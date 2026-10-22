রোটেশন মেনে একাদশ সাজানোর ভাবনা, তবু কাশীর বিরুদ্ধে তিন পয়েন্টেই চোখ হাবাসের

রোটেশন মেনে একাদশ সাজানোর ভাবনা, তবু কাশীর বিরুদ্ধে তিন পয়েন্টেই চোখ হাবাসের
চার্চিল ব্রাদার্সকে 4-0 গোলে হারিয়ে আইএসএল অভিযান শুরু হয়েছে ইস্টবেঙ্গলের ৷
Published : October 22, 2026 at 5:15 PM IST
কলকাতা, 22 অক্টোবর: দাপুটে জয়ে খেতাব ধরে রাখার অভিযান শুরুর পর শুক্রবার আইএসএলের দ্বিতীয় ম্যাচেও তিন পয়েন্টে চোখ ইস্টবেঙ্গলের ৷ তবে ইস্টবেঙ্গল শিবিরে কাঁটা ব্যস্ত সূচি ৷ পুনেতে আইএসএলের দ্বিতীয় ম্যাচ খেলেই এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ-টু খেলতে উড়ে যেতে হবে ওমানে ৷ ফলে ফুটবলারদের প্রয়োজনীয় বিশ্রামের বিষয়টি মাথায় রাখতে হচ্ছে কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাসকে ৷ তাই রোটেশন পদ্ধতি চালু করে একাদশে ভারসাম্য রাখতে চাইছেন স্প্যানিয়ার্ড ৷
ফলত শুক্রবারের ম্যাচে প্রথম একাদশে পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়েছেন হাবাস ৷ বেশ কয়েকটি পরিবর্তনের জোরালো সম্ভাবনা রয়েছে ৷ ইস্টবেঙ্গলের রিজার্ভ বেঞ্চও যে তৈরি, গত তিনটি টুর্নামেন্টে প্রমাণ পেয়েছে সে কথা ৷ মাঠে নেমে সেরাটা দিতে তৈরি থাকার মানসিকতাই হাবাসের সাজঘরের ইউএসপি ৷ সেই কারণেই টানা অ্যাওয়ে ম্যাচ খেলা নিয়ে চিন্তিত নন স্প্যানিশ কোচ ৷ বরং প্রাক্তন দলের বিরুদ্ধে মাঠে নামার আগে হাবাস বলছেন, "যে দল ট্রফি জেতার জন্য খেলে তারা এসব নিয়ে ভাবে না ৷" তবে চোট নিয়ে সতর্ক থাকতে চান তিনি ৷ তাই হাবাসের সংযোজন, "কাশীর বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে ম্যাচের পর ওমান যেতে হবে এসিএল-টুয়ের ম্যাচ খেলতে ৷ তবে আমরা তৈরি ৷ আশা করি কোনও চোটের জন্য আমাদের পরিকল্পনা ভেস্তে যাবে না ৷"
ইন্টার কাশী ম্যাচকে আল-সীব ম্য়াচের ড্রেস রিহার্সাল হিসেবে দেখতে নারাজ ৷ বরং দু'টো ম্য়াচকেই সমান্তরালভাবে গুরুত্ব দিচ্ছেন হাবাস ৷ বিপিন সিংদের হেডস্যর বলেছেন, "দু'টো ম্যাচকে গুলিয়ে ফেলা অর্থহীন ৷ প্রথম ম্যাচে সহজ জয় পেলে পরবর্তী ম্যাচের আগে ভালো অনুভূতি তৈরি হয় ৷ তবে এখনও খেলায় উন্নতির জায়গা রয়েছে ৷" লাল-হলুদ জার্সিতে বিপিন সিং যেন নতুনভাবে নিজেকে ফিরে পেয়েছেন ৷ গোল করে এবং করিয়ে লাল-হলুদ জনতার আস্থা কুড়িয়েছেন মুম্বই সিটি এফসির প্রাক্তনী ৷ নিজের পারফরম্যান্স নিয়ে বিপিন বলছেন, "চার্চিলের বিরুদ্ধে গোল আমাকে আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছে ৷ দলের জন্য ওই ম্যাচ জেতা গুরুত্বপূর্ণ ছিল ৷ আশা করি পরে আরও ভাল খেলব।" তিনি আরও বলেন, "পরিবর্ত হিসেবে নেমে জোড়া গোল করেছিলাম বলে আরও ভাল লাগছে ৷ সবসময় নিজের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করি ৷ যখনই খেলি না কেন, গোলের জন্য সবসময় প্রস্তুত থাকি ৷"
It's Inter Kashi 🆙 next in the #MGISL 👊🔴🟡 🏟️ Balewadi Stadium, Pune 🗓️ 23 October, Friday ⏰ 5 PM 💻 Live on YouTube & Sony LIV #JoyEastBengal #KSHIEBFC https://t.co/l8Qt00MdSj— East Bengal FC (@eastbengal_fc) October 22, 2026
এবছর ইস্টবেঙ্গলের পরিস্থিতি আলাদা ৷ ডুরান্ড কাপ চ্যাম্পিয়ন, আইএফএ শিল্ডে রানার্স হয়ে এবার আইএসএলে খেতাব ধরে রাখার পরীক্ষা লাল-হলুদের ৷ দলের বিদেশি ব্রিগেডের সিংহভাগ বদল হয়েছে। দল শক্তি-দুর্বলতা নিয়ে বিপিন সিংয়ের ব্যাখ্যা, "গত মরশুমের থেকেও ভাল দল হয়েছে ৷ কারণ, অনেক নতুন ফুটবলার এসেছে ৷ সকলেই জানে আমরা চ্যাম্পিয়ন ৷ সকলের মাথাতেই রয়েছে আইএসএল জয়ে বিষয়টি ৷ কোচ হাবাস অনেকদিন ধরে ভারতে কোচিং করছেন ৷ তাঁর ট্রেনিংয়ের ধরন আলাদা ৷ উনি প্রত্যেকদিন আমাদের অনুপ্রাণিত করেন ৷"