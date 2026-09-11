'অস্কার ব্রুজোঁ জিন্দাবাদ', আইএসএল দেওয়া কোচের বিস্ফোরক অভিযোগ সত্ত্বেও নিরুত্তাপ লাল-হলুদ কর্তা

'অস্কার ব্রুজোঁ জিন্দাবাদ', আইএসএল দেওয়া কোচের বিস্ফোরক অভিযোগ সত্ত্বেও নিরুত্তাপ লাল-হলুদ কর্তা
সোশাল মিডিয়ায় ইস্টবেঙ্গল ম্য়ানেজমেন্টের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অস্কার ব্রুজোঁর মন্তব্যে মৌনতা ভাঙলেন ক্লাবের শীর্ষকর্তা ৷
Published : September 11, 2026 at 8:27 PM IST
কলকাতা, 11 অগস্ট: নিজেদের ইস্টবেঙ্গল সমর্থক হিসেবে দাবি করা এক ট্যুইটার পেজের তরফে কোনও মন্তব্যকে ঘিরে বিষয়টির সূত্রপাত ৷ যা গড়াল অনেকদূর ৷ যার নির্যাস হল যে দলকে কয়েকমাস আগে ভারতসেরা করে গিয়েছেন অস্কার ব্রুজোঁ, সেই ক্লাবের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে আচমকা ফোঁস করে উঠলেন স্প্যানিশ কোচ ৷ ব্রুজোঁর হয়ে কথা বলতে আসরে তাঁর দুই সহকারি জ্য়াভিয়ার স্যাঞ্চেজ এবং আদ্রিয়ান রুবিও ৷ ইস্টবেঙ্গলের থেকে তাঁদের পারিশ্রমিক বকেয়ার মতো অভিযোগ ব্রুজোঁর সহকারিরা এনেছিলেন গতকালই ৷ আর শুক্রবার একধাপ এগিয়ে ব্রুজোঁ বিস্ফোরক সব অভিযোগ করলেন এক লাল-হলুদ কর্তার বিরুদ্ধে ৷ নাম না-করে টুইটে তাঁকে 'মাস্টার' হিসেবে অভিহিত করেছেন বর্তমানে ইন্দোনেশিয়ার ক্লাব ভয়ঙ্করা এফসি'র কোচ ৷
অস্কারের ঠিক কী অভিযোগ ? সংশ্লিষ্ট ফ্যানবেসের সঙ্গে সোশাল মিডিয়ায় অস্কার ও তাঁর দলবলের মতানৈক্যের সঙ্গে যে ক্লাব কোনওভাবেই জড়িয়ে নেই, তা স্পষ্ট করতে বৃহস্পতিবার ইস্টবেঙ্গলের তরফে একটি আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেওয়া হয় ৷ সেই বিবৃতির কমেন্টে গিয়ে ব্রুজোঁ এদিন লেখেন, "একাধিকবার ইস্টবেঙ্গল সাজঘর থেকে মাস্টারকে আমি বের করে দিয়েছি ৷ তাঁর কাজ ছিল সাজঘরে এসে প্লেয়ার এবং কোচিং স্টাফের সদস্যদের সমালোচনা ৷ মরশুমের ফাইনাল ম্য়াচের আগে মাস্টার কোচিং স্টাফের একাধিক সদস্যকে জানিয়েছিল রেফারি আমাদের দিকেই থাকবে ৷ যে দাবিটা পরে ভিত্তিহীন বলে প্রমাণিত হয় ৷ যারা ম্যাচটা দেখেছেন তারা জানেন রেফারি ম্য়াচটা নিরপেক্ষভাবে খেলিয়েছিলেন ৷ সবমিলিয়ে ভিতরে ভিতরে একটা ভুল তথ্য পরিবেশন করার চেষ্টা চলছিল ৷"
ব্রুজোঁর মন্তব্যের এই 'মাস্টার'টি কে ? প্রাক্তন কোচের এহেন বিস্ফোরক অভিযোগের বিরুদ্ধে ক্লাবেরই বা কী বক্তব্য ? শুক্রবার এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল ইস্টবেঙ্গল শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকারকে ৷ তিনি অবশ্য বিষয়টি নিয়ে নিরুত্তাপ ৷ বরং তাঁর কথায়, "এখন ক্লাবে অস্কার ব্রুজোঁর অস্তিত্ব কী ? অস্কার ব্রুজোঁ ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের নয়নের মণি ৷ ও আমাদের আইএসএল দিয়েছে ৷ আমরা সবাই ওকে হৃদয়ে রাখব ৷ ও কী বলছে তা নিয়ে আমাদের কোনও বক্তব্য নেই ৷"
মাস্টার কে ? এই প্রশ্নের উত্তরে দেবব্রত সরকার বলেন, "এগুলো নিয়ে কোনও মন্তব্য করব না ৷ অস্কার ব্রুজোঁ জিন্দাবাদ ৷" রেফারিং নিয়ে ব্রুজোঁ'র ভয়ঙ্কর অভিযোগকে উড়িয়ে দিয়ে লাল-হলুদ কর্তা জানান, সংবাদমাধ্যমের কাছে এগুলো অভিযোগ বলে মনে হতে পারে কিন্তু তাঁর কাছে এসব কিছুই নয় ৷