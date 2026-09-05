এডমুন্ড'কে লিগের ডার্বি খেলার ছাড়পত্র, হাবাসের অনুমতি পেলেন সিনিয়র দলের আরও কয়েকজন

এডমুন্ড'কে লিগের ডার্বি খেলার ছাড়পত্র, হাবাসের অনুমতি পেলেন সিনিয়র দলের আরও কয়েকজন
দুই ভূমিপুত্র-সহ সিনিয়র দলের সাত ফুটবলারকে লিগের ডার্বির জন্য ছাড়লেন হাবাস ৷
Published : September 5, 2026 at 4:13 PM IST
কলকাতা, 5 সেপ্টেম্বর: ডুরান্ড ফাইনালের পর আরও একটা কলকাতা ডার্বি কড়া নাড়ছে দুয়ারে ৷ ডুরান্ড ফাইনালে হারের প্রতিশোধ নিতে মোহনবাগান যখন সিনিয়র দলের ফুটবলারদের কলকাতা লিগের ডার্বিতে খেলানোর পরিকল্পনা নিয়েছিল, তখন ইস্টবেঙ্গলের মূল লক্ষ্য আসন্ন এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ-টু ৷ আগামী 16 সেপ্টেম্বর মহাদেশীয় প্রতিযোগিতার প্রথম ম্য়াচে নামার আগে লিগের ডার্বিতে সিনিয়র দলের ফুটবলারদের প্রাথমিকভাবে ছাড়তে নারাজ ছিলেন আন্তোনিও লোপেজ হাবাস ৷ তবে বড় ম্য়াচের গুরুত্ব বিবেচনা করে পরবর্তীতে কয়েকজন সিনিয়র ফুটবলারকে ছাড়পত্র দিলেন স্প্যানিশ কোচ ৷
সিনিয়র দলে অনিয়মিত সৌভিক চক্রবর্তী, নরেন্দ্র গেহলত, বরিস সিং ও আসিফ খানকে লিগের ডার্বির জন্য নথিভুক্ত করানো হয়েছিল আগেই ৷ শনিবার আরও তিন ফুটবলারকে লিগের ডার্বি খেলার অনুমতি দিলেন সিনিয়র দলের কোচ হাবাস ৷ এরা হলেন ডুরান্ড ফাইনালের নায়ক এডমুন্ড লালরিনডিকা, সন্দীপ মান্ডি এবং ডেভিড লালহ্লানসাঙ্গা ৷ অর্থাৎ, সাত ফুটবলারের দু'জনই কেবল ভূমিপুত্র ৷ সবমিলিয়ে মনবীর সিং, লিস্টন কোলাসো, সাহাল আব্দুল সামাদ'দের বিরুদ্ধে ইস্টবেঙ্গল প্রাথমিকভাবে জুনিয়র দল নামানোর পরিকল্পনা নিলেও পরিবর্ত পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্তে খানিক বদল আনা হল ৷
এদিকে শুক্রবার মাত্র সাড়ে চার মিনিটেই শেষ হয়ে গেল লিগের ডার্বির প্রথম পর্বের টিকিট ৷ সোমবার কলকাতা লিগের ডার্বিতে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল মুখোমুখি হবে বারাসত স্টেডিয়ামে ৷ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন ভারত বনাম ব্রাজিল ম্যাচের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে ৷ তাই পাওয়া যায়নি ৷ তাছাড়া কলকাতা লিগের বর্তমান প্রেক্ষাপটে আইএফএ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ম্যাচ করতে আগ্রহী নয় ৷ তাই 10 হাজার দর্শকাসনবিশিষ্ট নবরূপে সজ্জিত বারাসত স্টেডিয়ামকেই ডার্বির আয়োজনের জন্য বেছে নিয়েছে তারা ৷ জেলা স্টেডিয়ামে কলকাতা ডার্বি আয়োজন গতবছরও হয়েছিল ৷ কল্যাণী স্টেডিয়ামে গতবছর সুষ্ঠভাবে ডার্বি আয়োজিত হয়েছিল ৷ আইএফএ কর্তারা গত তিনদিন ধরে দফায়-দফায় গিয়েছেন বারাসত স্টেডিয়ামে ডার্বির আয়োজন দেখতে ৷ পাশাপাশি প্রশাসনিক কর্তা ও স্টেডিয়ামের কর্মীদের সঙ্গে মিটিংও করছেন ৷
সপ্তাহের প্রথমদিন বিকেল পাঁচটায় ম্যাচ। তা সত্ত্বেও হাজার দু'য়েক টিকিট ছাড়তেই সাড়ে চার মিনিটে শেষ ৷ কিন্তু একটি সমস্যা সামনে এসেছে। বারাসত স্টেডিয়ামের যে অংশ প্রথমে লাল-হলুদ সমর্থকদের জন্য বরাদ্দ ছিল, তা পরে হয়ে গিয়েছে সবুজ-মেরুন সমর্থকদের ৷ সবমিলিয়ে বিভ্রান্তি চরমে ৷ তবে এই সমস্যার সমাধান করা হয়েছে বলে আশ্বস্ত করেছেন আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত ৷ 'ডিস্ট্রিক্ট বাই জোম্যাটো' অ্যাপে শুক্রবার বিকেল চারটের সময় টিকিট কাটতে গিয়ে অনেকেই দেখেছেন টিকিট নেই ৷ পরে কিছু অংশে অল্প টিকিট পাওয়া গিয়েছে ৷
আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত বলেন, "বারাসত স্টেডিয়ামে 10 হাজার দর্শক বসতে পারেন ৷ কোথা থেকে কোন দলের দর্শকরা ঢুকতে পারবেন, তা বুঝেশুনেই টিকিট ভাগ করা হয়েছে ৷ আজ আমরা পরীক্ষামূলকভাবে টিকিট ছেড়েছি ৷ যাতে কোনও ভুল থাকলে শুধরে নেওয়া যায় ৷ সেটা আমরা করে নিয়েছি ৷ আজ 2000-2500 টিকিট ছাড়া হয়েছে ৷ ভবিষ্যতে আরও টিকিট ছাড়া হবে ৷" নিরাপত্তা নিয়ে বলতে গিয়ে আইএফএ সচিব পর্যাপ্ত পুলিশ থাকার ব্যাপারে আশ্বস্ত করেছেন ৷ বারাসতের বিধায়ক শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়ও বিষয়টি দেখভাল করছেন ৷ তবে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের বাইরে গিয়ে ডার্বির ঝামেলা নিয়ন্ত্রণ করা কারও পক্ষেই সম্ভব নয় বলে একইসঙ্গে মনে করিয়ে দিয়েছেন তিনি ৷