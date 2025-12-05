ফাইনালে প্রতিপক্ষ গোয়া, স্ট্রাইকারদের গোলখরায় খানিক উদ্বিগ্ন লাল-হলুদ

ফাইনালে প্রতিপক্ষ গোয়া, স্ট্রাইকারদের গোলখরায় খানিক উদ্বিগ্ন লাল-হলুদ
মুম্বই সিটি এফসি'কে হারিয়ে ফাইনালে প্রবেশ করেছে মানোলো মার্কুয়েজের গোয়া ৷
Published : December 5, 2025 at 8:22 PM IST
কলকাতা, 5 ডিসেম্বর: আইএসএল নিয়ে কোনও দিশা না-পাওয়া গেলেও সুপার কাপে বল গড়ানোয় খানিক স্বস্তিতে ফুটবলপ্রেমীরা ৷ পঞ্জাব এফসি'কে 3-1 গোলে হারিয়ে ফাইনালে পৌঁছনো ইস্টবেঙ্গল খেতাবি লড়াইয়ে মুখোমুখি হবে এফসি গোয়ার ৷ বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে যারা মুম্বই সিটি এফসি'কে হারিয়েছে 2-1 গোলে ৷
তবে দু'টি সেমিফাইনালেই রেফারিং নিয়ে সরব ইস্টবেঙ্গল ও এফসি গোয়া ৷ লাল কার্ড দেখায় অস্কার ব্রুজোঁ ফাইনালে ডাগআউটে বসতে পারবেন না ৷ এই ব্যাপারে দলের হেড কোচের পাশে সহকারি বিনো জর্জ ৷ তিনি বলছেন, "রেফারির বেশ কিছু সিদ্ধান্ত আমাদের বিপরীতে গিয়েছে ৷ সেই কারণে অস্কার মাথা গরম করে ফেলেছিলেন ৷ এটা তাঁর দোষ নয় ৷ পৃথিবীর যে কোনও কোচ সেটাই করেন ৷"
এদিকে অস্কারের না-থাকা কিছুটা হলেও সুবিধা করে দেবে বলে মনে করছেন এফসি গোয়া কোচ মানোলো মার্কুয়েজ ৷ সেমিফাইনালে প্রথমার্ধে তাঁর দল ভাল খেললেও, দ্বিতীয়ার্ধে তাঁর দল একেবারেই খেলতে পারেননি বলে জানালেন স্প্যানিয়ার্ড ৷ ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে ফাইনাল কঠিন হলেও ঘরের মাঠে খেলার সুবিধা তাঁরা পাবেন বলে বিশ্বাস মানোলোর ৷
এদিকে শিল্ডের পর ফের ট্রফিজয়ের শেষ ধাপে ইস্টবেঙ্গল ৷ তাই সব ভুলে ঝাঁপাতে চাইছে লাল-হলুদ ব্রিগেড ৷ দল ভালো খেললেও ইস্টবেঙ্গলের চিন্তা স্ট্রাইকারদের গোলের মধ্যে না-থাকা ৷ ফাইনালেও চোটগ্রস্ত হামিদ আহদাদকে পাওয়া নিয়ে সংশয় থাকছে ৷ জাপানি স্ট্রাইকার হিরোশি ইবুসুকি পরিশ্রম করলেও প্রতিপক্ষ রক্ষণকে অস্বস্তিতে ফেলতে ব্যর্থ ৷ তবে স্ট্রাইকারদের গোলখরার কথা মানতে অস্বীকার করছেন বিনো জর্জ ৷ বলছেন, "দল এক বা দুটজনের গোল করার উপর নির্ভরশীল নয় তা প্রমাণিত ৷ দলের স্ট্রাইকাররা যথেষ্ট দক্ষ ৷ তাঁদের খেলায় খুশি আমরা ৷ দলে যাঁকে যা দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তা তারা পালন করছে বলেই সাফল্য এসেছে ৷"
One final hurdle. A mission to reclaim the #AIFFSuperCup. See you on Sunday, Gaurs! 🔴🟡 ⚔️ 🟠— East Bengal FC (@eastbengal_fc) December 5, 2025
🆚 FC Goa
🏟️ JLNS, Fatorda
🗓️ 7 December, Sunday
⏰ 7.30 PM
📺 Live on JioHotstar & Star Sports Khel #JoyEastBengal pic.twitter.com/8rokTvD6v7
ফাইনালে ডাগ আউটে না-থাকতে পারলেও নীল-নকশা সাজাচ্ছেন অস্কার ব্রুজোঁ ৷ কোচ মনে করিয়ে দিচ্ছেন ট্রফি না-জিতলে কোনও জয়েরই মূল্য থাকবে না। তাই উজাড় করে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন ৷ তৃতীয় সুপার কাপ জয়ের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ইস্টবেঙ্গল অধিনায়ক সাউল ক্রেসপো। ফাইনালে উঠে বলছেন, "এটা আমার সুপার কাপের তৃতীয় ফাইনাল ৷ এর আগে দু'বারই চ্যাম্পিয়ন হয়েছি ৷ তৃতীয়বারও মুখিয়ে রয়েছি ৷"
দু'বছর আগে কটকে ওড়িশা এফসিকে হারিয়ে সুপার কাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ইস্টবেঙ্গল ৷ সেবার সাউল ক্রেসপোর সঙ্গে জুটি হিসেবে ছিলেন বোরহা হেরেরা ৷ এবার এফসি গোয়ার জার্সিতে পুরনো দলের বিরুদ্ধে ফাইনালে নামবেন ৷ বোরহা বলছেন, "সাউল আমার ভালো বন্ধু ৷ তবে বন্ধুত্ব মাঠের বাইরে ৷ নব্বই মিনিট আমরা পরস্পরকে এতটুকু জায়গা ছাড়ব না ৷"