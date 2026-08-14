কলকাতা লিগে টানা দ্বিতীয় ড্র, শীর্ষস্থান পুনরুদ্ধারের সুযোগ হাতছাড়া ইস্টবেঙ্গলের

কলকাতা লিগে টানা দ্বিতীয় ড্র, শীর্ষস্থান পুনরুদ্ধারের সুযোগ হাতছাড়া ইস্টবেঙ্গলের
ছয় ম্য়াচে 14 পয়েন্ট নিয়ে এই মুহূর্তে পয়েন্ট তালিকায় দ্বিতীয়স্থানে লাল-হলুদ ৷ 17 পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে ভবানীপুর ৷
Published : August 14, 2026 at 7:03 PM IST
কলকাতা, 14 অগস্ট: গত ম্য়াচে বিএসএস স্পোর্টিং ক্লাবের বিরুদ্ধে চলতি কলকাতা লিগে প্রথম হোঁচট খেতে হয়েছিল দলকে ৷ তবে প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও 1-3 পিছিয়ে থেকে একটি পয়েন্ট জোগাড় করে নেওয়ায় প্রশংসিত হয়েছিল ইস্টবেঙ্গলের লড়াকু ফুটবল ৷ যদিও গ্রুপ-এ'তে শীর্ষস্থান হাতছাড়া হয়েছিল ডিফেন্ডিং চ্য়াম্পিয়নদের ৷ শুক্রবার ষষ্ঠ ম্য়াচে ফের ড্র করে শীর্ষস্থান পুনরুদ্ধারের সুযোগ হাতছাড়া করল অর্চিষ্মান বিশ্বাসের ছেলেরা ৷
শুক্রবার শক্তিশালী ভবানীপুর ক্লাবের মুখোমুখি হয়েছিল ইস্টবেঙ্গল ৷ যে ভবানীপুর দিনকয়েক আগে 2-1 গোলে হারিয়েছে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট'কে ৷ এদিন শীর্ষস্থান দখলের লড়াইয়ে ভবানীপুরের বিরুদ্ধে পিছিয়ে পড়েছিল লাল-হলুদও ৷ কিন্তু শেষ পর্যন্ত গতবারের চ্য়াম্পিয়নদের এক পয়েন্ট এনে দিল অনন্থুর গোল ৷
ইস্টবেঙ্গল মাঠে এদিন ম্য়াচের প্রথমার্ধ গোলশূন্য ৷ 34 মিনিটে ইস্টবেঙ্গলের প্রাক্তন গোলরক্ষক আদিত্য পাত্র'র দুরন্ত সেভ দুর্গ অক্ষত রাখে ভবানীপুরের ৷ দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই অবশ্য পিছিয়ে পড়ে লাল-হলুদ ৷ দূরপাল্লার লবে ইস্টবেঙ্গল'কে পিছিয়ে দেন ক্লাবের আরেক প্রাক্তনী শ্যামল বেসরা ৷ সেই গোলের পর মনে হয়েছিল মোহনবাগানের পর ইস্টবেঙ্গল'কেও বুঝি ধরাশায়ী করতে চলেছে রঞ্জন চৌধুরীর ছেলেরা ৷ কিন্তু 52 মিনিটে দুরন্ত গোলে ইস্টবেঙ্গলকে সমতায় ফেরান অনন্থু ৷ বক্সের বাইরে থেকে নেওয়া তাঁর বাঁ-পায়ের ভলিতে সমতাসূচক গোল চোখের আরাম। বাকি সময়ে ম্য়াচের নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি ছিল লাল-হলুদের পায়ে ৷ ভবানীপুর রক্ষণে একের পর এক আক্রমণ আছড়ে পড়তে থাকে। ফলত দ্বিতীয় গোলের মুখ প্রায় খুলে ফেলেছিল ইস্টবেঙ্গল ৷ কিন্তু 72 মিনিটে অনন্থুর আরেকটি প্রয়াস ক্রসবারে প্রতিহত হয় ৷
ইস্টবেঙ্গল মাঠে শীর্ষে ওঠার লড়াইয়ে এদিন উত্তেজনা ছড়াল দুই ডাগ-আউটেও ৷ ভবানীপুরের ফিজিও কুণাল ঘোষ ক্রমাগত কটূক্তি করে লাল-কার্ড দেখলেন ৷ মেজাজ হারিয়ে হলুদ-কার্ড দেখলেন দুই দলের কোচও ৷ ভবানীপুর কোচ রঞ্জন চৌধুরী রেফারিং এবং সূচি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন ম্য়াচ শেষে ৷ দুই প্রধানের বিরুদ্ধে পরপর খেলা নিয়ে তাঁর আপত্তি ৷ পক্ষান্তরে ইস্টবেঙ্গল কোচ অর্চিষ্মান বিশ্বাসের মুখে দলের প্রশংসা ৷ তবে রেফারিং নিয়ে সরব তিনিও ৷ ইস্টবেঙ্গলের আকাশ হেমব্রম এদিন চোট পেয়ে মাঠ ছাড়েন ৷
শুক্রবার ম্যাচের পর সাত ম্য়াচ থেকে 17 পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ-এ'তে ভবানীপুর সবার উপরে ৷ এক ম্যাচ কম খেলে ছয় ম্যাচে 14 পয়েন্ট নিয়ে ইস্টবেঙ্গল দু'নম্বরে ৷ শীর্ষে ওঠার লড়াইয়ে দু'দলের হাড্ডাহাড্ডি ম্যাচ দেখতে হাজার তিনেক দর্শক এদিন ভিড় করেছিলেন মাঠে ৷ কিন্তু দু'টো দর্শনীয় গোল ছাড়া সেই অর্থে বলার মতো কিছু নেই।