ঘরের মাঠে আগামিকাল লাল-হলুদের দিল্লি চ্যালেঞ্জ, সন্দীপেই আনোয়ারের বিকল্প খুঁজছেন হাবাস
চেন্নাইয়িন এফসি-র বিরুদ্ধে 3-5 গোলে হারের ধাক্কা কাটিয়ে ইস্টবেঙ্গলের কাছে চ্যালেঞ্জ ঘরের মাঠে প্রথম ম্যাচে জয় তুলে নেওয়া ৷
Published : November 19, 2026 at 6:29 PM IST
কলকাতা, 19 নভেম্বর: চলতি আইএসএল মরশুমে প্রথমবার ঘরের মাঠে খেলা ৷ শুক্রবার যুবভারতীতে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গলের প্রতিপক্ষ স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লি ৷ যারা নিজেদের শেষ ম্যাচে মুম্বই সিটি এফসি-র বিরুদ্ধে দু'গোলে পিছিয়ে থেকেও পাল্টা তিন গোল দিয়ে জয় ছিনিয়ে নিয়েছে ৷ ফলে কলকাতায় আগামিকাল নামতে-রড্রিগুইনহোরা যে ইস্টবেঙ্গলকে বেকায়দায় ফেলার জন্য নামবেন, তা বলার অপেক্ষা রাখে না ৷ এমতাবস্থায় চেন্নাইয়িন এফসি-র বিরুদ্ধে 3-5 গোলে হারের ধাক্কা কাটিয়ে ইস্টবেঙ্গলের কাছে চ্যালেঞ্জ ঘরের মাঠে প্রথম ম্যাচে জয় তুলে নেওয়া ৷
12 দিন পরে মাঠে নামলেও লাল-হলুদ চোট কাঁটায় বিদ্ধ ৷ দলের পয়লা নম্বর ডিফেন্ডার আনোয়ার আলির চোট ৷ তাঁর ফেরার জন্য দীর্ঘমেয়াদি অপেক্ষা করতে হবে। এই অবস্থায় তাঁর বিকল্প খুঁজে বের করা কঠিন কাজ আন্তোনিয়ো লোপেজ হাবাসের জন্য। ৷ জিকসনকে নিয়ে বৃহস্পতিবার প্রাক-ম্যাচ সাংবাদিক সম্মেলনে এসে তিনি জানালেন, চোট-আঘাত স্বাভাবিক ব্যাপার ৷ ফলত একজনের ওপর নির্ভর করে কান্নাকাটি করতে রাজি নন ৷ বরং তিনি বিকল্প তৈরির পক্ষে ৷ গত 3 নভেম্বর এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ- টুয়ের লিগ ম্যাচে আল-সীবের বিরুদ্ধে 17 মিনিটে চোট পেয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন আনোয়ার। পরিবর্ত হিসেবে নেমেছিলেন সন্দীপ মান্ডি ৷ তারপর থেকে সেন্টার-ব্যাক হিসেবে বিদেশি দিয়েগো জিভুলিচের সঙ্গে খেলছেন তিনি ৷ মাঝের সময়ে ভারতের সাফ কাপ জয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন কল্যাণীর সন্দীপ ৷
চেন্নাইয়িন ম্য়াচের ফলাফল যাইহোক, আনোয়ারের অনুপস্থিতিতে সন্দীপই যে তাঁর প্রথম পছন্দ তা হাবাস বুঝিয়ে দিলেন ৷ কিন্তু সাফ জিতে সবেমাত্র দেশে ফিরেছেন লাল-হলুদ ডিফেন্ডার ৷ ফলে পর্যাপ্ত বিশ্রাম না-দিয়ে ম্যাচ খেলানোর বিপক্ষে হাবাস ৷ তাই হয়তো সন্দীপকে দিল্লির বিরুদ্ধে প্রথম একাদশে নাও দেখা যেতে পারে ৷ একইভাবে বলা যায় জয় গুপ্তার কথা ৷ তিনি ভারতীয় দলের হয়ে নিউজিল্যান্ড সফর শেষ করে সদ্য ফিরেছেন ৷ হাবাস বলছেন, "ক্লাব ফুটবল, ভারতীয় দলের হয়ে খেলার পর টানা যাতায়াতের ধকল সামলাতে পর্যাপ্ত বিশ্রাম পাওয়া যায়নি ৷ ফল কী হয়েছে, তা সকলেই দেখতে পাচ্ছে ৷" এই পরিস্থিতিতে জিভুলিচের সঙ্গে লালচুংনুঙ্গা বা জিকসন সিংয়ের মধ্যে কোনও একজনকে খেলাতে পারেন হাবাস ৷ দিল্লির বিরুদ্ধে বরিস সিংয়ের লাল-হলুদ জার্সিতে আইএসএল অভিষেকের সম্ভাবনা রয়েছে ৷ এডমুন্ডও চোট সারিয়ে তৈরি ৷
ডেভিড লালহ্লানসাঙ্গা প্র্যাকটিসে যোগ দিলেও প্রথম একাদশে সম্ভবত থাকবেন না ৷ কারণ টানা ম্য়াচের মধ্যে রয়েছেন তিনি ৷ বিদেশিদের মধ্যে বাসিম রশিদ, জিভুলিচ, দানি রামিরেজের সঙ্গে হয়তো আকে লোবা শুরু করবেন। জয়ের সরণিতে ফিরতে বদ্ধপরিকর হাবাস ঘরের মাঠে প্রথম ম্য়াচের আগে বলছেন, "আমি ভারতীয় এবং বিদেশিদের আলাদা করে দেখি না ৷ আমার কাছে সকলেই সমান ৷ আমার দলে পারফরম্যান্স প্রাধান্য পায় ৷ তাই আমাকে ভারসাম্য রাখতে হচ্ছে ৷ পাশাপাশি আগামী পনেরো দিনে পাঁচটি ম্যাচ খেলতে হব ৷ ফলে টানা খেলার ঝক্কির বিষয়টিও মাথায় রাখতে হচ্ছে ৷"
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চেন্নাইয়িন ম্যাচে 3-5 গোলে হারকে দুর্ঘটনা আগেও বলেছেন ৷ দিল্লির বিরুদ্ধে নামার আগেও তাই বললেন ৷ সবমিলিয়ে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি না-হওয়ার বিশ্বাস রেখে ঘরের মাঠে আইএসএলের প্রথম ম্যাচে নামার আগে জটিল অঙ্ক সমাধানের চ্যালেঞ্জ হাবাসের সামনে ৷