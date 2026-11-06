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আনোয়ার-জিকসনকে ছাড়াই আইএসএলে জয়ের হ্যাটট্রিকে চোখ লাল-হলুদের

এসিএল-টুয়ের হতাশা ভুলে আইএসএলে লক্ষ্য টানা তৃতীয় জয় ৷ চোট-আঘাতে জর্জরিত হয়ে শুক্রবার চেন্নাইয়ের উদ্দেশে রওনা হল ইস্টবেঙ্গল।

EAST BENGAL VS CHENNAIYIN FC
আনোয়ারের অনুপস্থিতিতে জিভুলিচের পাশে শুরু করবেন লালচুংনুঙ্গা (EBFC MEDIA)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : November 6, 2026 at 7:36 PM IST

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কলকাতা, 6 নভেম্বর: চ্যাম্পিয়ন্স লিগ-টুয়ে ঘরের মাঠে আল-সীবের বিরুদ্ধে ম্য়াচে হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পেয়ে প্রথমার্ধেই মাঠ ছেড়েছিলেন তিনি ৷ এমআরআই রিপোর্টে দেখা গিয়েছে গ্রেড-টু হ্যামস্ট্রিং ইনজুরি হয়েছে আনোয়ার আলির ৷ যা পরিস্থিতি তাতে হয়তো ডিসেম্বরের আগে মাঠে ফিরতে পারবেন না তিনি ৷ ফলত রক্ষণের স্তম্ভকে ছাড়াই শনিবার আইএসএলের অ্য়াওয়ে ম্য়াচে চেন্নাইয়িনের মুখোমুখি হতে চলেছে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল ৷

কেবল আনোয়ার নন, চোটের কবলে মাঝমাঠের ফুটবলার জিকসন সিংও ৷ তিনিও সম্ভবত চেন্নাইয়িনের বিরুদ্ধে নেই ৷ সবমিলিয়ে চোট-আঘাতে জর্জরিত হয়ে শুক্রবার চেন্নাইয়ের উদ্দেশে রওনা হল ইস্টবেঙ্গল। যদিও দলের সঙ্গে গেলেন জিকসন ৷ মহাদেশীয় প্রতিযোগিতার শেষ দু'টি ম্য়াচে আশানরূপ ফলাফল না-হওয়ায় পরের পর্বে যাওয়ার সম্ভাবনা মৃতপ্রায় ৷ কিন্তু আইএসএলের প্রথম দু'ম্যাচে বড় ব্যবধানে জয় পেয়েছে লাল-হলুদ ৷ ফলত দেশের সর্বোচ্চ লিগে ভালো ফলের স্বপ্ন শেষ হয়নি ৷ তবে আশা এবং তার বাস্তবায়নে পথে কাঁটা চোট-আঘাত ৷ গুরুত্বপূর্ণ দুই ফুটবলারের চোট মাঝমাঠ এবং রক্ষণের মধ্যে ভারসাম্যে ফাটল ধরাতে পারে ৷ আনায়োরের অনুপস্থিতিতে দিয়েগো জিভুলিচের সঙ্গে জুটি বাঁধবেন লালচুংনুঙ্গা ৷ দুই সাইডব্যাক জয় গুপ্তা ও সন্দীপ মান্ডি ৷ মাঝমাঠে জিকসনের বদলে শুরু করবেন হয়তো রোহিত কুমার ৷

তবে আনোয়ারের চোট নিয়ে হাবাস প্রাক-ম্যাচ সাংবাদিক সম্মেলনে কোনও শব্দ ব্যয় করেননি ৷ তাঁর মতে দলে একাধিক যোগ্য ফুটবলার রয়েছে ৷ তাঁরা প্রত্যেকেই একে অপরের পরিপূরক ৷ তাঁদের সামনে নিজেদের মেলে ধরার দারুণ সুযোগ ৷ ফিফা বিরতিতে যাওয়ার আগে ইস্টবেঙ্গলের শেষ ম্য়াচ শনিবার ৷ ফলত জয়ের হ্যাটট্রিক সেরে আইএসএল বিরতিতে যেতে চান হাবাস ৷ প্রতিপক্ষ চেন্নাইয়িন সম্পর্কে যথেষ্ট সমীহ রয়েছে তাঁর ৷ এমনকী ম্যাচ যে সহজ হবে না, তাও মানছেন ৷ তাঁর মতে, প্রতিটি ম্যাচের চ্যালেঞ্জ আলাদা ৷ চেন্নাইয়িন দলেও ভালো মানের ফুটবলাররা রয়েছে ৷ দল হিসেবেও তারা বেশ সংগঠিত ৷ তাই প্রতিপক্ষকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছেন তিনি ৷ বেশি গোল করার চেয়ে ম্যাচ জেতাই এখন তাঁর প্রধান লক্ষ্য ৷

