স্বপ্ন ছোঁয়ার ডাক ব্রুঁজোর, ডার্বিকে ফাইনাল বলছেন লোবেরা

স্বপ্ন ছোঁয়ার ডাক ব্রুঁজোর, ডার্বিকে ফাইনাল বলছেন লোবেরা
আগামিকাল যে দল জিতবে, আইএসএল জিতবে তারাই ৷ ডার্বিতে নামার আগে 11 ম্যাচে 22 পয়েন্ট নিয়ে সমমেরুতে দুই প্রধান ৷
Published : May 16, 2026 at 11:31 PM IST
কলকাতা, 16 মে: প্রাক-ম্যাচ সাংবাদিক সম্মেলনে সার্জিয়ো লোবেরা সরাসরি স্বীকার করছেন রবিবাসরীয় আইএসএল ডার্বি 'ফাইনাল ম্যাচ' ৷ ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার ব্রুজোঁ অবশ্য সেভাবে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে ম্যাচকে চূড়ান্ত লড়াই বলতে রাজি নন ৷ তবে ডার্বি জয় যে পাখির চোখ, তা বুঝিয়ে দিলেন ৷ গত আট ম্যাচে ইস্টবেঙ্গল অপরাজিত ৷ এবার ডার্বি জিততে পারলে ট্রফি জেতাই কেবল নয়, একইসঙ্গে আইএসএল ডার্বিতে জয়ের খাতা খুলবে লাল-হলুদ ৷ সবমিলিয়ে ডার্বির আগে আত্মবিশ্বাসী হলেও সংযত ইস্টবেঙ্গল ৷
মহম্মদ রশিদকে পাশে নিয়ে ব্রুজোঁ প্রাক-ম্যাচ সাংবাদিক সম্মেলনে জানালেন, সাউল ক্রেসপো, নাওরেম মহেশ সিং ও সৌভিক চক্রবর্তীকে চোট ও কার্ড সমস্যায় পাওয়া যাবে না ৷ তবে বাকি দল নিয়ে ইতিবাচক মানসিকতায় মাঠে নামতে চান তিনি ৷ ব্রুজোঁর কথায়, "আমি নিজেকে ইস্টবেঙ্গলের সমর্থকই মনে করি ৷ গত দেড় বছরে দলের সবচেয়ে বড় পরিবর্তন মানসিকতায় ৷ এখন আমরা চ্যাম্পিয়নশিপ নিয়ে ভাবছি ৷"
স্প্যানিশ কোচেরা আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে ভালোবাসেন ৷ সেই ভাবনাকে মাথায় রেখে রক্ষণ সামলে গোলের দরজা খুলতে চান ব্রুজোঁ ৷ প্রতিপক্ষ সবুজ-মেরুন সম্পর্কে তাঁর বিশ্লেষণ, "মোহনবাগানে খুব বেশি পরিবর্তন হয়নি, শুধু কোচ বদলেছে ৷ বিপিন, বিষ্ণু ও রাকিপ জাতীয় দলে থাকার যোগ্য ৷ মোহনবাগানের উপর চাপ বেশি কারণ ওদের শিরোপা ধরে রাখতে হবে ৷ তবে আমরা আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে চাই ৷"
নতুন মরশুমে ইস্টবেঙ্গলের কোচ না-থাকার ঘোষণা করেছেন ব্রুজোঁ ৷ ফলে বিদায়ী ডার্বি ধরে নিয়ে আবেগের বর্ষণ হতে পারে ৷ কিন্তু পুরো পরিবেশটা পেশাদারি মানসিকতায় সামলাতে চান তিনি ৷ আনোয়ার আলি ফিট তবে তাঁর চোট পুরোপুরি সারানোর জন্য অন্তত একমাসের বিশ্রাম দরকার বলে জানিয়েছেন ৷ গত একবছরে দু'টো ফাইনাল হেরেছে ইস্টবেঙ্গল ৷ সেই ক্ষত এখন দগদগে ৷ বিষয়টি মাথায় রেখেই ব্রুজোঁ সংযমী ৷ আলাদা চাপ নয় বরং ফুরফুরে মেজাজে কঠিনতম লড়াইটা জিততে চাইছেন স্প্যানিয়ার্ড ৷ একইসঙ্গে এএফসি প্রতিযোগিতায় জায়গা পাকা করতে চান তিনি এবং তাঁর দল।
পক্ষান্তরে আলবার্তো রড্রিগেজকে পাশে নিয়ে বাগান কোচ লোবেরো জানালেন, তাঁরা ফাইনাল ধরেই ডার্বিতে নামতে চান ৷ কোনও সন্দেহ নেই প্রথমবার আইএসএল ট্রফির ঠিকানা ডার্বিতে নিশ্চিত হবে। তবে আক্রমণভাগের গোল খরা নিয়ে খানিক উদ্বেগে লোবেরা। চোট সারিয়ে আপুইয়া ফিট ৷ তবে জেমি ম্যাকলারেনের চোট অস্বস্তি রয়েছে কি না, তা নিয়ে জল্পনা জারি ৷ লোবেরা বলছেন, "ডার্বি সবসময় আলাদা ম্যাচ। অতীত নিয়ে ভাবছি না ৷ এটা সম্পূর্ণ নতুন লড়াই ৷ আমাদের দলে অভিজ্ঞ ফুটবলার রয়েছে, তাই আলাদা করে পরামর্শ দেওয়ার প্রয়োজন নেই ৷" পাশাপাশি প্রতিপক্ষ ইস্টবেঙ্গলকে শ্রদ্ধা জানিয়ে লোবেরা বলেন, "ট্রফি জিততে হলে ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়েই জিততে চাই ৷ ওদেরও ভালো দল রয়েছে ৷ টানা 13টি ম্যাচ খেলা কঠিন, কিন্তু সমর্থকদের আনন্দ দিতে চাই ৷"