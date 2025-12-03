ETV Bharat / sports

পঞ্জাব মেল রুখে মরশুমের দ্বিতীয় ফাইনালে চোখ লাল-হলুদের

মাঝের সময়ে পঞ্জাব দলে বেশ কিছু নয়া বিদেশির আগমন হয়েছে ৷ যা নিয়ে সতর্ক ইস্টবেঙ্গল ৷

অস্কার ব্রুজোঁ (EAST BENGAL MEDIA)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 3, 2025 at 5:31 PM IST

কলকাতা, 3 ডিসেম্বর: ঠিক 35 দিন পরে ট্রফিযুদ্ধের লড়াইয়ে নামতে চলেছে ইস্টবেঙ্গল ৷ বৃহস্পতিবার সুপার কাপ সেমিফাইনালে গোয়ার মাটিতে লাল-হলুদের প্রতিপক্ষ পঞ্জাব এফসি ৷ টুর্নামেন্টের নকআউট পর্ব এক মাসেরও বেশি সময় পর আয়োজিত হওয়ার ঘটনা বোধহয় ভারতীয় ফুটবলের ধোঁয়াশা ভরা ছবিরই প্রতিফলন। তবে সেসব উপেক্ষা করে মরশুমের দ্বিতীয় ফাইনালে পাখির চোখ অস্কার ব্রুজোঁ অ্যান্ড কোম্পানির ৷

সুপার কাপের নকআউট পর্বের কথা মাথায় রেখে গত তিন সপ্তাহে নিজেদের অবশ্য প্রস্তুতির মধ্যেই রেখেছিল কলকাতা জায়ান্টরা ৷ এরপর দিনসাতেক আগে ইস্টবেঙ্গল গোয়ায় পা দিয়েছে পরিবেশ-পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে ৷ সেখানে ডেম্পোর বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচে ইস্টবেঙ্গল দাপুটে জয়ও পেয়েছে ৷ যা জানান দিচ্ছে লাল-হলুদ ব্রিগেড ছন্দেই রয়েছে ৷ গোয়ায় পা দেওয়ার পরে লেফট-ব্যাক জয় গুপ্তার চোট নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছিল ৷ সাংবাদিক সম্মেলনে কোচের পাশে বসে অবশ্য জয় গুপ্তা জানালেন, তিনি খেলার মতো জায়গায় রয়েছেন ৷

কোনও সন্দেহ নেই জয় গুপ্তার অন্তর্ভুক্তি লাল-হলুদ রক্ষণে বাড়তি মাত্রা যোগ করেছে ৷ তাই লক্ষ্মীবারে পঞ্জাব এফসিকে থামাতে জয় গুপ্তার উপস্থিতি ইস্টবেঙ্গল রক্ষণের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ৷ প্রতিপক্ষ পঞ্জাব এফসি মাঝের সময়ে বেশ কয়েকজন বিদেশিকে দলে নিয়েছে ৷ যাঁদের সম্পর্কে অবগত নন ভারতীয় ক্লাবের কোচেরা ৷ তাই অজানা শত্রুকে থামিয়ে জয়ের নীল নকশা সাজাতে হচ্ছে অস্কারকে ৷ পঞ্জাব এফসি দলটির আক্রমণভাগ যথেষ্ট শক্তিশালী ৷ তাই প্রস্তুতিতে খুশি হলেও প্রতিপক্ষের আক্রমণের কথা চিন্তা করে সতর্ক থাকছেন একইসঙ্গে বিপক্ষকে সমীহ করছেন অস্কার ব্রুজোঁ ৷

স্প্যানিশ কোচের কথায়, "প্রতি-আক্রমণ নির্ভর ফুটবল খেলে ওরা ৷ নতুন ফুটবলার এসেছে ওদের দলে ৷ ওদের দু'জন ফুটবলার তো অসাধারণ। শেষ দু'ম্যাচে পঞ্জাবকে হারালেও মনে রাখতে চাই না ৷ নতুন করে শুরু করতে চাই আমরা ৷ ওদের দলে যেমন বদল হয়েছে তেমন আমাদের দলেও হয়েছে। তাই সব সামলে জয়ের জন্য চেষ্টা করব ৷" তাঁর সংযোজন, "গোয়াতে খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে দলের ৷ আমরা জানি ঠিক কোন কাজ আমাদের করতে হবে ৷ প্রয়োজনীয় সবকিছু করে জয়ই একমাত্র লক্ষ্য ৷"

প্রস্তুতিতে লাল-হলুদ (EAST BENGAL MEDIA)

এদিকে সুপার কাপের মধ্যেই আইএসএলের জট খোলার প্রক্রিয়ায় ক্রীড়ামন্ত্রক ৷ বুধে চলছে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকও ৷ তবে অস্কার ব্রুজোঁ এবং তাঁর দলের সকলে জানাচ্ছেন, অন্য কিছুতে নয়; ফোকাস আপাতত সুপার কাপে ৷