হাবাস বলেন, "প্রতিপক্ষের শক্তি ও ফুটবলারদের মান সম্পর্কে আমরা জানি ৷ ফলে ম্যাচটা যে কঠিন হবে, তা বুঝতে পারছি ৷ তবে আমাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, যে কোনওভাবে ম্যাচ জেতার রাস্তা খুঁজে বের করা।" গত দু'টি ম্যাচে সহজেই গোলের রাস্তা খুঁজে পেয়েছে ইস্টবেঙ্গল ৷ এক্ষেত্রে ভারতীয় স্ট্রাইকার জুটি এডমুন্ড লালরিনডিকা এবং ডেভিড লালাহ্লানসাঙ্গা ভরসা দিয়েছেন ৷ এদের পাশে আকে লোবা পরিবর্ত হিসেবে নেমে আস্থা জুগিয়েছেন ৷ উল্লেখ্য, ডাগআউটে থাকা সকল বিদেশিকে পুরোদমে ব্যবহার করছেন না হাবাস। তা সে আইএসএল হোক কিংবা এসিএল-টু ৷ এক্ষেত্রে তাঁর যুক্তি দলে দেশি-বিদেশিদের পার্থক্য নেই। পারফরম্যান্স এবং ফিটনেসের ভিত্তিতে তিনি প্রথম একাদশ ঠিক করেন ৷ লোবার প্রথম একাদশে সুযোগ পাওয়ার বিষয়টি সেই মাপকাঠিতে বিচার হচ্ছে ৷

তাই চেন্নাইয়িনের বিরুদ্ধেও প্রথম একাদশে জায়গা না-হলেও আইভরি কোস্টের স্ট্রাইকার 18 জনের দলে থাকবেন। একই কথা প্রযোজ্য় পোলিশ স্ট্রাইকার লুকাস জুলোনস্কিকে নিয়েও ৷ আবার দু'জনের মধ্যে কাউকে একাদশে দেখতে পেলেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না ৷ আপাতত দু'ম্যাচে দুই জয়ে ইস্টবেঙ্গল পয়েন্ট টেবিলে পাঁচে ৷ জয়ের হ্য়াটট্রিক হলে অবশ্যই লিগ টেবলে উন্নতি হবে ভারতসেরাদের ৷

কোচের পাশে বসে জিভুলিচও জানালেন, দলে ভালো মানের ফুটবলার রয়েছে। এসিএল-টুয়ে গত ম্য়াচে পরাজয় অনেক ভুল ধরিয়ে দিয়েছে বলেও দাবি ক্রোট ডিফেন্ডারের ৷ সেই ভুল শুধরেই আইএসএলে জয়ের ধারা অব্যাহত রাখতে মরিয়া ইস্টবেঙ্গল ৷ এখনও পর্যন্ত আইএসএলে দু'দল 12 বার একে অপরের মুখোমুখি হয়েছে ৷ এর মধ্যে ইস্টবেঙ্গল জিতেছে চারটি ম্য়াচ ৷ পাঁচটি ম্য়াচ ড্র হয়েছে ৷ তিনটি ম্যাচ জিতেছে চেন্নাইয়িন ৷

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TAGGED:

EAST BENGAL VS CHENNAIYIN FC
আইএসএল 2026 27
ইস্টবেঙ্গল বনাম চেন্নাইয়িন
আনোয়ার আলির চোট
আন্তোনিও লোপেজ হাবাস

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