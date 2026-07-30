ডার্বির ক্ষত সারিয়ে ডুরান্ডে জয়ের লক্ষ্যে ইস্টবেঙ্গল, নতুন সপ্তাহে আসছেন এফিয়ং

ডার্বির ক্ষত সারিয়ে ডুরান্ডে জয়ের লক্ষ্যে ইস্টবেঙ্গল, নতুন সপ্তাহে আসছেন এফিয়ং
পরের পর্বে যেতে হলে ডুরান্ডের গ্রুপ পর্বের বাকি দু'ম্যাচে বড় ব্যবধানে জয় জরুরি লাল-হলুদের ৷
Published : July 30, 2026 at 6:57 PM IST
কলকাতা, 30 জুলাই: আগামী 12 অগস্ট যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ-টু'য়ের প্লে-অফ খেলবে ইস্টবেঙ্গল ৷ ডুরান্ড কাপের মাঝে সে দিকটিও মাথায় রাখতে হচ্ছে লাল-হলুদ কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাস'কে ৷ মহাদেশীয় টুর্নামেন্টে নামার আগে ছয় বিদেশিকে শহরে আনতে মরিয়া ইস্টবেঙ্গল ম্যানেজমেন্ট ৷ এক বিদেশির নাম ঘোষণা এখনও বাকি ৷ তবে যা খবর তাতে নাইজেরিয়ান স্ট্রাইকার এফিয়ং এনসুংগুসি আগামী সপ্তাহের শুরুতে শহরে পা রাখছেন ৷ এক সপ্তাহের মধ্যে এফিয়ং দ্রুত মানিয়ে নিতে পারলে মঙ্গল ৷ না-হলে বিদেশিদের সার্ভিস পাওয়া নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকতেই হবে হাবাসকে ৷
এরইমধ্যে শুক্রবার ডুরান্ডের দ্বিতীয় ম্যাচে মাঠে নামছে ইস্টবেঙ্গল ৷ প্রতিপক্ষ সিআইএসএফ প্রোটেক্টর্স ৷ কিশোরভারতী স্টেডিয়ামে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় ম্যাচ ৷ টুর্নামেন্টে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে এই ম্যাচে জয় আবশ্যিক ৷ ডার্বি হারের পর মাঝের কয়েকদিনে হাবাস পুরো দলকে কড়া অনুশীলনে ডুবিয়ে রেখেছিলেন ৷ বিশেষ করে ফিটনেস এবং বোঝাপড়ায় জোর দিয়েছেন ৷ তবে পাঁচ বিদেশির তিনজন অনুশীলন করছেন নিয়মিত ৷ অবস্থা সামাল দিতে কলকাতা লিগে খেলা পিভি বিষ্ণু এবং জেসিন টিকে'কে সিনিয়র দলের সঙ্গেই প্র্যাকটিস করাচ্ছেন তিনি ৷ ডার্বিতে পরিবর্ত হিসেবে মাঠে নেমে প্রমাণ দু'জনেই প্রমাণ করেছিলেন নিজেদের ৷
তবে হতাশ করেছিলেন রোহিত কুমার এবং রোহিত দানু ৷ এদিকে দুই বিদেশি মহম্মদ রশিদ এবং দানি রামিরেজ ডার্বিতে সম্পূর্ণ ম্যাচ ফিট না-হলেও মাঝের কয়েকদিনে অনেকটাই তৈরি হয়ে গিয়েছেন ৷ ফলে হাবাসের হাতে বিকল্প রয়েছে ৷ রক্ষণে সন্দীপ মাণ্ডি প্রথমদিনের নিরিখে আনোয়ারের পাশে যথেষ্ট উজ্জ্বল ৷ সিআইএসএফ প্রোটেক্টর্সের বিরুদ্ধে লাল-হলুদ রক্ষণকে ভালোই 'প্রোটেকশন' দিতে পারবেন বলে আশা করা যায় ৷
আক্রমণে ডেভিড লালহ্লানসাঙ্গা এবং এডমুন্ড লালরিনডিকা এখনও ম্যাচ ফিট নন ৷ ফলে জেসিন টিকে শুক্রবারের ডু-অর-ডাই ম্যাচে বড় ভরসা হতে পারেন ৷ পরবর্তী পর্বে যাওয়ার ক্ষেত্রে গোলপার্থক্য পরবর্তীতে বড় হয়ে দেখা দিতে পারে ৷ তাই আক্রমণভাগকে ছন্দে চাইবে ভারতসেরারা ৷ ডার্বি হারলেও ফুটবলারদের প্রথম ম্য়াচের পারফরম্যান্সে মোটের উপর খুশি হয়েছিলেন হাবাস ৷ দ্বিতীয় ম্যাচে তাঁর দল আরও ভালো জায়গায় থাকবে প্রত্যাশা করা যায় ৷ কারণ, প্রাক-মরশুম প্রস্তুতিতে ব্যস্ত ফুটবলাররা প্রায় দিনদশেক অনুশীলন করে ফেলেছেন ৷ তাই অজানা প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে রক্ষণ সামলে পরিস্থিতি নির্ভর ব্লু-প্রিন্ট সাজাচ্ছেন হাবাস ৷