আগাম সেলিব্রেশনে নারাজ, প্রতিপক্ষকে সমীহ করেই যুদ্ধ জয়ের ডাক ব্রুজোঁর

আগাম সেলিব্রেশনে নারাজ, প্রতিপক্ষকে সমীহ করেই যুদ্ধ জয়ের ডাক ব্রুজোঁর
শেষ ম্য়াচে আজ ইন্টার কাশীর মুখোমুখি ইস্টবেঙ্গল ৷ যে ম্য়াচ জিতলে 22 বছর বাদে ভারতসেরা হওয়ার হাতছানি তাদের সামনে ৷
Published : May 21, 2026 at 11:34 AM IST
কলকাতা, 21 মে: খেতাব নিশ্চিত হওয়ার আগে পরবর্তী সেলিব্র্রেশনের ভাবনা মাথায় আনা মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ নয় ৷ বরং এসব ভাবনা এই মুহূর্তে মাথায় আনা মানে হেরে বসে থাকা, মত অস্কার ব্রুজোঁর ৷ তাই দল যতই খেতাব জয়ের দোরগোড়ায় থাক না-কেন, ম্যানেজমেন্টকে সেলিব্রেশনের কোনওরকম আগাম প্রস্তুতি নিতে বারণ করেছেন লাল-হলুদের হেডস্যর ৷ ম্য়ানেজমেন্ট চাইলেও চ্যাম্পিয়ন টি-শার্ট তৈরি রাখা থেকে বিরত থাকতে বলেছেন স্প্যানিয়ার্ড ৷ সবমিলিয়ে কোচ হিসেবে 22 বছর পর ইস্টবেঙ্গলকে ভারতসেরা করার খুব কাছে এসে প্রত্যেকটি পদক্ষেপে সাবধানী অস্কার ব্রুজোঁ ৷
ঠোট এবং কাপের মধ্যে যেটুকু ফাঁক থাকে, ইস্টবেঙ্গল এবং আইএসএল ট্রফির মধ্যে ব্যবধান সেটুকুই ৷ বৃহস্পতিবার কিশোরভারতী স্টেডিয়ামে চলতি আইএসএলের শেষ ম্যাচে ইন্টার কাশীকে হারাতে পারলেই স্বপ্নপূরণ হবে লাল-হলুদের ৷ 22 বছর বাদে দেশের সেরা ক্লাবের তকমা ছিনিয়ে নেবে ইস্টবেঙ্গল ৷ ঠিক যেমনটা গতকাল 22 বছর বাদে প্রিমিয়র লিগ চ্য়াম্পিয়ন হয়েছে আর্সেনাল ৷ ধারে-ভারে এবং আত্মবিশ্বাসে প্রতিপক্ষের থেকে এগিয়ে থাকা ইস্টবেঙ্গলকে নিয়ে লাল-হলুদ জনতা আবেগের বিস্ফোরণের অপেক্ষায় ৷ এই অবস্থায় মনসংযোগ ঠিক রাখা কঠিন ৷ কিন্তু ব্রুজোঁ পরিস্থিতি আন্দাজ করে সংযমী রয়েছেন ৷ পুরো দলকেও সংযমের শৃঙ্খলে বেঁধে রেখেছেন ৷
ইউসেফ এজ্জেজারিকে পাশে নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে লাল-হলুদ হেডস্যর বলছেন, "সত্যি বলতে শেষমেশ খোলাখুলিভাবে শিরোপা জয়ের কথা বলতে পারছি ভেবে আমি সন্তুষ্ট ৷ পুরো মরশুম জুড়ে আমি চ্যাম্পিয়ন হওয়ার বার্তাই দেওয়ার চেষ্টা করেছি ৷ কারণ এই দলটার উপর আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল ৷ বিশেষ করে ইস্টবেঙ্গলের গত কয়েকবছরের হতাশাজনক ফলাফলের কথা মাথায় রেখে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার ভাবনা ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলাম ৷" তবে সুবিধাজনক জায়গায় থাকলেও রাশ আলগা করার