নার থেকে বিনা বাধায় হেড করে দলকে সমতায় ফেরান মহম্মদ আজসল ৷ ম্যাচের সেরাও তিনি। আইএসএলের শুরুতে ঝলমলে ইস্টবেঙ্গলকে দেখে স্বপ্ন জেগেছিল সমর্থকদের মনে ৷ তারপর হার এবং জোড়া ড্র'য়ে সাত পয়েন্ট নষ্ট ৷ পয়েন্ট টেবিলে আট পয়েন্ট নিয়ে তিন নম্বরে উঠে এলেও তা ক্ষণস্থায়ী ৷ ইস্টবেঙ্গলকে আরও নড়বড়ে দেখাচ্ছে বৈচিত্র্যহীন ফুটবলের জন্য ৷ দু'টো ম্যাচে প্রথমে গোল করে এগিয়ে থাকা অবস্থায় হেরে এবং ড্র করে ফিরল দল ৷ সমর্থকদের গো-ব্যাক আওয়াজের মাঝে অস্কার খেলা শেষের পর সাজঘরে ফিরলেন ফুটবলারদের রেখে ৷ নিঃসন্দেহে টানা পয়েন্ট নষ্টে আরও ঝড়ের মুখে স্প্যানিয়ার্ড ৷ সবমিলিয়ে কোচ বদলের হাওয়া জোরালো হচ্ছে ইস্টবেঙ্গলে ৷