খেতাব ধরে রাখার অভিযান শুরুর আগে হাবাসের প্রশংসায় অ্যান্ড্রুজ

খেতাব ধরে রাখার অভিযান শুরুর আগে হাবাসের প্রশংসায় অ্যান্ড্রুজ
একটা খারাপ ম্যাচের পারফরম্যান্স দিয়ে হাবাসকে বিচার করা ঠিক হবে না ৷ জানালেন লাল-হলুদের মহিলা দলের কোচ ৷
Published : November 13, 2026 at 11:45 AM IST
কলকাতা, 13 নভেম্বর: আন্তর্জাতিক বিরতিতে যাওয়ার আগে আইএসএলের শেষ ম্য়াচে চেন্নাইয়িন এফসি-র কাছে পাঁচ গোল হজম করেছে ডিফেন্ডিং চ্য়াম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল ৷ আর এরপরই প্রশ্ন উঠে গিয়েছে আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের রণকৌশল নিয়ে ৷ কিন্তু একটা খারাপ ম্যাচের পারফরম্যান্স দিয়ে স্প্যানিশ কোচকে বিচার করা ঠিক হবে না ৷ হাবাসের অধীনে ইস্টবেঙ্গল আবার ঘুরে দাঁড়াবে বলে আইডব্লুএল অভিযান শুরুর আগে জানালেন ক্লাবের মহিলা দলের কোচ অ্য়ান্থনি অ্যান্ড্রুজ ৷
সম্প্রতি দেশের প্রথম মহিলা ক্লাব হিসেবে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার ফাইনালে পা রেখেছে ইস্টবেঙ্গল ৷ আর লাল-হলুদের মহিলা দলের সেই ঐতিহাসিক কীর্তির নেপথ্য কারিগর অ্য়ান্ড্রুজ ৷ সেই ইতিহাসের স্বাদ গায়ে মেখে শুক্রবার থেকে আইডব্লুএলে মাঠে নামছে গত দু'বারের ভারতসেরারা ৷ প্রতিপক্ষ গোকুলাম কেরালার বিরুদ্ধে কল্যাণীতে শুক্রবার প্রথম ম্য়াচ খেলবে ইস্টবেঙ্গল ৷ ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন 'মশাল-গার্লস' ফেভারিট হিসেবেই শুরু করবে ৷ আট দলীয় আইডব্লুএলের ট্রফি উন্মোচনে বৃহস্পতিবার যোগ দিয়েছিলেন ইস্টবেঙ্গলের মহিলা দলের কোচ ৷ সেখানেই লাল-হলুদের পুরুষ দলের পারফরম্যান্সের কাটাছেঁড়ায় হাবাসের পাশে অ্যান্ড্রুজ ৷
এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো অ্যান্থনি অ্য়ান্ড্রুজ সম্প্রতি জানিয়েছেন, মহাদেশীয় স্তরে লাল-হলুদের মেয়েদের সাফল্য এনে দিতে আইএসএলের প্রস্তাব ফিরিয়েছেন তিনি ৷ এদিন সুলঞ্জনা রাউলদের হেডস্যর জানালেন, আইডব্লুএল এবং মহাদেশীয় প্রতিযোগিতায় একইসঙ্গে ভালো পারফরম্যান্স বজায় রাখা কঠিন, তবে তাঁরা তৈরি ৷ অ্যান্ড্রুজের কথায়, "খেতাব জয় মোটেই সহজ নয় ৷ গোকুলাম ম্যাচ সবসময়ই চ্যালেঞ্জিং ৷ কোচ হিসেবে আমি সব ম্যাচ জিততে চাই ৷ জেতার জন্য আমি ক্ষুধার্ত ৷ এটা আমার দলেরও মানসিকতা ৷ তবে একটা করে ম্যাচ ধরে এগোতে চাই ৷ সবে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের গ্রুপ পর্ব শেষ হয়েছে ৷ ফুটবলারদের ক্লান্তির কথা এবং তাঁদের শারীরিক বিষয়টিও মাথায় রাখতে হবে ৷ তবে খেতাবরক্ষার জন্য আমরা হিংস্র হতে প্রস্তুত ৷"
কোচের কথা রেশ দলের গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলার সুলঞ্জনা বলেন, "গত দু'বার আইডব্লুএল জিতেছি ৷ চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছেছি ৷ এই দলের সদস্য হতে পেরে গর্বিত ৷ আগের তুলনায় অনেক বেশি সমর্থকরা মাঠে আসছেন ৷ আরও বেশি করে আসুন ৷ সামাজিক মাধ্যমে কতবার মাঠে আসার জন্য আবেদন জানাব ? এই দলের জন্য আমাদের লড়াই, সাফল্য ৷" দেশের মহিলা ফুটবলে সাম্প্রতিক সময়ের পারফরম্য়ান্স বিচার করতে বসলে অসাধারণ ফুটবল খেলছে ইস্টবেঙ্গল ৷ ভারতীয় দলের সিংহভাগ ফুটবলারই লাল-হলুদের ৷ তবে অ্যন্ড্রুজ জানাচ্ছেন, 13-14টা ম্যাচ খেলে জাতীয় দলের প্রভূত উন্নতি সম্ভব নয় ৷ তবে সবকিছু ভুলে ফের আইডব্লুএল জয়কেই পাখির চোখ করছেন লাল-হলুদের হেডস্যর ৷