জায়গা নেই ৷ কারণ অন্তিম ম্য়াচ-ডে'তে দাঁড়িয়েও খাতায়-কলমে খেতাব জয়ের সুযোগ রয়েছে পাঁচ দলের সামনে ৷ সেকথা মাথায় রেখে আবেগের আতিশয্যে ভেসে যাওয়া নয়, বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে জয়ের নীল-নকশা সাজাচ্ছেন ব্রুজোঁ ৷ একইসঙ্গে গোলের ব্যবধানের কথাও মাথায় রাখছেন ৷ প্রতিপক্ষ ইন্টার কাশী মাঠ ও মাঠের বাইরে বেকায়দায় থাকলেও কড়া চ্যালেঞ্জ যে ছুড়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে, তা মোহনবাগানের বিরুদ্ধে ম্য়াচ প্রমাণ ৷
তাই লাল-হলুদ হেডস্যরের বিশ্লেষণ, "ইন্টার কাশী কতোটা শক্তিশালী সেটা দু'সপ্তাহ আগে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে তারা দেখিয়ে দিয়েছে ৷" তবে তাঁর দল যদি সঠিক কাজগুলো করতে পারে, তাহলে শিরোপা জয়ের বিশাল সুযোগ যে রয়েছে তাও অস্বীকার করছেন না ব্রুজোঁ ৷ প্রতিপক্ষ ডাগআউটে থেকে ইস্টবেঙ্গলের কাজটা কঠিন করার চেষ্টা করবেন লাল-হলুদেরই প্রাক্তনী অভিজিৎ মণ্ডল ৷ তবে কাশীর বিরুদ্ধে ম্যাচ খেলার জন্য বিপিন সিং ফিট ৷ কার্ড সমস্যা কাটিয়ে ফিরছেন সৌভিক চক্রবর্তী ৷ ইন্টার কাশীর আল্ট্রা ডিফেন্সিভ ছক ভাঙতে আক্রমণে ঝড় তুলতে চান ব্রুজোঁ ৷ তাই শুরু থেকেই আজ গোল করার দায়িত্বে এজ্জেজারি ৷ আইএসএলের অন্তিম পর্বে এসে একাধিক সমস্যার জাল কাটতে হয়েছে লাল-হলুদ থিঙ্কট্যাঙ্ককে ৷ প্রথম একাদশের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য সাউল ক্রেসপো, নাওরেম মহেশ সিং চোটের জন্য ছিটকে গিয়েছেন ৷ 'ডার্বি বয়' এডমুন্ড লালরিনডিকা কার্ডের গেরোয় নেই। সমস্যার চক্রব্যূহ সত্ত্বেও লাল-হলুদ জনতার প্রত্যাশার পারদ যে তুঙ্গে, সেটা জানেন ব্রুজোঁ ৷
ছিলাম • আছি • থাকবো ❤️💛— East Bengal FC (@eastbengal_fc) May 21, 2026
⚔️ ISL decider 🆚 Inter Kashi FC
🏟️ Kishore Bharati Krirangan, Kolkata
⏰ 7.30 PM
📺 Live on FanCode & Sony Sports Ten 2#JoyEastBengal #KSHIEBFC pic.twitter.com/iLSgCo29OJ
তাই কোচ বলেন, "ছেলেদের খুব আত্মবিশ্বাসী দেখাচ্ছে আর শেষ পর্যন্ত সবকিছুই আমাদের উপর নির্ভর করছে। তাই বাইরের বিষয়গুলো নিয়ে ভাবার প্রয়োজন নেই- সেটা কিশোরভারতীতে খেলা হোক, সম্ভাব্য রেফারিং নিয়ে আলোচনা হোক কিংবা লিগ টেবিলের পরিস্থিতি ৷" সবমিলিয়ে কোচের সংযমে মোড়া বক্তব্যেই জয়ের রসায়ন লুকিয়ে ৷ যা লক্ষ্মীবারের কিশোরভারতীতে নামিয়ে আনতে পারে লাল-হলুদ জনতার স্বপ্নের রাত ৷