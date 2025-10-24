রোমান্সের স্মৃতি সরিয়ে বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে সুপার কাপ যাত্রায় অস্কার ও ইস্টবেঙ্গল

রোমান্সের স্মৃতি সরিয়ে বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে সুপার কাপ যাত্রায় অস্কার ও ইস্টবেঙ্গল
সুপার কাপে একটি করে ম্যাচ ধরে এগোতে চাইছে অস্কার ব্রুজোর দল । চলতি মরশুমে শুরুটা ভালো করেও ট্রফি ছোঁয়া হয়নি ইস্টবেঙ্গলের ।
মারগাও, 24 অক্টোবর: সন্দীপ নন্দী পর্ব এখন অতীত । ক্লাব ও লগ্নিকারী সংস্থার সম্পূর্ণ সমর্থন পেয়ে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠেছে ইস্টবেঙ্গল এবং কোচ অস্কার ব্রুজো । সুপার কাপে নেতৃত্বের চেয়ারে বসে লাল-হলুদ যেন সব অর্থেই রাশ তুলে নিয়েছেন । পরিকাঠামো গত অসুবিধাকে দূরে সরিয়ে 'মাছের চোখ' কেবলই সুপার কাপ।
একটি করে ম্যাচ ধরে এগোতে চাইছে ব্রুজোর দল । চলতি মরশুমে শুরুটা ভালো করেও ট্রফি ছোঁয়া হয়নি । অন্যতম কারণ গোলমুখে ব্যর্থতা । সুযোগ তৈরি করেও ফায়দা তুলতে ব্যর্থ । বিশেষ করে গোলমুখে ব্যর্থতা ইস্টবেঙ্গলকে সফল হতে দেয়নি।
তবে আত্মবিশ্বাসের অভাব নেই ইস্টবেঙ্গলে । ‘‘সুপার কাপ জিতলে সরাসরি এএফসি-র প্রতিযোগিতায় খেলা যায়। গুরুত্বপূর্ণ তো বটেই । আইএসএলের দলগুলো ছাড়া আরও কিছু দল খেলে সুপার কাপে । বড় প্রতিযোগিতা । তবে কঠিনও । কোনও ম্যাচই হালকাভাবে নেওয়ার সুযোগ নেই,’’ বলছেন অস্কার ব্রুজো । একই সঙ্গে যোগ তিনি করেন, ‘‘আমরা ভালো খেলছি । যারা নতুন এসেছে, তারাও দলের সঙ্গে মানিয়ে নিতে শুরু করেছে । সম্পূর্ণ মানিয়ে নিতে একটু সময় লাগে । আমরা আত্মবিশ্বাসী । ভালো কিছুই আশা করছি ।’’
সুপার কাপে ছয় বিদেশি নিয়ে খেলার সুযোগ রয়েছে । এই সুবিধা কাজে লাগাতে চাইছেন অস্কার। প্রথমবার মিগুয়েল, হিরোশি এবং হামিদ আক্রমণ শানাবেন। যা যে কোনও প্রতিপক্ষের কাছে দুঃস্বপ্ন হয়ে উঠতে পারে । ইস্টবেঙ্গলের প্রথম ম্যাচে প্রতিপক্ষ ডেম্পো । সমীর নায়েকের প্রশিক্ষণাধীন ডেম্পো অতীতের সোনালি বিকেল ফিরে পেতে তারুণ্যে ভরসা করছেন । ফলে গোয়ার মাটিতে ডেম্পো কাঁটা হয়ে উঠতে পারে ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে।
ইস্টবেঙ্গল মাঝমাঠের অন্যতম ভরসা সৌভিকও দলের বোঝাপড়া নিয়ে চিন্তিত নন । তিনি বলেন, ‘‘যারা নতুন এসেছে, তারা অভিজ্ঞ, পরিণত ফুটবলার। দেশ এবং বিদেশের বিভিন্ন জায়গায় খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে । সমস্যা হওয়ার কথা নয় । আমরা নিজেদের সেরাটাই দেব ।’’
গোয়া অস্কার ব্রুজ়োর চেনা জায়গা । ভারতে প্রথম গোয়াতেই এসেছিলেন কোচিং করাতে । এখানেই ভারতীয় ফুটবলের প্রেমে পড়েছিলেন । 2012 থেকে 2014 পর্যন্ত স্পোর্টিং ক্লুব দ্য গোয়ার কোচ ছিলেন অস্কার । তবে রোমান্সের আবেগ নয়, বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে দলকে সাফল্য উপহার দেওয়ার নীল নকশা সাজাচ্ছেন।
লাল-হলুদ কোচ বলেন, ‘‘পেশাদার ফুটবলে আবেগের কোনও জায়গা নেই । 2014 সালে শেষ এখানে কোচিং করিয়েছি । অনেক দিন আগের কথা। এখনকার সঙ্গে কোনও মিল নেই। আমার ব্যক্তিগত আবেগ বা স্মৃতির সঙ্গে ইস্টবেঙ্গলের পারফরম্যান্সের কোনও যোগও নেই । আমি এখন সম্পূর্ণ ইস্টবেঙ্গলের । শুধু ইস্টবেঙ্গল নিয়েই ভাবছি ৷’’
একই দিনে সুপার কাপ শুরু করছে ময়দানের আরও এক বড় ক্লাব মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট ৷ বাগানের প্রথম প্রতিপক্ষ চেন্নাইয়িন এফসি ৷