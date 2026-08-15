সামনে ভারতীয় সেনা, ক্লান্তিকে হারিয়ে ডুরান্ডের শেষ চারে চোখ লাল-হলুদের

সামনে ভারতীয় সেনা, ক্লান্তিকে হারিয়ে ডুরান্ডের শেষ চারে চোখ লাল-হলুদের
গ্রুপ পর্বে সব ম্য়াচ জিতে কোয়ার্টারে পৌঁছেছে ভারতীয় সেনাবাহিনীর দল ৷ ইস্টবেঙ্গল শেষ আটে এসেছে সেরা দুই দ্বিতীয় স্থানাধিকারী দল হিসেবে ৷
Published : August 15, 2026 at 9:00 PM IST
কলকাতা, 15 অগস্ট: এসিএল-টু'য়ের মূলপর্বে যোগ্য়তা অর্জন দলের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়েছে কয়েকগুণ ৷ তবে সেই ম্য়াচে ধকলের কথা মাথায় রেখে গত দু'দিন ফুটবলারদের অনুশীলনে ছুটি দিয়েছিলেন আন্তোনিও লোপেজ হাবাস ৷ অথচ রবিবারই আবার ডুরান্ড কাপের কোয়ার্টার ফাইনাল খেলতে হবে ইস্টবেঙ্গল'কে ৷ তাই একদিনের প্রস্তুতি আর একরাশ ক্লান্তি নিয়ে আগামিকাল ডুরান্ডের শেষ আটে ভারতীয় সেনাবাহিনী দলের মুখোমুখি হতে চলেছে 16 বারের চ্য়াম্পিয়নরা ৷
তার আগে শনিবার স্বাধীনতা দিবসে নিউটাউনে ফেডারেশনের সেন্টার অব এক্সেলেন্সের মাঠে হাবাস সাজিয়ে নিলেন ইন্ডিয়ান আর্মি ম্য়াচে নীল-নকশা ৷ কুয়েতের আল আরাবিকে 4-1 গোলে উড়িয়ে দেওয়ার দিনই ডুরান্ডে ভালো ফলের অঙ্গীকার করেছেন লাল-হলুদের স্প্যানিশ হেডস্যর ৷ তাই ধারেভারে প্রতিপক্ষের চেয়ে এগিয়ে থাকলেও ডুরান্ডের শেষ আটের লড়াইকে মোটেই হাল্কা নিচ্ছেন না তিনি ৷
ডার্বি হারের পর ডুরান্ডের গ্রুপ পর্বের বাকি দু'টি ম্য়াচে প্রতিপক্ষদের ফালা-ফালা করেছে হাবাসের লাল-হলুদ ৷ আর নতুন মরশুমের এই পর্বে ইস্টবেঙ্গলের শক্তি জেসিন টিকে, পিভি বিষ্ণু, জিকসন সিং, সন্দীপ মান্ডি, হার্দিক ভাট, রোহিত দানু সমৃদ্ধ ভারতীয় ব্রিগেড ৷ পাশাপাশি তিন বিদেশি মহম্মদ রশিদ, দানি রামিরেজ এবং ক্রিস ইকোনোমিডিস'কে রেখেই কোয়ার্টার ফাইনালের ছক কষছেন ইস্টবেঙ্গল কোচ ৷
শনিবার ম্য়াচের আগেরদিন অনুশীলনে হাবাস দলের আক্রমণে বৈচিত্র্য এবং বোঝাপড়ায় জোর দিলেন ৷ আল আরাবির বিরুদ্ধে যে একাদশ খেলেছিল, তাতে বদল হওয়ার সম্ভাবনা কম ৷ তবে প্রথম একাদশ জানতে যে ম্য়াচ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে, সেটা বুঝিয়ে দিলেন হাবাস ৷ প্রতিপক্ষ ভারতীয় সেনা গ্রুপ পর্বে তিনটি ম্যাচ জিতে শীর্ষে থেকে কোয়ার্টারে পা রেখেছে ৷ প্রথম ম্যাচে ওড়িশার সমলেশ্বরী স্পোর্টিং ক্লাব'কে 1-0 গোলে হারিয়েছে তারা ৷
এরপর দ্বিতীয় ম্যাচে ভারতীয় সেনা 4-0 গোলে জেতে এফসি বেনারসের বিরুদ্ধে ৷ তৃতীয় ম্যাচে পিছিয়ে পড়েও মহামেডান স্পোর্টিংকে 2-1 ব্যবধানে হারিয়ে দেয় তারা ৷ সেই ম্য়াচের গোলদাতা ক্রিস্টোফার কামেই'কে বাড়তি নজরে রাখছে ইস্টবেঙ্গল ৷ ক্রিস্টোফার ডানদিক থেকে প্রচণ্ড গতিতে উঠতে পারেন ৷ বলের নিয়ন্ত্রণও অসাধারণ ৷ মণিপুরের ফুটবলারটি চানমারি এফসি থেকে ভারতীয় আর্মিতে যোগ দিয়েছেন ৷
সবমিলিয়ে প্রতিপক্ষের শক্তি-দুর্বলতার হিসেব হাবাসের নোটবুকে উঠে গিয়েছে ৷ ম্য়াচের আগেরদিন প্রায় ঘণ্টা দেড়েকের অনুশীলন শেষে হাবাস বলেন, "একটা করে ম্যাচ ধরে এগোনোই লক্ষ্য এখন ৷ ইন্ডিয়ান আর্মি সম্পর্কে যাবতীয় হোমওয়ার্ক করেছি ৷ কোন একাদশ খেলবে, তা মাঠেই দেখা যাবে ৷"