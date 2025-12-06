ETV Bharat / sports

অনিশ্চিত হামিদ, নেই অস্কার; সমস্যা ভুলে ট্রফি নিয়ে বছর শেষ করতে চায় ইস্টবেঙ্গল

প্রতিকুলতা, পাওয়া না-পাওয়ার তালিকায় না-তাকিয়ে ইস্টবেঙ্গলের পাখির চোখ শুধুই সুপার কাপ। বছরটা লাল-হলুদ ট্রফির আলোয় শেষ করতে চাইছে ৷

SUPER CUP
গোয়ার মাটিতে রবিবার সন্ধ্যায় ইস্টবেঙ্গলের প্রতিপক্ষ এফসি গোয়া (ইস্টবেঙ্গল)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 6, 2025 at 9:03 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 6 ডিসেম্বর: কথায় আছে, 'শেষ ভালো যার, সব ভালো তার'। সুপার কাপ ফাইনালের আগে এটাই ইস্টবেঙ্গল সাজঘরের অনুচ্চারিত মন্ত্র। গোয়ার মাটিতে রবিবার সন্ধ্যায় প্রতিপক্ষ এফসি গোয়া। গতবারের চ্যাম্পিয়নরা যে ফের ট্রফি ধরে রাখতে ঘরের মাঠে মরিয়া হবে তা জানা। তাই টুর্নামেন্টের বাকি সব ম্যাচের পারফরম্যান্স ভুলে শুধুমাত্র ফাইনালে মন দিতে চাইছে লাল-হলুদ ব্রিগেড।

কার্ড সমস্যায় ফাইনালে অস্কার ব্রুজোঁ ডাগ আউটে কোচের চেয়ারে বসতে পারবেন না। দায়িত্ব সামলাবেন সহকারী বিনো জর্জ। প্র্যাকটিসে নিজের ডেপুটিকে নীল নকশা যাবতীয় বুঝিয়ে দিয়েছেন অস্কার। দলের মিটিংয়েও বলেছেন সাফল্যে ফুটবলাররাই প্রধান কুশীলব। সেখানে কোচের ভূমিকা নেই। তাই ডাগ আউটে তাঁর উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি নয়, মাঠে পারফরম্যান্স ম্যাচের ভাগ্য গড়ে দেবে। কোচের কথার মূল্য দিতেই ফুটবলাররাও তৈরি।

SUPER CUP
সাংবাদিক বৈঠকে ইস্টবেঙ্গল (ইস্টবেঙ্গল)

ইস্টবেঙ্গলের আরেকটি ধাক্কা স্ট্রাইকার হামিদের অনুপস্থিতি। প্র্যাকটিসে বল নিয়ে অনুশীলনের বদলে হামিদ ফিজিওর সঙ্গে বেশি সময় ব্যয় করেছেন। ফলে ফাইনালে স্ট্রাইকার হিসেবে হিরোশিই ভরসা। জাপানি স্ট্রাইকার পরিশ্রম করলেও গোলের মুখ খুলতে ব্যর্থ। চলতি সুপার কাপে ইস্টবেঙ্গলের যাবতীয় গোল দলের মিডফিল্ডার এবং ডিফেন্ডারদের সৌজন্যে এসেছে।

সাংবাদিক বৈঠকে সহকারী কোচ বিনো জর্জ বলেছেন, "দল গোল পাওয়ার জন্য নির্দিষ্ট ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল নয়। দলে একাধিক গোলদাতা থাকার এটাই সুবিধে। আমাদের স্ট্রাইকাররা ছন্দে রয়েছে। পরিশ্রম করছে। আমরা তাদের পারফরম্যান্সে খুশি। গোলের চেয়ে তার সুযোগ তৈরি করা বেশি দরকার। সেটা আমাদের খেলায় হচ্ছে। আমরা সুযোগ কাজে লাগাচ্ছি।" কিছুটা স্বস্তি জয় গুপ্তার ফিট হয়ে ওঠায়। সেমিফাইনালে অল্প সময়ের জন্য মাঠে নেমেছিলেন। ফাইনালের 24 ঘণ্টা আগে চুটিয়ে অনুলীলনও করলেন, যা অস্কার ব্রুজোঁর চিন্তা কমাবে।

অধিনায়ক সাউল ক্রেসপোর মুখেও দলের ভালো পারফরম্যান্সের কথা। চলতি মরশুমে ইস্টবেঙ্গলের মাঝমাঠ বিপক্ষ দলের চিন্তার কারণ। রশিদ, মিগুয়েল, ক্রেসপো এবং নাওরেম মহেশ সিং প্রতিপক্ষকে রুখে আক্রমণের ঝড় তুলছেন। এমনকী গোলও করছেন। রশিদ এবং মিগুয়েল প্রথম থেকেই তেল খাওয়া মেশিনের মতো মসৃণভাবে খেলে চলেছেন। এদের পাশে সাউল ক্রেসপোও ছন্দে।

SUPER CUP
অনুশীলনে লাল-হলুদ ব্রিগেড (ইস্টবেঙ্গল)

সাংবাদিক বৈঠকে লাল-হলুদ অধিনায়ক বলছেন, "রশিদ, মিগুয়েলের সঙ্গে আমার বোঝাপড়া ভালো হয়েছে। মাঠের বাইরেও আমরা অনেকটা সময় কাটাই। একসঙ্গে খেতে যাই। এই বোঝাপড়ার প্রভাব আমাদের খেলায় পড়েছে।"

প্রতিপক্ষ এফসি গোয়া গত সুপার কাপ চ্যাম্পিয়ন। ঘরের মাঠে চেনা দর্শকের সামনে ফের কাপ জয়ের কৃতিত্ব তারা ছুঁতে চাইবে। ফলে কঠিন পরীক্ষা যে অপেক্ষা করছে তা মানছে ইস্টবেঙ্গল। ইতিমধ্যে এফসি গোয়ার কোচ মানলো মার্কুয়েজ ইস্টবেঙ্গলকে কঠিন চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন। একই কথা শুনিয়েছেন এফসি গোয়ার মিডফিল্ডার বোরহা ফার্নান্দেজও। তিনি নিজে ইস্টবেঙ্গলের প্রাক্তনী এবং ইস্টবেঙ্গলের শেষ সুপারকাপ জয়ের অন্যতম কুশীলবও। প্রাক্তন দলের বিরুদ্ধে কাঁটা ছড়ানোর বার্তা দিয়েছেন। প্রতিপক্ষ শিবিরের গুলি-গোলা নিয়ে মাথা না-ঘামানোর চেয়ে নিজেদের সেরাটা দেওয়ার কথা ক্রেসপোর মুখে। বলছেন, বোরহার সঙ্গে বন্ধুত্ব 90 মিনিটের বাইরে। তাই 2024 সালের পর সুপার কাপ জিতে লাল-হলুদ সমর্থকদের মুখে হাসি ফোটাতে চান ইস্টবেঙ্গল ফুটবলাররা।

TAGGED:

EAST BENGAL
ইস্টবেঙ্গল
ইস্টবেঙ্গলের সামনে এফসি গোয়া
SUPER CUP FINAL
SUPER CUP

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.