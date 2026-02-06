আইএসএল কোথায় খেলবে ইস্টবেঙ্গল ? জল্পনা বাড়ালেন শীর্ষকর্তা

আইএসএল কোথায় খেলবে ইস্টবেঙ্গল ? জল্পনা বাড়ালেন শীর্ষকর্তা
ফেডারেশনের তরফে জানতে চাওয়া হলে ইস্টবেঙ্গল যুবভারতীকেই হোমগ্রাউন্ড দেখিয়েছে ৷
Published : February 6, 2026 at 5:45 PM IST
কলকাতা, 6 ফেব্রুয়ারি: যুবভারতীর পরিবর্তে কিশোরভারতীতে ইমামি ইস্টবেঙ্গল ম্যাচ আয়োজন করলে দেখতে যাবেন না ক্লাব-কর্তারা ৷ জানিয়ে দিলেন ক্লাবের শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার ৷ আইএসএলে ইস্টবেঙ্গলের হোমগ্রাউন্ড যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন না কিশোরভারতী স্টেডিয়াম, তা নিয়ে জল্পনা চলছিল ৷ যদিও ফেডারেশনের তরফে জানতে চাওয়া হলে ইস্টবেঙ্গল যুবভারতীকেই হোমগ্রাউন্ড দেখিয়েছে ৷ এত কিছু সত্ত্বেও কিশোরভারতী স্টেডিয়ামে ইস্টবেঙ্গল তাঁদের আটটি ম্যাচ খেলবে বলে রটনা ৷
এ প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করা হলে ইস্টবেঙ্গল শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার অবশ্য জানালেন তিনি কিছুই জানেন না ৷ তাঁর কথায়, "আমার কাছে এরকম কোনও খবর নেই যে ইস্টবেঙ্গল কিশোরভারতীতে আইএসএল খেলবে ৷ আমি যতটুকু জানি ইস্টবেঙ্গল যুবভারতীতেই খেলবে ৷ মাঝেমধ্যে এক-আধটা ম্যাচ হলে সেটা আলাদা ব্যাপার ৷ যুবভারতীতে যদি অন্য ম্যাচ হয় তবে যেতে পারি ৷ কিন্তু সদস্য সমর্থকদের বাদ দিয়ে কখনোই যাব না ৷ তবে আমার বিশ্বাস ইমামি কখনোই এমনটা করবে না ৷"
কিশোরভারতীতে খেলা কেন সমস্যার তা নিয়েও মুখ খুলেছেন দেবব্রত সরকার ৷ তিনি বলেন, "আমাদের জন্য খুব কঠিন ৷ কারণ আমাদের ক্লাব সদস্যদের নিয়ে ৷ মেম্বারদের টিকিট না-দিয়ে খেলা দেখার সুযোগ না-দিয়ে আমরা কিশোরভারতীতে চলে যাব তা হতে পারে না ৷ কারণ, আইএসএল ঘিরে সারা বছর ধরে যা ডামাডোল চলেছে তার মধ্যে একমাত্র ইস্টবেঙ্গল ক্লাবই বলেছে আইএসএল হবে ৷ ইস্টবেঙ্গল সভ্য-সমর্থকরা ম্যাচ উপভোগ করবে বলে অপেক্ষা করেছে ৷ 6,000 দর্শকের ভিতরে আমরা সদস্যদের কী টিকিট দেব, সমর্থকদের কী বার্তা দেব ? স্পনসরদের কী দেব ? অতিথিদের কী দেব ? সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষদের কাছে টিকিট পৌঁছে দিতে হয়, তাদের কী দেব? মনে হয় না আমাদের কোম্পানি এটা করবে ৷ তাদের তো একটা নির্দিষ্ট বাজেট ছিল ৷ এর বাইরে যাবে বলে মনে হয় না ৷"
একইসঙ্গে ইস্টবেঙ্গলের দায়িত্ব ছাড়তে চাইছে ইমামি, এমন একটা কানাঘুষো শোনা যাচ্ছে ৷ লাল-হলুদ শীর্ষকর্তা তেমন ইঙ্গিতকে নস্য়াৎ করলেন না ৷ তবে ইমামির সঙ্গে ইস্টবেঙ্গলের গাঁটছড়া এখনই খুলছে না ৷ বিকল্প ইনভেস্টরের সন্ধান না-পাওয়া পর্যন্ত ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে থাকবে ইমামি, নিশ্চিত করলেন দেবব্রত সরকার ৷ তিনি বলেন, "আমরা ইমামির কাছে দারুণভাবে ঋণী ৷ যে সময় তাঁরা এসে আমাদের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছেন মুখ্যমন্ত্রীর অনুরোধে এবং এখনও মনীশ বাবু, আদিত্য বাবুরা বলছেন, যতদিন আপনারা বিকল্প না-পাচ্ছেন ততদিন আমরা কিন্তু চালিয়ে যাব।"
সূত্রের খবর ইস্টবেঙ্গল ক্লাব বিকল্প হিসেবে একজন ইনভেস্টর বা লগ্নিকারীর উপর নির্ভর না-করে সাত ইনভেস্টরের একটি পুল তৈরির চেষ্টা করছে ৷ এমনকী ভবিষ্যতে আইএসএলের ম্যাচ নিজেদের মাঠে আয়োজনের ভাবনাও রয়েছে ৷ সে কথা মাথায় রেখেই কর্পোরেট লাউঞ্জ, কনফারেন্স রুম-সহ অত্যাধুনিক পরিকাঠামো তৈরি হচ্ছে ৷ বার, রেস্তরাঁ এমনকি অ্যাস্ট্রোটার্ফ প্রস্তুত সেই কারণেই করা হয়েছে ৷