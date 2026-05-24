ব্রুজোঁকে রেখেই আগামী মরশুমের ভাবনা, ভারতসেরা হয়ে বাগানকে কটাক্ষ ইস্টবেঙ্গল শীর্ষকর্তার

ব্রুজোঁকে রেখেই আগামী মরশুমের ভাবনা, ভারতসেরা হয়ে বাগানকে কটাক্ষ ইস্টবেঙ্গল শীর্ষকর্তার
মোহনবাগান না-ছাড়লেও ইউনিটি কাপের জন্য ফুটবলার ছাড়ল ইস্টবেঙ্গল ৷ চোটের জন্য কেবল গেলেন না আনোয়ার আলি ৷
Published : May 24, 2026 at 3:40 PM IST
কলকাতা, 24 মে: দেশের ফুটবল মরশুম শেষ হতে না-হতেই ফেডারেশনের সঙ্গে সংঘাতের পথে হাঁটল মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট ৷ রবিবার ভোররাতে 25 সদস্যের দল নিয়ে ইউনিটি কাপ খেলতে ইংল্যান্ডে উড়ে যাওয়ার কথা ছিল ভারতীয় ফুটবলের দলের ৷ কিন্তু শেষ মুহূর্তে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট তাদের সাতজন ফুটবলারকে ইউনিটি কাপে অংশগ্রহণের অনুমতি দিল না ৷ ফলত 18 জনের দল নিয়ে উড়ে গেলেন খালিদ জামিল ৷
যেহেতু ফিফা উইন্ডো নয়, তাই ইউনিটি কাপে ফুটবলাররা চোট পেলে তাঁদের চিকিৎসার খরচ কি ফেডারেশন বহন করবে ? জানতে চেয়েছিল মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট ৷ কিন্তু কোনও উত্তর না-মেলায় সাত ফুটবলারকে ডেকে নিল মোহনবাগান ম্যানেজমেন্টের ৷ সবমিলিয়ে আইএসএল শেষ হতেই সবুজ-মেরুব বনাম ফেডারেশনের লড়াই অন্য মাত্রা পেল ৷ এই অবস্থায় অবশ্য ভিন্ন অবস্থান ইস্টবেঙ্গলের ৷ লাল-হলুদের শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার জানিয়েছেন, দেশের প্রয়োজনে ফুটবলার ছাড়ার পরম্পরা ইস্টবেঙ্গলের রয়েছে ৷ সেটাই বজায় রাখা হচ্ছে ৷
তবে আনোয়ার আলি চোটের কারণে যাচ্ছেন না ৷ সেটা আগেই জানানো হয়েছিল বলে মত দেবব্রত সরকারের ৷ তিনি বলেন, "চোট-আঘাত খেলার অঙ্গ ৷" পাশাপাশি আইএসএল শেষে ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে লগ্নিকারী সংস্থা বিচ্ছেদের পথে হাঁটতে চলেছে বলে যে জল্পনা তৈরি হয়েছিল, তাকে প্রশ্রয়ই দিলেন না তিনি ৷ দেবব্রত সরকার জানিয়েছেন, এমন কোনও কথা তাঁদের অন্তত জানা নেই ৷ বরং নতুন মরশুমে অস্কার ব্রুজোঁকেই কোচ হিসেবে দেখতে ইস্টবেঙ্গল যে সর্বতভাবে আগ্রহী, তা স্পষ্ট করলেন লাল-হলুদ শীর্ষকর্তা ৷ এই মুহূর্তে গোয়ায় রয়েছেন ব্রুজোঁ ৷ ফিরলে লগ্নিকারী সংস্থার তরফে কোচের সঙ্গে নতুন মরশুম নিয়ে কথা হবে ৷ দুই তরফই তাদের ভাবনার কথা জানাবে ৷ তবে ব্রুজোঁকে রেখেই যে আগামী মরশুমে দল গড়ার ভাবনা ইস্টবেঙ্গলের, তা স্পষ্ট করেছেন শীর্ষকর্তা ৷
পাশাপাশি আইএসএল জিতে পড়শি মোহনবাগানকে টিপ্পনী দিতে ছাড়েননি দেবব্রত সরকার ৷ মোহনবাগানের চারবার আইএসএল জয়কে কটাক্ষ করে তিনি জানান, বৃষ্টিভেজা রাতে কোনও ব্যক্তির ছাতার তলায় আশ্রয় নিলে সেই ছাতার মালিক হওয়া যায় না ৷ একইসঙ্গে দেবব্রত সরকার জানিয়েছেন, সঞ্জীব গোয়েঙ্কা ইস্টবেঙ্গলের কাছেই প্রথম প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলেন ৷ কিন্তু সেই প্রস্তাবে ক্লাবের অস্তিত্ব হারানোর শঙ্কা ছিল ৷ তাই সেটা তাঁরা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন বলে জানান লাল-হলুদ শীর্ষকর্তা ৷ বর্তমান লগ্নিকারী সংস্থার সঙ্গে তাঁদের চুক্তির কাগজপত্র সমর্থক-সদস্যদের জন্য ক্লাবে রাখা ছিল বলে জানান তিনি ৷ কিন্তু মোহনবাগান কি লগ্নিকারী সংস্থার সঙ্গে চুক্তির কাগজ সমর্থকদের সামনে আনতে পারবে ? প্রশ্ন তুলেছেন তিনি ৷