ব্যারেটোর দলের বিরুদ্ধে রবিবার লিগ অভিযান শুরু ইস্টবেঙ্গলের, দ্বিতীয়দিন নামছে বাগান

ব্যারেটোর দলের বিরুদ্ধে রবিবার লিগ অভিযান শুরু ইস্টবেঙ্গলের, দ্বিতীয়দিন নামছে বাগান
জর্জ টেলিগ্রাফের বিরুদ্ধে রবিবার মাঠে নামছে ইস্টবেঙ্গল ৷ সোমবার বাগানের প্রতিপক্ষ পাঠচক্র ৷
Published : July 11, 2026 at 1:29 PM IST
কলকাতা, 11 জুলাই: প্রতীক্ষার অবসান ৷ রবিবার থেকে বল গড়ানো শুরু কলকাতা প্রিমিয়ার ডিভিশন ফুটবল লিগের ৷ 12 জুলাই প্রথম ম্যাচে ইস্টবেঙ্গলের প্রতিপক্ষ হোসে রামিরেজ ব্যারেটো প্রশিক্ষণাধীন তমলুক খেলাঘর জর্জ টেলিগ্রাফ ৷ পরদিন সোমবার অর্থাৎ 13 জুলাই অভিযান শুরুর ম্যাচে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের প্রতিপক্ষ পাঠচক্র ৷ দুই প্রধানই নিজেদের ঘরের মাঠে প্রথম ম্যাচটি খেলবে ৷ 15 জুলাই বুধবার মহামেডান স্পোর্টিং প্রথম ম্য়াচ খেলবে রেনবো অ্যাথলেটিক্সের বিরুদ্ধে ৷
দু'বছর পরে কলকাতা লিগ ফিরছে ময়দানে ৷ অনেকদিন পর মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট কোনও বায়নাক্কা না-করে কলকাতা লিগে অংশ নিচ্ছে ৷ এবারের লিগে ভূমিপুত্র খেলানোর নিয়মে সামান্য পরিবর্তন এসেছে ৷ গতবছরের পাঁচ থেকে বেড়ে ছয় ভূমিপুত্র খেলানোটা বাধ্যতামূলক হয়েছে ৷ জুনের শেষেই শুরু হওয়ার কথা ছিল কলকাতা লিগ ৷ কিন্তু স্পনসর হঠাৎ করে সরে দাঁড়ানোয় লিগ পিছিয়ে যায় ৷ অভিযোগ, চুক্তি মোতাবেক অর্থ আইএফএ'কে দেয়নি সংশ্লিষ্ট স্পনসর ৷ যার জন্য বিপাকে পড়ে রাজ্য ফুটবলের নিয়ামক সংস্থা ৷ বিষয়টি নিয়ে রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ-এর সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত এবং চেয়ারম্যান সুব্রত দত্ত ৷
বৃহস্পতিবার লিগ শুরু বিলম্বিত হওয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন মোহনবাগানের কোচ বাস্তব রায় ৷ তার চব্বিশ ঘণ্টা কাটতে না-কাটতেই লিগের প্রথম রাউন্ডের সূচি জানা গেল। শুক্রবার বিকেলেই সূচি প্রকাশ্যে এনেছে আইএফএ ৷ ডায়মন্ড হারবার এফসি, শ্রীভূমি এবং সুরুচি সংঘের খেলা নিয়ে সংশয় ছিল ৷ শোনা যাচ্ছে, লিখিত চিঠি দিয়ে ঘরোয়া লিগে খেলার কথা জানিয়েছে সুরুচি সংঘ ৷ তবে এখনও সংশয় পুরোপুরি কাটেনি ৷
উল্লেখ্য, গত 25 জুন কলকাতা লিগের গ্রুপ বিন্যাস করেছিল আইএফএ ৷ যেখানে একই গ্রুপে রাখা হয়েছে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগান'কে ৷ গ্রুপ-বি'তে রয়েছে আরও কলকাতার তৃতীয় প্রধান মহামেডান স্পোর্টিং ৷ একই গ্রুপে ইস্ট-মোহন থাকায় গ্রুপ পর্বেই হবে ডার্বি ৷ গ্রুপ-এ'তে মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গলের পাশাপাশি রয়েছে বিএসএস, ইউনাইটেড স্পোর্টস কলকাতা, মেসারার্স, কালীঘাট এমএস, রেলওয়ে এফসি, ক্যালকাটা কাস্টমস, পাঠচক্র, জর্জ টেলিগ্রাফ, বিধাননগর মিউনিসিপালিটি এবং ভবানীপুর ৷
অন্যদিকে গ্রুপ-বি'তে রয়েছে ইউনাইটেড স্পোর্টস, মহামেডান স্পোর্টিং, পিয়ারলেস, উয়াড়ি, শ্রীভূমি, পুলিশ এসি, কালীঘাট স্পোর্টস লাভার্স, সুরুচি সংঘ, রেনবো, কোল ইন্ডিয়া, এরিয়ান, ডায়মন্ড হারবার এবং ক্যালকাটা পুলিশ ৷