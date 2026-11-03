AFC-তে টিকে থাকার লড়াই, টানা ম্যাচের ক্লান্তি ভুলে আল সিবের বিরুদ্ধে নামছে ইস্টবেঙ্গল
AFC Asian Championship 2: নামের ওজন নয়, আল সিবের বিরুদ্ধে দল বাছাইয়ে হাবাসের কাছে গুরুত্ব পাচ্ছে পরিস্থিতি ও প্রয়োজন ৷
Published : November 3, 2026 at 2:30 PM IST
কলকাতা, 3 নভেম্বর: সাতদিনের মধ্যে একই প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দ্বিতীয়বার মুখোমুখি হতে হচ্ছে ৷ তবে প্রেক্ষাপট বদলাচ্ছে ৷ এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ-2 এর হোম ম্যাচে মঙ্গলবার ইস্টবেঙ্গলের প্রতিপক্ষ ওমানের ক্লাব আল সিব ৷ সাতদিন আগে ওমানের মাটিতে ট্যাকটিক্যাল ডুয়েলে গোলশূন্য ড্র করেছে ইস্টবেঙ্গল ৷ এবার ঘরের মাঠে খেলা ৷ আশা বাঁচিয়ে রাখতে জয়ই একমাত্র পথ ৷ অধিনায়ক মহম্মদ রশিদকে পাশে নিয়ে লাল-হলুদ কোচ আন্তেনিও লোপেজ হাবাস জানাচ্ছেন, তাঁর দল তৈরি ৷
তবে, আইএসএল এবং এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ-2’তে সমান্তরালভাবে খেলা কঠিন ৷ যদিও তিনি বা তাঁর দলের কোনও সদস্য অজুহাত দিতে নারাজ ৷ বরং চ্যালেঞ্জটা জিততে চাইছেন তাঁরা ৷ এই ধরনের পরিস্থিতিতে ওয়ার্ক লোড ম্যানেজমেন্ট বিরাট ভূমিকা পালন করে ৷ তার জন্য রোটেশন পদ্ধতির প্রয়োগ জরুরি ৷
যা নিয়ে হাবাস বলছেন, "রোটেশন পদ্ধতি প্রয়োগ করব ৷ তবে একটা দলের সত্তর শতাংশ বদল করলে, ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে ৷ আমার দলে প্রতিটি ফুটবলারই গুরুত্বপূর্ণ এবং সমান ৷ তাই ম্যাচের আগে ফুটবলারদের দেখে নিয়ে একাদশ গড়ব ৷"
টানা খেলে চলেছে ইস্টবেঙ্গল ৷ ক্লান্ত হয়ে পড়ার কথা ওমানে বসেই বলেছিলেন হাবাস ৷ ঘরের মাঠে আল সিবের বিরুদ্ধে নামার আগে লাল-হলুদ কোচ বলছেন, "টানা খেলার ক্লান্তি রয়েছে ৷ দলকে রিহ্যাবের পরে ট্রেনিং করেই ম্যাচ খেলতে হচ্ছে ৷ ভুলত্রুটি শোধরানোর সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে না ৷" তবে, এনিয়ে অভিযোগ না-করে ভারসাম্য রক্ষা করার চেষ্টা করছেন তিনি ৷ মঙ্গলবার এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ-2 এর ম্যাচ খেলেই 7 নভেম্বর চেন্নাইয়ে চেন্নাইয়িন এফসি-র বিরুদ্ধে আইএসএল-এর ম্যাচ খেলতে হবে ইস্টবেঙ্গলকে ৷
ইস্টবেঙ্গলের আক্রমণে এডমুন্ড এবং ডেভিড রেগুলার প্লেয়ার হিসাবে শুরু করছেন ৷ একে লোবা, জোলিনস্কি প্রথম একাদশে সুযোগ পাচ্ছেন না ৷ বিদেশিদের বসিয়ে ভারতীয় স্ট্রাইকারের ওপর আস্থাকে অনেকেই নানাভাবে ব্যাখ্যা করছেন ৷ হাবাস বলছেন, নামের ভারে প্রথম একাদশে সুযোগ পাওয়া যাবে না ৷ একই সঙ্গে বুঝিয়ে দিয়েছেন, তিনি একটা দল নিয়ে কাজ করেন ৷ কোনও বিশেষ কয়েকজনের জন্য নয় ৷ এএফসি এবং আইএসএল-এর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে ফুটবলারদের শারীরিক সক্ষমতার দিক থেকে ৷ সেই মতো খেলার ছক অনুযায়ী ফুটবলার বাছতে হয় বলে জানাচ্ছেন হাবাস ৷
কোচের কথার প্রতিধ্বনি অধিনায়ক মহম্মদ রশিদের গলাতেও ৷ অধিনায়ক হিসেবে এএফসি-র বাকি তিনটি ম্যাচ নিয়ে একসঙ্গে চিন্তা করছেন না তিনি ৷ বদলে একটি করে ম্যাচ নিয়ে ভাবতে চান ৷ তাই মঙ্গলবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে আল সিবের বিরুদ্ধে ম্যাচকে ফাইনাল বলছেন রশিদ ৷